Lukáš Kovanda: Regulace marží v Polsku může nepřímo zdražit paliva v Česku
Polská vláda podle premiéra Donalda Tuska zvažuje regulaci marží na pohonných hmotách, aby zmírnila dopady drahé ropy na domácnosti. Tento krok by mohl ovlivnit i český trh, protože polská společnost Orlen vlastní české rafinerie i rozsáhlou síť čerpacích stanic.
Akcie polského energetického koncernu Orlen se předevčírem výrazně propadly – o více než čtyři procenta – poté, co polský premiér Donald Tusk uvedl, že jeho vláda je připravena regulovat marže na pohonných hmotách. Cílem je zmírnit dopad drahé ropy na peněženky polských řidičů.
Investoři si tento krok vyložili tak, že by Orlen nemohl z růstu cen ropy vytěžit tak vysoké zisky, jaké dosud očekávali. Polská vláda totiž v Orlenu drží kontrolní balík akcií, a případný zásah do cenové politiky by tak mohla prosadit poměrně snadno.
Válka na Blízkém východě a prudký růst cen ropy mohou podle analýzy agentury Bloomberg vyvolat novou vlnu globální inflace a zpomalit hospodářský růst. Největším rizikem je možné dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu, kudy proudí významná část světových dodávek ropy.
Možné dopady by se však nemusely omezit pouze na polský trh. Orlen je totiž vlastníkem českých rafinerií a provozuje také více než 400 čerpacích stanic v České republice. Teoreticky by tak mohl část snížené ziskovosti na polském trhu kompenzovat zvýšením marží na jiných trzích, například právě v Česku.
Takový postup by ovšem mohl vyvolat reakci české vlády, která by mohla usilovat o podobný zásah do cenové politiky, jaký připouští vláda polská.
Četné čerpací stanice v Česku, včetně těch patřících Orlenu, navíc v tomto týdnu mimořádně rychle zdražily pohonné hmoty v reakci na růst cen ropy po nedávném úderu na Írán. K růstu cen dochází poměrně brzy, protože běžně se vývoj cen na světových trzích do cen na pumpách promítá se zpožděním zhruba jednoho až dvou týdnů. To odpovídá cyklu obměny zásob a logistickým procesům spojeným s dodávkami paliv.