Big Tech pod tlakem. Norský fond snižuje podíly v Nvidii, Applu i Microsoftu
Norský státní investiční fond, který spravuje majetek v hodnotě 21,26 bilionu norských korun (zhruba 45,2 bilionu korun), ve druhé polovině roku 2025 snížil podíly v největších amerických technologických firmách. Vyplývá to z oznámení společnosti Norges Bank Investment Management (NBIM), která fond spravuje. Mezi společnostmi, u nichž fond své podíly omezil, je i výrobce čipů Nvidia, v němž drží svou nejhodnotnější akciovou investici.
Hodnota Nvidie v poslední době výrazně vzrostla v souvislosti s rychlým rozvojem umělé inteligence. Její čipy využívají datová centra, do jejichž výstavby se masivně investuje. Od konce června do konce roku fond snížil svůj podíl v této společnosti z 1,32 procenta na 1,26 procenta.
Redukce v technologických podílech
Do konce roku NBIM zredukovala všechny čtyři největší technologické podíly ve svém portfoliu. Vedle Nvidie šlo také o společnosti Apple, Microsoft a Alphabet. V případě Microsoftu podíl klesl z 1,35 procenta na 1,26 procenta, u Applu z 1,25 na 1,23 procenta a u Alphabetu z 1,22 procenta na 1,15 procenta.
Plán amerického výrobce čipů Nvidia investovat až 100 miliard dolarů do společnosti OpenAI stojící za modely ChatGPT se zřejmě zastavil. Uvedl to deník The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Někteří zaměstnanci Nvidie o dohodě vyjadřovali pochybnosti.
Plán za 100 miliard se zadrhl. Nvidia couvá od investice do OpenAI
Zprávy z firem
Plán amerického výrobce čipů Nvidia investovat až 100 miliard dolarů do společnosti OpenAI stojící za modely ChatGPT se zřejmě zastavil. Uvedl to deník The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Někteří zaměstnanci Nvidie o dohodě vyjadřovali pochybnosti.
Navzdory snížení zůstávají Nvidia, Apple, Microsoft a Alphabet nadále nejhodnotnějšími podíly fondu. Norský státní investiční fond vlastní přibližně 1,5 procenta všech společností obchodovaných na světových burzách, připomněla agentura Bloomberg.
Fond je největším státním investičním fondem na světě a investuje příjmy norského státu z těžby ropy a plynu do širokého spektra aktiv, včetně akcií, dluhopisů, nemovitostí a dalších investic.
Západ slunce, pláž, hudba, zmrzlina – a nabídka apartmánu s garantovaným výnosem. Dubaj dokáže proměnit i nákup nemovitosti v zážitek. A někdy tím o svém trhu řekne víc, než by sama chtěla.
Zmrzlina, trdelník a byt. V Dubaji se prodávají nemovitosti stejně spontánně jako dezerty
Money
Západ slunce, pláž, hudba, zmrzlina – a nabídka apartmánu s garantovaným výnosem. Dubaj dokáže proměnit i nákup nemovitosti v zážitek. A někdy tím o svém trhu řekne víc, než by sama chtěla.
V posledních měsících se zároveň objevují varování před možnou investiční bublinou související s nadhodnocením akcií navázaných na umělou inteligenci. Podle analýzy listu Der Standard jsou mnohé sliby představitelů AI start-upů přehnané a skutečný vývoj za nimi výrazně zaostává.
Britská centrální banka upozornila, že ocenění akcií na amerických trzích se v některých ukazatelích podobá situaci z období těsně před splasknutím takzvané dotcomové bubliny v roce 2000. Mezi lety 1995 a jejím vrcholem v březnu 2000 vzrostl index Nasdaq Composite, který zahrnuje řadu technologických firem, přibližně o 600 procent. Do října 2002 pak klesl o 78 procent a smazal veškeré zisky z předchozího období.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.