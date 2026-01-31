Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Big Tech pod tlakem. Norský fond snižuje podíly v Nvidii, Applu i Microsoftu

Big Tech pod tlakem. Norský fond snižuje podíly v Nvidii, Applu i Microsoftu

Big Tech pod tlakem. Norský fond snižuje podíly v Nvidii, Applu i Microsoftu
Profimedia
nst
nst

Norský státní investiční fond, který spravuje majetek v hodnotě 21,26 bilionu norských korun (zhruba 45,2 bilionu korun), ve druhé polovině roku 2025 snížil podíly v největších amerických technologických firmách. Vyplývá to z oznámení společnosti Norges Bank Investment Management (NBIM), která fond spravuje. Mezi společnostmi, u nichž fond své podíly omezil, je i výrobce čipů Nvidia, v němž drží svou nejhodnotnější akciovou investici.

Hodnota Nvidie v poslední době výrazně vzrostla v souvislosti s rychlým rozvojem umělé inteligence. Její čipy využívají datová centra, do jejichž výstavby se masivně investuje. Od konce června do konce roku fond snížil svůj podíl v této společnosti z 1,32 procenta na 1,26 procenta.

Redukce v technologických podílech

Do konce roku NBIM zredukovala všechny čtyři největší technologické podíly ve svém portfoliu. Vedle Nvidie šlo také o společnosti Apple, Microsoft a Alphabet. V případě Microsoftu podíl klesl z 1,35 procenta na 1,26 procenta, u Applu z 1,25 na 1,23 procenta a u Alphabetu z 1,22 procenta na 1,15 procenta.

Jensen Huang

Plán za 100 miliard se zadrhl. Nvidia couvá od investice do OpenAI

Zprávy z firem

Plán amerického výrobce čipů Nvidia investovat až 100 miliard dolarů do společnosti OpenAI stojící za modely ChatGPT se zřejmě zastavil. Uvedl to deník The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Někteří zaměstnanci Nvidie o dohodě vyjadřovali pochybnosti.

ČTK

Přečíst článek

Navzdory snížení zůstávají Nvidia, Apple, Microsoft a Alphabet nadále nejhodnotnějšími podíly fondu. Norský státní investiční fond vlastní přibližně 1,5 procenta všech společností obchodovaných na světových burzách, připomněla agentura Bloomberg.

Fond je největším státním investičním fondem na světě a investuje příjmy norského státu z těžby ropy a plynu do širokého spektra aktiv, včetně akcií, dluhopisů, nemovitostí a dalších investic.

Jumeirah Beach Residence

Zmrzlina, trdelník a byt. V Dubaji se prodávají nemovitosti stejně spontánně jako dezerty

Money

Západ slunce, pláž, hudba, zmrzlina – a nabídka apartmánu s garantovaným výnosem. Dubaj dokáže proměnit i nákup nemovitosti v zážitek. A někdy tím o svém trhu řekne víc, než by sama chtěla.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

V posledních měsících se zároveň objevují varování před možnou investiční bublinou související s nadhodnocením akcií navázaných na umělou inteligenci. Podle analýzy listu Der Standard jsou mnohé sliby představitelů AI start-upů přehnané a skutečný vývoj za nimi výrazně zaostává.

Britská centrální banka upozornila, že ocenění akcií na amerických trzích se v některých ukazatelích podobá situaci z období těsně před splasknutím takzvané dotcomové bubliny v roce 2000. Mezi lety 1995 a jejím vrcholem v březnu 2000 vzrostl index Nasdaq Composite, který zahrnuje řadu technologických firem, přibližně o 600 procent. Do října 2002 pak klesl o 78 procent a smazal veškeré zisky z předchozího období.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Zeman pokáral Macinku za dopisování si s „úhlavním nepřítelem“ z Hradu

Miloš Zeman
ČTK
ČTK
ČTK

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) a zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) se setkali v Lánech s bývalým prezidentem Milošem Zemanem. Macinka poté sdělil, že pro nastupující politickou generaci je důležité mluvit s politiky, kteří mají desítky let zkušeností. Podle Zemana se debata točila kolem priorit vlády ANO, SPD a Motoristů i návrhu státního rozpočtu na letošní rok.

Macinka napsal, že šlo o přátelskou návštěvu. „Domnívám se, že s bývalými prezidenty, kteří mají desítky let vrcholových politických zkušeností, je pro nás - pro nastupující politickou generaci - důležité mluvit. Bylo to pro mne velice obohacující setkání,“ uvedl.

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka

Tereza Zavadilová: Macinka stáhnul prezidenta do bahna. Schválně

Názory

Výpady Petra Macinky vůči kanceláři prezidenta nebyly jen tak nějakou noční nerozvážností. Vypadá to na přesně cílenou mocenskou strategii, jak z učebnice.

tzv

Přečíst článek

Zeman na svém facebookovém profilu informoval, že s Macinkou a Turkem probíral priority vlády a návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun. „Podporuji změny, které by měly ozdravit českou zahraniční službu. Jsem rád, že mezi hlavní cíle ministerstva zahraničí opět patří dobré vztahy se sousedními zeměmi a sebevědomá obhajoba českých národních zájmů,“ napsal.

Zástupcům Motoristů Zeman popřál, aby se jim povedlo přesunout důraz ze zelených politik a klimatických ideologií na skutečnou ochranu přírody. Macinka je aktuálně pověřený také vedením ministerstva životního prostředí. Tam Motoristé nominovali Turka, kterého však odmítá jmenovat prezident Petr Pavel.

David Ondráčka: Popletení Motoristé Babišovi vyhovují

Názory

Popletení Motoristé jsou ideální hluková clona k odvedení pozornosti a Babiš má klid na svou mocenskou práci. Macinka je ideální terč, lidé se hádají o SMSky a gesta, sdílí se výzvy, pohoršení, morální panika, chystají se demonstrace. Na tohle blbnutí je upřená veškerá mediální i opoziční pozornost. ANO si mezitím v klidu a bez odporu řeší to podstatné – mocenské ovládnutí státu.

David Ondráčka

Přečíst článek

Macinkova chyba

Kvůli SMS zprávám z tohoto týdne, ve kterých Macinka hrozil odvetnými kroky, pokud bude hlava státu Turka nadále odmítat, bude příští týden hlasovat Sněmovna o vyslovení nedůvěry vládě. Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl Macinku odvolat, jak žádá opozice. Pavel zprávy označil za pokus o vydírání.

Zeman ve čtvrtek v rozhovoru pro Blesk s odkazem na právníky uvedl, že o trestný čin vydírání nešlo. „Byla to další amatérská chyba. Někdy je dobré přečíst si trestní zákoník,“ uvedl. Macinka podle Zemana zase chyboval, když si dopisoval s ´úhlavním nepřítelem´. „Je to tak trochu školácká chyba a přílišná důvěra v pana Petra Koláře,“ odkázal na poradce, jemuž Macinka zprávy pro prezidenta adresoval.

Související

Bezos obrací pohled k Měsíci. Blue Origin pozastavuje vesmírnou turistiku

New Shepard
ČTK
nst
nst

Vesmírná společnost Blue Origin amerického miliardáře Jeffa Bezose na nejméně dva roky pozastavuje lety své rakety New Shepard, která dosud sloužila mimo jiné k vesmírné turistice. Firma oznámila, že se nyní chce plně soustředit na aktivity spojené s vysláním lidí na Měsíc.

„Toto rozhodnutí odráží závazek společnosti Blue Origin k dosažení národního cíle vrátit se na Měsíc a vytvořit stálou lunární základnu,“ uvedla společnost ve svém prohlášení.

Miliardář Jeff Bezos míří do vesmíru. Jeho sen trvá už deset let. Miliardář Jeff Bezos míří do vesmíru. Jeho sen trvá už deset let. Miliardář Jeff Bezos míří do vesmíru. Jeho sen trvá už deset let. 64 fotografií v galerii

Raketa New Shepard poprvé odstartovala s lidskou posádkou v roce 2021 po sérii zkušebních letů. Vynáší cestující do výšky zhruba 100 kilometrů, tedy na hranici mezi zemskou atmosférou a kosmickým prostorem, a nabízí místa i platícím zákazníkům. V minulých letech se na palubu dostali například herec William Shatner nebo zpěvačka Katy Perry.

Katy Perry po přistání rakety New Shepard ČTK

Návrat na Měsíc

Rozhodnutí Blue Origin přichází v době, kdy Spojené státy znovu deklarují ambici návratu lidí na Měsíc. Americký prezident Donald Trump minulý měsíc podepsal exekutivní příkaz o dominanci USA ve vesmíru, který mimo jiné požaduje návrat amerických astronautů na Měsíc do roku 2028. Dokument zároveň počítá s budováním trvalé lunární základny do roku 2030.

Tunel urychlovače LHC, v němž se urychlují subatomární částice téměř na rychlost světla, aby se pak mohly srazit.

Miliardáři přispívají na výzkum, který jim nepřinese žádné peníze

Názory

Jeden z největších vědeckých projektů v lidských dějinách získal od soukromých dárců rekordních 860 milionů eur. Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) oznámila, že tato částka směřuje na stavbu nového obřího urychlovače. Pozoruhodné je, že vynaložené peníze s největší pravděpodobností nepřinesou dárcům ani nepřímý ekonomický přínos. Jde o příspěvek na poznávání základů vesmíru, píše ve své analýze pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Spojené státy jsou dosud jedinou zemí, která uskutečnila pilotované lety na Měsíc. Naposledy stanul americký astronaut na povrchu přirozené družice Země v prosinci 1972.

Zakladatel Blue Origin Jeff Bezos, který stojí také za internetovým obchodem Amazon, patří k nejbohatším lidem světa. V aktuálním žebříčku agentury Bloomberg se nachází na čtvrtém místě s majetkem odhadovaným na 261 miliard dolarů, tedy zhruba 5,4 bilionu korun.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme