Investoři Muskovi věří. Do SpaceX napumpovali dalších 750 milionů dolarů

Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska získala v dalším investičním kole 750 milionů dolarů. Nová investice ocenila vesmírnou firmu na 137 miliard dolarů, uvedla CNBC.

Vesmírná společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska získá od investorů v novém kole financování 750 milionů dolarů (17,1 miliardy korun). Investice tak ohodnotí celou firmu na 137 miliard dolarů (3,1 bilionu korun). S odvoláním na korespondenci firmy s potenciálními investory to uvedl server zpravodajské televize CNBC.

Mezi investory je společnost Andreessen Horowitz, která byla také spoluinvestorem v Muskově dohodě o převzetí Twitteru. Agentura Reuters už v listopadu uvedla, že SpaceX jedná o nabídce akcií převážně na sekundárním trhu, která by mohla společnost ocenit až na 150 miliard dolarů.

Mezi investory do společnosti SpaceX patří firmy Alphabet či Fidelity Investments. V loňském roce získala firma od investorů více než dvě miliardy dolarů a loni v květnu byla ohodnocena na 127 miliard dolarů.

Společnost SpaceX na základě dohody s americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) vynesla na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) už několik astronautů a dopravila tam i náklad. Vlastní také projekt Starlink, jehož cílem je vytvoření sítě, která by pomocí několika tisíc malých satelitů na oběžné dráze kolem Země umožnila vysokorychlostní připojení k internetu z jakéhokoli místa na světě. SpaceX už v rámci této iniciativy do vesmíru vypustil přes 2000 družic.

Loni SpaceX dosáhl několika nových milníků. Potýkal se ale se zpožděním svého projektu Starship, který je součástí snahy NASA o návrat kosmonautů na Měsíc. Služba Starlink loni překročila jeden milion předplatitelů a firmě SpaceX se podařilo překonat 60 startů opakovaně použitelných raket za rok prostřednictvím programu Falcon.

Firma nyní pokračuje ve vývoji nosných raket Starship a Super Heavy v závodě v Texasu. Zatím není jasné, kdy přejde k dalšímu kroku programu, který zahrnuje orbitální zkoušky těchto větších nosných raket.

SpaceX konkuruje vesmírnému podniku Blue Origin zakladatele internetové společnosti Amazon Jeffa Bezose a společnosti Virgin Galactic britského miliardáře Richarda Bransona.

