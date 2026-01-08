„Armáda snů“. Trump chystá masivní navýšení vojenského rozpočtu
Vojenský rozpočet USA na rok 2027 by měl činit 1,5 bilionu dolarů (v přepočtu 31,19 bilionu korun), oznámil na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. K závěru podle svého vyjádření dospěl po jednání se senátory, kongresmany a dalšími politickými představiteli. Podle agentury AP by šlo o masivní navýšení obranného rozpočtu USA. Rozpočet na letošní rok, který schválil Senát Spojených států, činí 901 miliard dolarů (18,7 bilionu korun).
„Rozhodl jsem, že pro dobro naší země, zejména v těchto velmi nepokojných a nebezpečných časech, by náš vojenský rozpočet na rok 2027 neměl činit 1 bilion dolarů, ale spíše 1,5 bilionu dolarů,“ uvedl Trump ve svém příspěvku. Dodal, že se nebojí navrhnout zvyšování výdajů na armádu díky zvýšeným příjmům, které jeho administrativa vytvořila prostřednictvím cel uvalených na přátele i nepřátele po celém světě od jeho návratu do úřadu, píše AP.
Takové navýšení by USA podle Trumpa pomohlo vybudovat „armádu snů“.
Trump vyzval k masivnímu navýšení vojenských výdajů jen několik dní po sobotním únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkými speciálním silami do USA, kde čelí obvinění z narkoterorismu. Trump v posledních dnech také vyzval k převzetí Grónska, které je dánským autonomním územím, z důvodů americké národní bezpečnosti a naznačil, že je otevřený provádění vojenských operací v Kolumbii.
