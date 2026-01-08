Nový magazín právě vychází!

„Armáda snů". Trump chystá masivní navýšení vojenského rozpočtu

„Armáda snů“. Trump chystá masivní navýšení vojenského rozpočtu

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Vojenský rozpočet USA na rok 2027 by měl činit 1,5 bilionu dolarů (v přepočtu 31,19 bilionu korun), oznámil na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. K závěru podle svého vyjádření dospěl po jednání se senátory, kongresmany a dalšími politickými představiteli. Podle agentury AP by šlo o masivní navýšení obranného rozpočtu USA. Rozpočet na letošní rok, který schválil Senát Spojených států, činí 901 miliard dolarů (18,7 bilionu korun).

„Rozhodl jsem, že pro dobro naší země, zejména v těchto velmi nepokojných a nebezpečných časech, by náš vojenský rozpočet na rok 2027 neměl činit 1 bilion dolarů, ale spíše 1,5 bilionu dolarů,“ uvedl Trump ve svém příspěvku. Dodal, že se nebojí navrhnout zvyšování výdajů na armádu díky zvýšeným příjmům, které jeho administrativa vytvořila prostřednictvím cel uvalených na přátele i nepřátele po celém světě od jeho návratu do úřadu, píše AP.

Takové navýšení by USA podle Trumpa pomohlo vybudovat „armádu snů“.

Trump vyzval k masivnímu navýšení vojenských výdajů jen několik dní po sobotním únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkými speciálním silami do USA, kde čelí obvinění z narkoterorismu. Trump v posledních dnech také vyzval k převzetí Grónska, které je dánským autonomním územím, z důvodů americké národní bezpečnosti a naznačil, že je otevřený provádění vojenských operací v Kolumbii.

Trump chce Grónsko. I za cenu vojenského konfliktu

Trump chce Grónsko. I za cenu vojenského konfliktu
Profimedia
ČTK
ČTK

USA zvažují různé scénáře, jak získat Grónsko. Vedle diplomatického řešení připouštějí i použití síly, což znepokojuje Evropu.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio se příští týden setká s představiteli Dánska, aby spolu jednali o Grónsku. Podle agentur Reuters a AFP to dnes řekl novinářům ve Washingtonu. Spojené státy za prezidenta Donalda Trumpa usilují o připojení největšího světového ostrova, který je autonomní součástí Dánského království. Nevylučují přitom ani použití vojenské síly.

Tuto možnost dnes připustil i šéf americké diplomacie. „Pokud prezident identifikuje hrozbu pro národní bezpečnost Spojených států, každý prezident si ponechává možnost na ni reagovat vojenskými prostředky,“ poznamenal. Rubio ale podle svých slov jako diplomat vždy upřednostňuje dohodu jiným způsobem a dal by jí přednost i v případě Venezuely, na kterou USA o víkendu zaútočily a zmocnily se jejího prezidenta Nicoláse Madura.

David Ondráčka: Venezuela není jen ropa a oranžový génius, ale národ v exilu

Názory

Dění ve Venezuele není jen geopolitickou mocenskou bitvou o ropu. Silně se dotýká životů konkrétních lidí v zemi i milionů těch, kteří museli před faktickou juntou Cháveze a později Madura uprchnout. Hraje se i o jejich možný návrat do této krásné země, která má obrovský potenciál a může se znovu stát rájem nejen pro své obyvatele, ale i pro cestovatele – a získávat příjmy také z turismu.

David Ondráčka

Přečíst článek

Kodaň i Nuuk žádají vysvětlení

O urgentní schůzku Rubia požádaly Grónsko i Dánsko, které postoj Washingtonu znepokojuje. Bílý dům v úterý uvedl, že USA zvažují různé možnosti, jak strategicky významný a na nerostné suroviny bohatý ostrov získat.

Rubio v pondělí podle listu The Wall Street Journal (WSJ) členům Kongresu řekl, že Trump chce Grónsko od Dánska koupit a v tuto chvíli neplánuje vojenskou invazi. Zároveň dodal, že Bílý dům se svou rétorikou snaží přimět Dánsko k vyjednávání.

Evropa připravuje krizový scénář

Evropské země ale podle dnešních slov francouzského ministra zahraničí Jeana-Noëla Barrota připravují plán pro případ, že by Spojené státy na Grónsko zaútočily.

Jak Dánsko, tak Grónsko zastávají názor, že o budoucnosti ostrova mají právo rozhodnout výhradně jeho obyvatelé, kterých je přibližně 57 tisíc.

