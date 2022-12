Netflix pustil první tři díly intimního portrétu Harryho a Meghan

Britská královská rodina se připravuje na další bouřlivá odhalení, která slibuje šestidílná dokumentární série o princi Harrym a jeho manželce Meghan. Dokument, jehož první tři díly dnes ráno zpřístupnila streamovací platforma Netflix, má být jedinečným vhledem do ostře sledovaného vztahu mezi Harrym a Meghan.

Ostrá kritika se ze strany britských médií na dokument snesla už před jeho odvysíláním, jen na základě upoutávek. Jak poznamenal list The Guardian, právě většina britských, zejména bulvárních médií vede s párem hořkou bitvu, která se neobešla bez několika žalob. Bulvární listy, ale i zpravodajský server BBC tento týden uvedly, že záběry z upoutávek jsou zavádějící, protože pocházejí z událostí nesouvisejících s Meghan a Harrym.

„Na (dokument) bude část médií klást vyšší nároky, než na jakoukoliv srovnatelnou dokumentární sérii od Netflixu,” poznamenává The Guardian, který podobně jako například server Sky News vydání prvních tří dílů dnes sleduje s živým komentářem.

Netflix uvede šestidílný dokument o vztahu Harryho a Maghan ČTK

Americká herečka Meghan a Harry, který je druhým synem britského krále Karla III., v roce 2020 oznámili, že se zříkají svých oficiálních povinností. Krok spustil nejvážnější krizi v britské královské rodině od smrti Harryho matky, princezny Diany, při autonehodě v roce 1997. Pár o svých vztazích s královskou rodinou, kterou kritizoval a jako instituci obvinil z rasismu, veřejně promluvil například v rozhovoru s Oprah Winfreyovou v březnu 2021. S Netflixem podepsal smlouvu v hodnotě několika milionů dolarů.

Streamovací gigant ve čtvrtek vydal první tři díly seriálu, který podle něj půjde do hloubky vztahu královského páru. V šesti epizodách se Harry a Meghan „podělí o odvrácenou stranu svého ostře sledovaného milostného příběhu”. Zbývající tři díly Netflix nabídne ve čtvrtek 15. prosince.

