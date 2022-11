Kolik vlastně stojí Koruna? Patří k nejdražším seriálům všech dob

Rodinné i dějinné anabáze Alžběty II., prince Charlese, princezny Diany a dalších členů nejprominentnější rodiny světa dospěly na Netflixu do páté série. Dostáváme se v ní do devadesátých let, pozorujeme rozpad manželství nástupníka trůnu a oslavy zlaté svatby populární královny. To vše v pečlivě stylizovaných kulisách, které z Koruny činí jeden z nejdražších seriálů všech dob.

Od první série je seriál Koruna jedním z nejcennějších taháků globální televize Netflix. Tvůrcům v čele s předním odborníkem na britskou královskou rodinu Peterem Morganem se povedlo vytvořit dokonale lidský obraz rodinného klanu monarchů, kteří vedle vlastních nemalých starostí řeší také trable celého světa.

To vše v mimořádně autentických kulisách a s nesmírně nápaditým hereckým obsazením, v němž nechybí hvězdy jako Olivia Colman, Helena Bonham Carterová nebo Jonathan Pryce. A i na dalších postech najdeme silné osobnosti. Hudbu skládal nejprominentnější hollywoodský autor Hans Zimmer, na jednotlivých epizodách se podíleli významní scenáristé i režiséři.

A to vše stojí nemalé peníze. Podle údajů serveru Statista vyjde jedna epizoda seriálu Koruna v průměru na 13 milionů dolarů, tedy 305 milionů korun. Mimochodem to by každou epizodu Koruny spolehlivě dostalo na druhou příčku žebříčku nejdražších filmů české historie za Jana Žižku.

U seriálů je přitom rozpočet na epizodu hlavním ukazatelem, aby bylo možné porovnávat jednotlivé rozpočty bez ohledu na délku seriálu. Celkovou částku Netflix naposledy zveřejnil v roce 2020, kdy uvedl celkový rozpočet na do té doby natočené epizody ve výši 260 milionů dolarů.

Vede Pán prstenů

Koruna se podle rozpočtu na jednu epizodu řadí do desítky nejdražších seriálů všech dob. Podle Economic Times tomuto žebříčku vévodí nový seriál Pán prstenů: Prsteny moci, který letos na podzim uvedla streamovací služba Amazon Prime Video. Amazon za každou epizodu série v průměru utratil 58 milionů dolarů. Na druhé příčce je megahit Netflixu Stranger Things (30 milionů dolarů), třetí pak Wanda Vision na Disney+ s 25 miliony dolarů.

Streamovací služby jsou tahounem ve vysokorozpočtových sériích posledních let. V top 10 nejdražších seriálech najdeme pouze dva seriály, které měly premiéru primárně v tradiční televizi: Pacific (HBO s rozpočtem 20 milionů dolarů za epizodu) a Hra o trůny (15 milionů dolarů).

