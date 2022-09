Netflix ztrácí předplatitele. Recept na záchranu? Další herní studio

Propad uživatelů Netflixu ve druhém čtvrtletí o téměř milion lidí přiměl největší světovou videotéku uspíšit plány na posílení své videoherní divize. Zakládá proto nové herní studio, první vlastní a čtvrté celkově, uvedla agentura Bloomberg.

Nové studio bude sídlit v Helsinkách a v jeho čele bude Marko Lastikka, uvedl Bloomberg s odkazem na prohlášení Netflixu. Lastikka předtím strávil více než pět let ve společnosti Zynga, kde se podílel na vývoji hry FarmVille 3, a předtím byl spoluzakladatelem a výkonným producentem společnosti Tracktwenty studio v Helsinkách patřící pod skupinu Electronic Arts.

„Je to další krok v naší vizi vybudovat herní studio světové třídy, které našim stovkám milionů uživatelů po celém světě přinese řadu nádherných a hluboce poutavých originálních her, a to bez reklam,“ uvedl v prohlášení Amir Rahimi, viceprezident herních studií v Neflixu.

Tři akvizice během roku

Nové herní studio bude pro Netflix celkově čtvrté poté, co společnost získala další studio se sídlem v Helsinkách Next Games a ještě předtím Boss Fight Entertainment. První akvizicí bylo Night School Studio v září 2021.

Netflix má aktuálně ve svém katalogu 31 mobilních her, které jsou bez reklam a možnosti přes hru utrácet peníze, ale jsou dostupné pouze pro předplatitele. Společnost plánuje mít do konce roku k dispozici 50 her. To zahrnuje i hru Stranger Things: Puzzle Games vyvinutou společností Next Games, která je založena na oblíbeném seriálu a v nabídce Netflixu bude exkluzivně.

Netflix se v roce 2021 pustil do videoher ve snaze diverzifikovat svou streamovací nabídku, protože růst uživatelů začal stagnovat. Po roce od zahájení videoherních aktivit hraje hry na Netflixu ale stále jen méně než procento z 221 milionů uživatelů Netflixu, uvedla minulý měsíc CNBC s odkazem na analýzu Apptopia. Spěch na posílení herní divize nyní přichází poté, co Netflix ve druhém čtvrtletí ztratil 970 tisíc předplatitelů.