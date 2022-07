Kdo bere v americké televizi nejvíc? Kevin Costner a Mahershala Ali

Pryč jsou doby, kdy filmové hvězdy pobíraly obří honoráře ve výši desítek milionů dolarů. V současnosti sice podobné mzdy nejsou neobvyklé, ale většinou se pojí s producentskou rolí. A tak se stále častěji děje, že více berou seriálové hvězdy. Ty nejlepší si přijdou i na milion dolarů (asi 24 milionů korun) za epizodu. A pak tu jsou oscaroví herci Kevin Costner a Mahershala Ali, kteří podle magazínu Variety berou ještě víc.

Reklama

Jeden milion dolarů za epizodu. To byl dlouhodobě strop hereckých honorářů v americké seriálové tvorbě. K této magické hranici ve své době vyšplhaly pouze hvězdy pár seriálů. Konkrétně šestice herců ze seriálu Přátelé, dále hvězdy neméně úspěšného sitkomu Teorie velkého třesku a pro někoho možná překvapivě také dabéři kultovních Simpsonů.

„Přitom v té době představovaly nejvyšší myslitelné honoráře za epizodu maximálně 150 tisíc dolarů,“ připomíná Michael Schneider z magazínu Variety.

S nástupem nových digitálních platforem, jako jsou Netflix, Hulu, HBO Max a Disney+, se však situace na celém mediálním trhu značně mění. Seriálové tvorbě se v uplynulých deseti letech začali věnovat tvůrci do té doby spojení s filmovým plátnem a za většinou úspěšných seriálů stojí některý z velkých filmových tvůrců.

Například za Hrou o trůny stál mimo jiné David Benioff, za zombie hitem Živí mrtví zase Frank Darabont – režisér nejlépe hodnoceného filmu na filmovém serveru ČSFD Vykoupení z věznice Shawshank. A do televizních projektů se začali angažovat také velké filmové hvězdy. Slavným se stal zejména seriál House of Cards, kde hlavní roli ztvárnil tehdy mimořádně slavný Kevin Spacey, který je dnes v důsledku řady sexuálních skandálů velmi kontroverzní postava.

Netflix ukázal svou pražskou bondovku za 200 milionů dolarů. Stane se The Gray Man hitem? Enjoy Doposud nejdražší filmový projekt dnes na své platformě uvedl Netflix. A v jedné z klíčových rolí se ve snímku The Gray Man objeví Praha. Ta si tu zahraje Baku, Vídeň, Berlín, ale také samu sebe. Film za 200 milionů dolarů natočili režiséři Jay a Anthony Russoovi, kteří mají na kontě nejúspěšnější film historie – závěrečný díl ságy The Avengers. Aby se snímek vyplatil, museli by se na něj podívat skoro všichni předplatitelé Netflixu. Stanislav Šulc Přečíst článek

Reklama

Milionové honoráře

A s těmito hvězdami přišel výrazný tlak na honoráře. Nyní přišel magazín Variety se soupiskou nejlépe placených hereckých hvězd současné televizní tvorby. A na jeho čelních příčkách se objevili dva herci, kteří mají na kontě hned několik Oscarů.

Prvním je Kevin Costner, který si za epizodu v seriálu Yellowstone pro Paramount Network přijde na 1,3 milionu dolarů. Druhým pak je možná méně zvučné jméno, ale v Hollywoodu mimořádně dobře přijímané. Mahershala Ali je držitelem dvou hereckých Oscarů za snímky Moonlight a Zelená kniha. Také on si přijde na 1,3 milionu dolarů za epizodu seriálu The Pilot pro produkční společnost Onyx Collective. A tato dvojice není s obřími honoráři sama.

„I nové platformy se snaží držet honoráře pod hranicí milionu dolarů. S výjimkou opravdu velkých jmen,“ cituje Variety nejmenovaného zástupce televizní branže. „Nejnovějšími příklady jsou Will Ferrell a Paul Rudd ve Cvokaři od vedle pro Apple TV+ a Michael Keaton, který se objevuje v Dopesick na Hulu. A pak tu jsou hvězdy z různých televizních děl Taylora Sheridana včetně Kevina Costnera, Harrisona Forda, Helen Mirrenové a Sylvestera Stallona. U těch lze čekat pořádně tučný šek,“ komentuje situaci Schneider z Variety.

Podaří se Netflixu zabránit odlivu diváků? Zítřejší výsledky hodně napoví Názory Netflix již v úterý představí výsledky hospodaření za druhé letošní čtvrtletí. Jde o napjatě očekávanou událost, protože se má ukázat, zda největší streamovací služba světa dál přichází o zákazníky a bude muset zásadněji přehodnotit svůj byznys. Akcie Netflixu jen za letošní rok odepsaly téměř 70 procent hodnoty. Bude propad pokračovat? Stanislav Šulc Přečíst článek

Přesto filmové superhvězdy Ford, Mirrenová či Stallone dostávají mírně nižší honorář než Costner, konkrétně jeden milion za epizodu.

Kolik berou hvězdy Stranger Things?

Na velká jména sázejí téměř všechny moderní platformy bojující o pozornost diváků a o desítky dolarů, které jsou předplatitelé měsíčně ochotni za zábavu platit. Je pak velký paradox, že ty nejúspěšnější seriály většinou mají mnohem nižší náklady, než by se mohlo zdát. Nejslavnějším případem z poslední doby je korejský seriál Hra na oliheň, která Netflixu vydělala téměř miliardu dolarů, a přitom za licenci pro globální trh Netflix zaplatil pouhých 21,4 milionu dolarů.

Stranger Things jako záchrana Netflixu? Seriál má stále úspěch, rozhodne konec čtvrté řady Enjoy Očekávaná čtvrtá série kultovního seriálu Stranger Things se na Netflixu objeví na dvě části. Prvních sedm epizod se krátce po květnové premiéře okamžitě zařadilo mezi nejúspěšnější seriály Netflixu všech dob. Rozuzlení čtvrté řady jde na obrazovky a monitory v pátek 1. července. Netflix nyní prožívá zásadní období, protože ztrácí předplatitele. Stranger Things se mohou stát důležitým zachráncem, píše v analýze Stanislav Šulc. Stanislav Šulc Přečíst článek

Podobná situace panuje v příjmech herců. Nejúspěšnějším seriálem dneška je teenagerská sci-fi podívaná Stranger Things na Netflixu. Její největší herecké hvězdy jako Winona Ryder a David Harbour přitom svými honoráři ani zdaleka nepatří do nejvyšší ligy. Podle Variety za epizodu každý z nich dostává 450 tisíc dolarů.

„Stranger Things a Bridgertonovi jsou příkladem seriálu, u nějž tvůrci věří, že nepotřebují megahvězdy. Podobné to je u seriálů typu Hry o trůny nebo chystaný Pán prstenů na Amazonu. U nich platí, že ty seriály samy jsou hvězdami,“ dodává magazín Variety.

Srovnání streamovacích služeb. Co nabízí Netflix, Disney+, HBO Max, Apple a Amazon Enjoy Čeští diváci mají od poloviny června k dispozici téměř všechny hlavní streamovací služby světa. Co mohou na jednotlivých videotékách zhlédnout? A jak se jednotlivé služby profilují? Zde je stručný přehled v Česku dostupných videoték, jejich profilace, ceny a hlavní lákadla. Letos by pak měla přibýt ještě SkyShowtime, která nabídne zároveň obsah několika služeb včetně Paramount+ a Peacock. Stanislav Šulc Přečíst článek