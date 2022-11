Vězen Krejčíř zaujal Netflix. Bude o něm točit dokument

Americká streamovací služba Netflix má v úmyslu natočit dokument o českém podnikateli Radovanu Krejčířovi, který nyní pobývá v jihoafrickém vězení. Netflix už kvůli svému záměru oslovil Krejčířovy právní zástupce, informoval portál News 365. Právnička Nastasja Otrebskiová to jako svědkyně potvrdila u soudu ve městě Kempton Park, který se zabývá obviněním, že se Krejčíř v roce 2016 pokusil o útěk z vězení.

Reklama

Státní zástupce Steven Rubin uvedl, že člověk z produkčního týmu Netflixu se s Krejčířem setkal v oddělení s nejvyšším stupněm zabezpečení v pretorijské ústřední věznici, kam se dostal pod falešnou záminkou soukromé návštěvy. Otrebskiová podle něj vzala do věznice produkční smlouvu, kterou vložila do dokumentů obsahujících změny v Krejčířově léčbě. Krejčíř smlouvu podle Rubina podepsal.

Otrebskiová se hájila, že nemusela zaměstnancům vězení o smlouvě říkat, protože si přečetli všechny dokumenty, které přinesla. Dodala, že Krejčíř chce s produkcí Netflixu spolupracovat, ale věznice další návštěvy zástupců Netflixu zakázala.

Kolik vlastně stojí Koruna? Patří k nejdražším seriálům všech dob Enjoy Rodinné i dějinné anabáze Alžběty II., prince Charlese, princezny Diany a dalších členů nejprominentnější rodiny světa dospěly na Netflixu do páté série. Dostáváme se v ní do devadesátých let, pozorujeme rozpad manželství nástupníka trůnu a oslavy zlaté svatby populární královny. To vše v pečlivě stylizovaných kulisách, které z Koruny činí jeden z nejdražších seriálů všech dob. Stanislav Šulc Přečíst článek

Krejčíř, kterého české úřady začaly na přelomu tisíciletí stíhat kvůli hospodářské trestné činnosti, v roce 2005 uprchl z České republiky před policejním vyšetřováním. V Jihoafrické republice žije od roku 2007, za mřížemi je tam od listopadu 2013. Kromě trestu za únos a pokus o vraždu tam čelí rovněž obvinění z několika pokusů o útěk a ze spiknutí s cílem zavraždit policistu a právního konzultanta.

Pražský vrchní soud v roce 2018 Krejčířovi pravomocně potvrdil souhrnný trest 15 let vězení za pokus o vytunelování státního podniku Čepro a za řadu dalších činů. Česká republika usiluje o jeho vydání od roku 2007.

Reklama

O Krejčířovi natočil filmy Ganster Ka a Gangster Ka: Afričan, oba z roku 2015, český režisér Jan Pachl. Jsou inspirovány knihami novináře Jaroslava Kmenty Padrino Krejčíř - Gangster a Padrino Krečíř - Afričan. Kontroverzního podnikatele v nich ztvárnil Hynek Čermák. Kmenta se podílel na scénářích.

Dravý Netflix je zpět. Zvládl zastavit odliv předplatitelů, investoři to ocenili Zprávy z firem Čistý zisk provozovatele americké streamovací služby Netflix ve třetím čtvrtletí meziročně klesl o čtyři procenta na 1,4 miliardy dolarů (35 miliard korun). Firma ale zvýšila tržby a zastavila úbytek předplatitelů, na což její akcie zareagovaly prudkým růstem. ČTK Přečíst článek