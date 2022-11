Zapomeňte na Stranger Things, nejsledovanějším hitem Netflixu je temná Wednesday

Seriál, který vychází ze světa Addamsovy rodiny, přilákal k obrazovkám Netflixu tolik lidí, že během pouhého týdne prosledovali rekordní počet hodin. Kolik? Neuvěřitelných 341 milionů. To se nepovedlo ani očekávané čtvrté sérii Stranger Things.

Netflix úspěchy svých seriálů počítá ve zcela nových kategoriích. A veřejně neuvádí žádné jiné statistiky než počet takzvaně prosledovaných hodin. Konkrétně během prvního týdne od uvedení nového filmu či seriálu, přičemž seriály logicky skórují víc než filmy.

To se potvrdilo i v uplynulých dnech, kdy se jasnou jedničkou Netflixu stal seriál Wednesday, který spadá do fikčního vesmíru Addamsovy rodiny a vypráví příběh populární postavy z původního seriálu (i pozdějších filmů), tedy malé dívky Wednesday. Ta už oproti původním dílům trochu povyrostla a studuje na Akademii Nevermore, kde vyšetřuje sérii vražd.

Diváci na to zjevně slyšeli, protože podle dat Netflixu za první týden od uvedení u Wednesday diváci po celém světě proseděli neuvěřitelných 341 milionů hodin.

„Jde o rekord pro anglicky mluvený seriál. Na druhou příčku tak spadl dosavadní lídr, kterým byla čtvrtá série Stranger Things s 335 miliony hodin,“ uvedla BreAnna Bel z magazínu Variety.

Absolutním lídrem pak nadále zůstává první série Hry na oliheň, která během prvního víkendu přikovala k obrazovkám globální publikum na neuvěřitelných 571,8 hodiny.