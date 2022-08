Netflix slaví 25. narozeniny. Za tu dobu se změnil k nepoznání

29. srpna 1997. Datum, kdy se zrodil Netflix, dnes světoznámý symbol filmové a televizní zábavy. Na počátku však byl něčím úplně jiným. A za několik let možná bude úspěšným herním studiem.

Reklama

Netflix společně založili Reed Hastings a Marc Randolph. Setkali se již v předchozím působišti, kde Hastings z Randolpha udělal svého zástupce. Když probíhal proces prodeje jejich firmy Pure Atria do rukou obřího Rational Software, často se tito dva strůjci úspěchu Pure Atrie navštěvovali. A během těch měsíců se zrodil nápad na zásilkovou půjčovnu DVD.

Oproti ostatním přitom měla tato služba mít tři výhody: měla operovat po celých USA, zákazníci si filmy měli vybírat přes internet a nikoli pomocí tištěného katalogu a především: šlo o předplatitelský model. Zákazníci tedy neplatili za konkrétní výpůjčku, ale v rámci jednoho poplatku si mohli půjčit sice omezený, ale relativně vysoký počet filmů.

Dokonale se tu skloubily přednosti obou zakladatelů: zatímco Hastings se pohyboval v oblasti softwaru a internetu, Randolph se od počátku kariéry věnoval právě zásilkovým službám a marketingu.

Netflix rostl a postupně se počet jeho zákazníků dostal do řádů desítek milionů. Již v roce 2002 společnost vstoupila na burzu. Randolf ji krátce na to opustil. A pak vše běželo podle úspěšného modelu. Až do roku 2010, kdy Netflix zavedl novou službu: možnost sledovat filmy a seriály přímo přes internet.

Disney+ skokově zdraží. V USA nabídne levnější předplatné s reklamou Zprávy z firem Zábavní gigant Disney oznámil, že od 8. prosince zvýší ceny za streamovací služby. Zdražování odstartuje v USA, kde také zavádí levnější balíček s reklamou. Společnost to uvedla spolu s výsledky hospodaření za poslední čtvrtletí. vku Přečíst článek

Reklama

Krach na dosah

Završení “disrupce“ audiovizuálního zábavního průmyslu se odehrálo v roce 2011 a společnost Netflix kvůli němu takřka zkrachovala. Tehdy v létě Netflix významně změnil politiku a začal zákazníkům účtovat dva poplatky, jeden za původní službu (poštovní videopůjčovna) a druhý za streaming videa. Zákazníci protestovali a hojně rušili předplatná. Hastings v září oznámil, že se společnost rozdělí na dvě, přičemž pod jménem Netflix měly být sloučeny internetové aktivity doma i ve světě. Akcie prudce padaly a americká média tehdy předvídala krach Hastingsova impéria. Mělo jít o temný konec největší pohádky, která přežila i splasknutí “dotcom“ bubliny.

Nakonec vše dopadlo jinak. Netflix zůstal vcelku, Hastingsovým vizím uvěřilo několik vlivných investorů (mezi těmi nejslavnějšími byl Carl Icahn) a společnost dostala dostatečný polštář na jízdu, kterou zábavní průmysl doposud neviděl. Ostatně to dokládá Hastingsův slavný citát, že “firmy zřídka umírají kvůli tomu, že by šly kupředu moc rychle, ale často umírají na to, že postupovaly příliš pomalu“.

Ke globální televizi

Velkým plusem Netflixu se ukázal inovativní přístup k řízení. Reed Hastings dával svým lidem velkou volnost, ale také velkou zodpovědnost. A nadstandardní odměny. Díky tomu se obklopil velmi schopnými manažery, kteří mu pomohli realizovat sny. “Nejlepší manažeři dokážou vytvořit ideální prostředí a tím dosáhnout nejlepších výsledků. Ne tím, že budou neustále kontrolovat své podřízené,” prohlásil Hastings.

Jeho největším snem se po roce 2012 stala touha přetvořit Netflix v globální televizí. Tou dnes skutečně je. Jeho služby jsou dostupné téměř ve 200 zemích světa (z významnějších chybí jen kontinentální Čína, což je dáno místními restrikcemi), využívá jich více než 220 milionů platících zákazníků, což je jeden z největších “kmenů“ zábavního průmyslu. Nic z toho by nebylo, kdyby se Hastings nevydal vstříc světu.

Druhý zlomový okamžik v dějinách Netflixu nastal, když společnost začala tvořit vlastní obsah. Plány pro vlastní obsah opět vznikly již v roce 2011, ale první vlastní seriál Netflix uvedl v únoru 2013. Šlo o kultovní seriál House of Cards. Netflix oslovil řadu úspěšných tvůrců televizních seriálů, poskytl jim mimořádné podmínky a díky povedeným seriálům jako Orange is the New Black či BoJack Horseman se mu dařilo lákat další předplatitele.

Hastingův tým přišel s několika zásadními novinkami, které dřívější televize nenabízely: nová série byla dostupná vždy všude a kompletní. Tedy žádný televizní rytmus, kdy se každý týden objeví nový díl série, jak byli diváci zvyklí. Divák si zážitek dávkoval sám. Navíc Netflix investoval miliardu dolarů do algoritmů umělé inteligence, které divákům servírovaly další obsah zcela podle jeho preferencí. Díky tomu diváci Netflixu trávili jeho sledováním více hodin než u kterékoli jiné formy audiovizuální zábavy.

Netflix je v Česku stále nejoblíbenější. Navzdory globálnímu odlivu diváků Money Streamovací služba Netflix zůstává v Česku nejoblíbenější placenou televizní službou s podílem okolo 37 procent. Následuje HBO Max s pětinovým podílem, zhruba deset procent patří platformě Voyo. Do čísel bude stále více promlouvat Disney+, který je českým divákům k dispozici od poloviny června. Vyplývá to z údajů distribučních firem. ČTK Přečíst článek

Boj s konkurencí

Čeští diváci mohou legálně sledovat Netflix od ledna 2016. Do té doby si museli složitě zařizovat americké IP-adresy prostřednictvím takzvaných VPN. A dnes je na Netflixu několik set filmů a seriálů s českými titulky, řada titulů s českým dabingem pro dětské i dospělé diváky.

Vedle vlastního obsahu se Hastingsem vedená společnost stala zásadním distributorem filmů a seriálů pocházejících ze všech koutů světa. Najdete tu řadu evropských děl, ale také asijské produkce, turecké kriminálky, skvělé australské komedie nebo nejnověji fantastická díla z Indie.

To je sice výsledkem Hastingosvy vize o globální televizi a dovedení tohoto konceptu k dokonalosti. Zároveň jde ale také o určitou z nouze ctnost. Netflixu se dlouho dařilo využívat toho, že jeho model se ukázal jako funkční pro řadu tvůrců obsahu, a to i ze strany velkých hollywoodských studií, respektive jejich televizních divizí. Zároveň však za tento obsah platil obří sumy (ročně Netflix do licencí dává několik miliard dolarů). A přirozeně musel počítat s tím, že jednou si velká studia budou chtít udělat vlastní “netflixy”.

A tak nastaly takzvané „Streaming Wars“, při nichž se Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime, Peacock či Paramount+ začali přetahovat o tvůrce nových filmů a seriálů, ale také o rozsáhlé databáze existujících děl. A během těchto válek jednotlivé společnosti utratili desítky miliard dolarů, protože za možnost vysílat Přátele, Seinfelda nebo South Park služby platily stovky milionů dolarů.

Kdo bere v americké televizi nejvíc? Kevin Costner a Mahershala Ali Enjoy Pryč jsou doby, kdy filmové hvězdy pobíraly obří honoráře ve výši desítek milionů dolarů. V současnosti sice podobné mzdy nejsou neobvyklé, ale většinou se pojí s producentskou rolí. A tak se stále častěji děje, že více berou seriálové hvězdy. Ty nejlepší si přijdou i na milion dolarů (asi 24 milionů korun) za epizodu. A pak tu jsou oscaroví herci Kevin Costner a Mahershala Ali, kteří podle magazínu Variety berou ještě víc. Stanislav Šulc Přečíst článek

První pády a hry

Streamovací války v tuto chvíli utichly, protože každý hráč má svou nabídku, dále investuje do nového obsahu a zákazníci si mohou volit, co jim vyhovuje. S tím ale přišly první skutečné problémy Netflixu 2.0, tedy čistě streamovacího Netflixu, který se zrodil v roce 2011. Po 11 letech nepřetržitého růstu letos na jaře poprvé zaznamenala služba propad počtu předplatitelů.

Důvodů bylo několik, těmi hlavními byl překotný nárůst předplatitelů během pandemie a naopak logický odliv přinejmenším části z nich „po“ pandemii. Druhým důvodem byla válka na Ukrajině a opuštění ruského trhu. Když se k tomu připočte výrazně negativní sentiment na akciových trzích, logickou reakcí byl propad akcií až o 75 procent.

První pokles počtu předplatitelů však byl logickým vyústěním problémů, které Netflix začínal valit před sebou. Ztrácel silné značky na klíčových trzích, rostla mu konkurence. Vedení společnosti ostatně již přinejmenším před rokem cítilo, že prostor pro další růst je mizivý. Reakce? Sázka na herní průmysl, protože hráčů je stále spousta a jsou enormně ochotní platit za zábavu.

A tak se Netflix pustil do nového dobrodružství v herní branži. Zatím není jasné, jak moc se mu v ní daří. Ukážou to další léta. Jaká budou? Dynamický růst známý z uplynulé dekády čekat nelze. Pozvolný růst, setrvávání na pozici jedničky až dvojky (spolu s Disneym) v segmentu globálních streamovacích služeb ale udržet lze. Uvidíme, jak si s náročným úkolem dvojice co-CEOs Reed Hastings a Ted Sarandos poradí. Možná již podruhé zcela změní podstatu firmy a stanou se výlučně herní společností.