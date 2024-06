Jančurův RegioJet nasadil do Chorvatska víc autobusů. A stejně hlásí vyprodáno

Jančurovy žluté autobusy jezdí v létě na trase Česko - Chorvatsko denně. Zájem Čechů, kteří míří k Jadranu na dovolenou, je obrovský. RegioJet proto přidává posilové spoje. Ani to ale nestačí. V prvních týdnech prázdnin má téměř vyprodáno.

RegioJet, největší český dopravce v oblasti dálkové a mezinárodní autobusové dopravy, odstartoval denní autobusové spoje do Chorvatska, které jsou v prvních červencových týdnech téměř vyprodány.

„Chorvatsko se těší obrovské popularitě mezi našimi cestujícími, a zájem o tuto linku nás přiměl zavést dodatečné posilové spoje, které jsou již nyní také téměř vyprodané. Pro druhou polovinu sezóny, zejména v měsících srpen a září, doporučujeme zákazníkům, aby si jízdenky zakoupili včas, čímž si zajistí nejen lepší cenu, ale i preferované místo,“ říká Dita Tomešová, ředitelka autobusové dopravy RegioJet.

Autobusy RegioJet odjíždí z Prahy, Brna a Bratislavy každý den a nabízí cestujícím přímé spojení do přímořských měst jako Zadar, Sukošan, Biograd na Moru, Pakoštane, Vodice, Šibenik, Primošten, Trogir nebo Split. Jízdenka se dá pořídit i pod tisícovku.

Nejen moře, ale taky film

Chorvatsko ale není jedinou destinací, kam se Češi v prvních dnech prázdnin chystají. Obrovský zájem hlásí dopravce i u jízdenek do Karlových Varů, kde dnes startuje Mezinárodní filmový festival. „Na zahajovací akce jsou již jízdenky vyprodané. Na enormní poptávku reagujeme nasazováním posilových spojů. Snažíme se zajistit dostatečné kapacity,” dala Tomešová.

RegioJet je ryze českou společností a patří k největším soukromým provozovatelům železniční a autobusové dopravy ve střední Evropě. Vznikla v roce 2009 jako dceřiná společnost Student Agency zakladatele Radima Jančury. Od roku 2011 provozuje RegioJet pravidelnou osobní železniční dopravu.

