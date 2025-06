Dalibor Dědek: Ve vedoucích pozicích zemí by měli být lidé čestní a morální. Trump ani Putin to nejsou

Dalibor Dědek je patriot. Český, ještě víc jablonecký. V Jablonci nad Nisou v roce 1990 začal budovat nyní celosvětově známou a úspěšnou firmu Jablotron. Vyrábí a dodává zabezpečovací zařízení do 73 zemí světa, vydělává ročně stovky milionů korun. Je to technologická firma s čistě českými kořeny. Díky své píli a umu se stal jedním ze sta nejbohatších Čechů. Jeho naturel mu však říká, že není potřeba počítat miliony. Daleko lepší je být prospěšný ostatním.

Dalibor Dědek je jedním z největších mecenášů v Česku. Patrně to dotáhne na sochu v Jablonci. Zafinancoval tam vznik školy s technickým zaměřením, bratru za dvě stě milionů korun. Do vzniku ortopedické kliniky v Liberci již vložil osm set milionů korun. Sto milionů dal do investičního fondu, z něhož nadace Neuron podporuje mladé, nadějné vědce. Byl aktivní ve sbírce peněz na podporu Ukrajině, poskládali již dvě miliardy korun. „Opravdu si myslím, že bylo dobře, když Češi ukázali a neustále ukazují, že Ukrajincům pomáháme. Že tuto válku bereme jako naše vlastní ohrožení,“ říká úspěšný podnikatel Dědek, tak trochu novodobý Mirek Dušín z Foglarových Rychlých šípů.

Nový americký prezident Donald Trump mění celé paradigma západního světa. Vnímáte, že se svět dostal do zvláštní, přelomové doby?

Vnímám, a s obavami. Protože když si promítnu historii minulého století, tak se mi to, co se ve světě děje, vůbec nelíbí.

Jak si dění vyhodnocujete? Ať už z hlediska byznysu, nebo z osobního pohledu?

Byznys možná nechme trochu stranou, protože žijeme v nějakém prostředí, máme děti, vnoučata, a vůbec se mi nelíbí, že se k moci dostávají lidé, kteří jsou evidentně magoři. Trochu mi to připomíná nástup Adolfa Hitlera k moci. Myslím, že je to skutečně vážné. Co se ve světě děje, bych vůbec nebral na lehkou váhu. Celní války a podobně, to je prostě špatně. A nemluvím jen o Donaldu Trumpovi. V kombinaci s lidmi, jako je Putin a podobně, to je špatné.

Celý rozhovor s Daliborem Dědkem najdete v letním vydání magazínu Newstream CLUB

Obálka magazínu Newstream CLUB 8 Newstream

Evropa se pod vlivem Donalda Trumpa začala rychle měnit, začala dávat peníze na zbrojení, připravovat se na konflikt s Ruskem. Takto vnímáte současnou dobu?

Myslím, že ve vedoucích pozicích zemí by měli být lidé čestní, morální. A myslím, že ani jedno z toho pan Trump nebo Putin nejsou.

Co má tedy Evropa dělat? Vidíme snahu o její emancipaci, ale je tu možná moc hráčů najednou…

Obávám se, že Evropa je postižena dlouhodobou impotencí veškerého rozhodování, procesy jsou strašně pomalé. Je asi dobře, že se věci začínají dít, že se o nich začíná mluvit, ale bojím se, že reálný výsledek je daleko. Podívejte se třeba, jak se Evropa dohadovala, jestli se použijí nebo nepoužijí ruské vklady. Lidí, kteří o tom rozhodují, je příliš. Demokracie má své výhody a nevýhody. V krizových situacích se ukazuje, že pluralita v Evropě je brzdou.

Takže vlastně schvalujete americký model, kdy vítěz bere všechno?

To je druhý extrém. To už bychom se mohli vrátit ke starému Římu, kdy demokracie fungovala do doby, než nastal nějaký problém. A potom si zvolili císaře. Asi se nenajde ideální model, který by měl fungovat. Vždy je to o lidech. V Evropě je problém, že je vše příliš pomalé, těžkopádné. Nestanovují se správné priority. Řešíme nesmysly jako víčka na PET lahvích, ale velké věci nám utíkají.

Proti modelu udržitelnost či rozvoje nových technologií, které jsou šetrné, vy osobně určitě nic nemáte? V tomto smyslu patrně souzníte se směřováním Evropy.

Ačkoliv ji kritizuji, jsem velkým zastáncem Evropské unie. Státy by měly spolupracovat. Za mě by bylo ideální, kdyby vznikly Spojené státy Evropské. Odbourat hranice, to by měl být správný směr. Ale na druhé straně, když je tady hrozba Ruska, neměli bychom zůstat nečinní, a měli bychom jako Evropa koordinovaně zbrojit.

Proč se osobně angažuje ve shánění peněz na podporu Ukrajiny? Kolik ho stojí podpora místního vzdělávání a zdravotní péče? A jak se staví k nejmodernějším technologiím? Celý rozhovor s miliardářem Daliborem Dědkem najdete v magazínu Newstream CLUB, který právě vychází.

Dalibor Dědek

Patří do první stovky nejbohatších Čechů. Jeho majetek je odhadován na více než sedm miliard korun, které Dalibor Dědek vydělal díky své hlavní společnosti – Jablotron. Ta se věnuje zabezpečovacím systémům, Dědek sám ji ale označuje především za technologickou firmu. Jablonecký patriot patří k nejštědřejším tuzemským miliardářům. Svými penězi podporuje lokální vzdělávání, zdravotní péči, od začátku války na Ukrajině se výrazně angažuje v pomoci napadené Ukrajině. Po desetileté pauze se vrátil do výkonné vedoucí role v Jablotronu, kde zároveň působí i jeho dcera z prvního manželství.