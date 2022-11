Ceny kávy na burzách letí dolů. Espresso ale levnější nebude

Kávy bude dostatek. Svědčí ji příznivé počasí v regionech pěstujících kávové boby. Cena kávy na komoditních trzích tak v posledních týdnech umazala předchozí zisky. Šálek kofeinové vzpruhy v kavárnách ale zřejmě vůbec nezlevní. Ba naopak.

Káva byla letos jednou z nejžhavějších komodit, ale nyní se situace obrátila a ceny za poslední měsíc klesly o více než pětinu. Horké počasí s dostatkem deště v hlavních pěstitelských oblastech, jako je Brazílie či Indonésie, zvyšuje vyhlídky na dobrou úrodu kávových bobů. Což sráží cenu kávy na komoditních burzách.

Futures kontrakty na kávu arabica se za poslední měsíc propadly o 22 procent. V říjnu klesaly třináct dní v řadě, což je nejdelší ztrátová série za posledních devět let. Levnější boby kávové odrůdy robusta za stejnou dobu klesly o 15 procent.

Současný pokles cen je v ostrém kontrastu vývoje z počátku letošního roku. Futures kontrakty na kávu v únoru vyskočily na 11leté maximum 2,58 dolaru za libru poté, co úrodu v Brazílii poškodilo sucho a mráz. Ceny jsou nyní zhruba o 30 procent nižší než v únoru. Nejaktivnější kontrakt na kávu arabica se aktuálně obchoduje za 1,70 dolaru za libru.

La Niña pomůže

Na jižní polokouli je začátek sezóny a počasí v Brazílii je zatím k farmářům mnohem přívětivější než minulou sezónu. Srážky v brazilských oblastech přesáhly sezónní průměry, což kávovým bobům svědčí.

„Minulý rok byl drsný, letos se situace normalizuje,“ řekl deníku Wall Street Journal Albert Chu, hlavní výzkumný analytik Newton Investment Management. Očekává se, že vlhké počasí v Brazílii bude pokračovat. Americká Národní meteorologická služba totiž předpokládá, že klimatický jev La Niña vydrží až do roku 2023.

Spotřeba kávy během koronavirové pandemie vzrostla, přesunula se však z kaváren do domácností. Některé kavárny covid neustály, ostatní, aby rychleji dohnaly ztráty, zdražily. A ve světle současné energetické krize, kdy rostou nejen ceny energií, ale také nájmy, personální náklady, doprava i obalové materiály, by bylo naivní si myslet, že naše ranní espresso cestou do práce zlevní. Víc pravděpodobné je, že zdraží, tak jako všechno.