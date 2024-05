Slováci chtějí vybudovat nový jaderný zdroj, Rusové u toho prý být nemají

Slovenská vláda schválila záměr vystavět nový jaderný zdroj s výkonem do 1200 megawattů na západě země. Kabinet premiéra Roberta Fica na svém výjezdním zasedání také uložil ministrům financí a hospodářství, aby do konce října připravili detaily k projektu. Atomové elektrárny mají na Slovensku už v současnosti hlavní podíl na výrobě elektřiny.

Fico už v pondělí řekl, že nový zdroj chce jeho vláda postavit do vlastnictví státu. Dříve přitom Slovensko začalo připravovat výstavbu nové elektrárny ve spolupráci s českou energetickou firmou ČEZ, se kterou kvůli tomu v roce 2009 za první Ficovy vlády založilo společný podnik.

Slovenští ministři hospodářství a financí mají vládě předložit návrh podmínek výstavby nového jaderného bloku, harmonogram přípravných a stavebních prací, finanční zajištění projektu a proces výběru investora a technologie.

Vláda počítá s tím, že nový blok, výkonem největší ze všech stávajících reaktorů v zemi, bude postaven v Jaslovských Bohunicích. Tam Bratislava v letech 2006 a 2008 kvůli závazkům vůči EU odstavila dva bloky starší atomové elektrárny V1. Zároveň tam největší výrobce elektřiny na Slovensku, společnost Slovenské elektrárne (SE), provozuje vlastní jadernou elektrárnu.

Kdo to postaví?

Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková po pondělní schůzce s Ficem řekla, že na výběr partnera pro výstavbu jaderného bloku stát vypíše soutěž a že si nedokáže představit využití ruské technologie.

SE, ve kterých slovenská vláda drží menšinový podíl, provozují také jadernou elektrárnu Mochovce. Loni podnik připojil do sítě dokončený třetí blok této elektrárny a v příštím roce tam chce zavést palivo do čtvrtého bloku. První dva bloky elektrárny Mochovce jsou v provozu již léta.

Česká republika při přípravě nových jaderných bloků postoupila dál. Závaznou nabídku na stavbu až čtyř jaderných reaktorů v Česku podali oba vládou oslovení zájemci, tedy korejská KHNP a francouzská EDF. Společnost ČEZ nabídky zanalyzuje, o vítězi i počtu stavěných bloků pak v létě rozhodne vláda.