Kdo postaví novou jadernou elektrárnu na Slovensku? Fico již vyloučil zapojení Ruska

Slovensko chce jednat s Jižní Koreou, Francií a Spojenými státy o jejich zapojení do připravované výstavby nové slovenské jaderné elektrárny, uvedl před nadcházející cestou do Koreje řekl slovenský premiér Robert Fico, jehož vláda letos na jaře schválila záměr postavit novou atomovou elektrárnu. Česká vláda v létě rozhodla, že nové jaderné bloky v Dukovanech postaví korejská společnost KHNP.

Z Ficova vyjádření vyplynulo, že Slovensko nehodlá při výstavbě nového jaderného zdroje spolupracovat s Ruskem, na které po jeho vojenské invazi na Ukrajinu z roku 2022 uvalily západní země sankce. Dosavadní atomové elektrárny na Slovensku, které mají v zemi největší podíl na výrobě elektřiny, jsou postaveny na ruské technologii.

Fico uvedl, že Slovensko sleduje vývoj ohledně připravovaného projektu výstavby dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech a že se chce vyhnout problémům. Podle rozhodnutí české vlády postaví bloky v Dukovanech Korejci, ale francouzská firma EDF i americká Westinghouse, které měly o zakázku také zájem, napadly tendr u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

„Máme připravené území, máme povolení k umístění stavby,“ řekl Fico. Dodal, že slovenské úřady mají k dispozici i rozhodnutí ohledně posouzení projektu nové elektrárny na životní prostředí. Naznačil, že stát by projekt sám nefinancoval, ale spolehl by se na externí zdroje.

Slovenská vláda letos v květnu schválila záměr postavit nový jaderný zdroj s výkonem do 1200 megawattů na západě země, a to v Jaslovských Bohunicích. Tam Slovensko v letech 2006 a 2008 kvůli závazkům vůči EU odstavilo dva bloky starší atomové elektrárny V1. Zároveň tam největší výrobce elektřiny na Slovensku, společnost Slovenské elektrárne (SE), provozuje vlastní jadernou elektrárnu. SE v jiné části Slovenska provozují také jadernou elektrárnu Mochovce, kde podnik pracuje na dokončení čtvrtého bloku.

Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková uvedla, že spotřeba elektřiny v zemi do roku 2050 zřejmě výrazně stoupne. Definitivní rozhodnutí o výstavbě nového jaderného zdroje má učinit ještě současná vláda, jejíž mandát v řádném termínu skončí v roce 2027.

