Mission: Impossible Toma Cruise. Skvělý herec se změnil v úspěšného producenta

Legendární herec a scientolog Tom Cruise má dar strhnout davy. V polovině devadesátých let se ale odvážil v radikálnímu kroku – koupil původně televizní franšízu Mission: Impossible, najal režiséra Briana De Palmu a společně dali tehdy z velké části v Praze vzniknout prvnímu snímku ze série Mission: Impossible. Z té se postupně stala jediná vážná konkurence Jamese Bonda. A nyní do kin vstupuje údajně závěrečný díl. Jak si Cruisovy nemožné mise stojí byznysově? Jemu rozhodně vydělávají skvěle.

Málokterá filmová hvězda dokázala tolik jako Tom Cruise. Objevil se ve filmech celé plejády mimořádných hollywoodských filmařů od Martina Scorsese a Stevena Spielberga po Paula Thomase Andersona. Zároveň se celou kariéru snaží všem dokázat, že není jen kluk s plakátu na filmy, kde jiní herci dělají to velké umění. I proto je jeho kariéra velmi rozporuplná co do kvality a vlastně také smyslu.

Podívejte se na natáčení nejnovějšího pokračování Mission: Impossible

Filmy jako Tom Gun z něj dělají jasného miláčka dívčích srdcí a ochránce amerického snu, ale díla jako Magnolia nebo Tropická bouře tuto fasádu opět dokonale ničí.

Jeho nejdůležitějším dílem se tak jednoznačně stává série Mission: Impossible, která je jeho vysněným projektem. A také největší mašinou na peníze.

DSC ukazuje fascinující mramorové busty talentovaného Matouše Háši Enjoy Mladé umění se v Česku objevuje zejména v soukromých galeriích. Právě tam tak můžete narazit na to nejnovější, co současní talentovaní umělci tvoří. DSC Gallery se rozhodla před létem uspořádat výstavu dvou mimořádných osobností, kterým ještě nebylo ani 40 let – českého sochaře Matouše Háši a francouzského malíře Davida Weishaara. sta Přečíst článek

Televizní klasika na plátna

Původní Mission: Impossible bylo klasické televizní dílo, v němž se snoubila antisovětská paranoia s moderním technologickým optimismem. Totéž ostatně platilo také pro televizní remake z konce osmdesátých let.

Tom Cruise byl velkým fanouškem původní série a v polovině devadesátých let se mu podařilo přesvědčit studio Paramount, aby do natočení prvního snímku investovalo 70 milionů dolarů s tím, že půjde o první film Cruisovy nové produkční společnosti.

Snímek se natáčel z velké části v Praze. Režírovala jej hvězda chytrých žánrových filmů Brian De Palma a Cruise se poprvé představil v roli Ethana Hunta, který musí jít za hranu, nad rámec všech rozkazů, aby poprvé zachránil svět. Od té doby tak již učinil nesčetněkrát v celkem sedmi filmech. Osmý snímek nyní vstupuje do kin a stále častěji se objevují spekulace, že půjde o film poslední.

Nejnovější snímek se představil v Londýně a na festivalu v Cannes

Zrodil se hit

První Mission: Impossible zabodovala. Na rozpočet mezi 70 a 80 miliony dolarů padly tržby přesahující částku 450 milionů. Jinak než hit tato čísla označit nelze. A hit to byl také pro Toma Cruise, který si poprvé vyzkoušel netradiční dvojroli – predstavitele hlavní role a také producenta. Podle odhadů si díky tomu přišel až na sto milionů dolarů v součtu mezd a podílu na tržbách. A zdaleka nepůjde o jedinou takto vysokou částku.

Odhady toho, kolik Cruise na prvních sedmi snímcích vlastně vydělal, se různí. V průměru se ale pohybují mezi 350 a 400 miliony dolarů. Kvalifikovaný odhad říká, že to prozatím je zhruba 385 milionů dolarů. S tím, že osmý díl série k tomu přidá další desítky milionů a možná se Cruise skutečně dostane až k půlmiliardě dolarů.

Důvodem je i to, že téměř ani jeden z filmů ze série Mission: Impossible neskončil jako propadák, ačkoli podle odhadů insiderů prozatím poslední snímek (Mission Impossible Dead Reckoning Part One) uvedený v roce 2023 se nezaplatil z tržeb v kinech. Ztrátu nicméně údajně pomohlo pokrýt pojistné za zdržení produkce v důsledku protipandemických opatření.

RECENZE: Adolescent nabízí nejkrutější zamyšlení nad současným rodičovstvím Enjoy Streamovací služba Netflix prožívá dobré období. Překonala hranici 300 milionů platících klientů a nadále si neochvějně udržuje pozici největší placené videotéky světa. Diváky láká velmi kvalitním obsahem, což nejnověji potvrzuje čtyřdílná minisérie Adolescent. Britský seriál nabízí asi nejostřejší řez největší hrozbou současnosti, kterou představuje incelská kultura toxické maskulinity. Jak může dopadnout na obyčejnou předměstskou rodinu, pochopíte ve čtyřhodinovém dramatu, které začíná jako šokující thriller a končí jako naprostý teror na divákovu mysl. A jde o to nejlepší, co dneska uvidíte v televizi. Stanislav Šulc Přečíst článek

Nicméně aby se totéž neopakovalo v případě posledního snímku, musely by se hrubé globální tržby alespoň hodně přiblížit magické hranici 1 miliardy dolarů, která zatím u této série odolává. Důvod? Rozpočet, který se podle sice nepotvrzených, ale hojně citovaných zpráv dostal na částku 400 milionů dolarů. To je zatím nejvíc v historii série, ale také se osmý snímek zařadí do klubu nejdražších filmů všech dob (pokud by to skutečně bylo 400 milionů dolarů, byl by aktuálně na 4. příčce).

Pro pořádek: celkově prvních sedm snímků mělo náklady odhadované na 1,5 miliardy dolarů a celkové tržby se přehouply přes čtyři miliardy dolarů. Série tak patří mezi komerčně nejúspěšnější filmové řady všech dob.

Sám proti systému

Co diváky na této sérii tolik fascinuje? Vedle technicky a řemeslně mimořádně kvalitních spektáklů, to jsou zejména dvě věci. První je samotná podstata příběhů agentů působících mimo systém, kteří páchají dobro děj se co děj. Tento princip velmi dobře nasedl na tendence rostoucí ve světě po studené válce, v němž sice USA hrají prim, ale i v jejich strukturách je celá řada pochybných individuí pomáhajících nadnárodním zločincům. V tom se Ethan Hunt vyděluje od klasického Jamese Bonda a podobá se spíše tomu modernímu v podání Daniela Craiga, nebo agentu Jasonu Bourneovi.

Druhá kvalita pak Mission: Impossible zařadila právě do filmové kategorie moderních akčních filmů. Jednotlivé mise se odehrávají na různých místech světa, pro diváky tak jde o mimořádně atraktivní podívané, kde hrdinové v jednu chvíli lezou po mrakodrapu Burdž Chalífa, aby se doslova za pár sekund proháněli centrem Paříže. Ostatně právě proto tak narůstají rozpočty těchto největších podívaných světa. Možnost natáčet na autentických místech pak pomáhá rozpočet mírně snižovat, protože filmaři mohou využívat nejrůznějších lokálních pobídek či daňových odpisů.

Oneplay může už brzy v Česku porazit Netflix Zprávy z firem V březnu spuštěná integrovaná platforma pro živé televizní vysílání a streamování Oneplay má po dvou měsících okolo 1,4 milionu předplatitelů, informovala společnost PPF, která vlastní televizi Nova a operátora O2. Oneplay vznikla spojením O2 TV a internetové streamovací služby Voyo. ČTK Přečíst článek

Zrozen pro Ethana Hunta

A třetí kvalitou je samozřejmě samotná osobnost Toma Cruise v roli Ethana Hunta. Ten dává uvěřitelnost figuře tak dokonalé, že by v podání jiného herce byla nesnesitelná. Cruise se však pro podobnou roli opravdu narodil, a navíc je ochoten pro ni leccos obětovat. Proslulými se staly jeho kaskadérské kousky, o nichž se nesou legendy.

Například v sedmém snímku se Cruise/Hunt rozjede na motorce na skalním převisu, z něhož skutečně padá do prázdna, než se mu otevře padák. Dechberoucí i proto, že to je skutečnost, nikoli digitální trik. Cruise navíc dokáže velmi dobře ustát všechny roviny, které mu scénář přikazuje od těch hrdinných přes akční po milostné.

Mimořádný vliv podle odborníků pak Cruise sehrál i ve výběru režisérů jednotlivých snímků, mezi nimiž najdeme slavná jména jako John Woo, J. J. Abrams a již zmíněný Brian De Palma. Od pátého snímku Cruise stabilně spolupracuje s Christopherem McQuarriem, který režíroval i návrat Top Gunu ve snímku Maverick.

Tom Cruise je jako producent mimořádně úspěšný. Je otázkou, jak to bude pokračovat, pokud sérii Mission: Impossible skutečně osmým snímkem ukončí. Ať už jako herec nebo celkově. Slavnému herci bude za pár dní 63 let a předstírat maximálně čtyřicátníka Ethana Hunta s nadlidskými schopnostmi je asi čím dál těžší. A vlastně i absurdnější. Ale opustit tento rozjetý rychlík bude jistě velmi těžké.

video VIP Eva Talks: Herci nejsou milionáři, říká Miroslav Etzler Enjoy Do svého pořadu VIP Eva Talks si moderátorka Eva Čerešňáková zve zajímavé hosty. Tentokrát pozvání přijal oblíbený herec Miroslav Etzler. "Nejvíc mě na herectví baví lidský kontakt," říká. Michal Nosek Přečíst článek

V centru letošního EXPO v Osace jsou inovace. A myšlenka sdílení dobrých nápadů, uvedl ministr Lipavský Enjoy O český pavilon je zájem. Ačkoli první den letošní výstavy EXPO v japonské Osace poznamenal výrazný déšť, zahájení si nenechaly ujít tisíce lidí. Po Ódě na radost si mohli zajít na plzeňské pivo, které je jedním z lákadel českého pavilonu. Zahájení jeho činnosti se krom dalších hostů zúčastnil také ministr zahraničí Jan Lipavský. „Podobné akce jsou důležité pro sdílení nápadů a inovací,“ uvedl ministr. Podle testovacího dne českého pavilonu pak půjde také o „sdílení“ piva. Ještě před oficiálním otevřením se totiž za jeden den vypilo 1200 piv. A první oficiální den to vypadalo na minimálně vyrovnání tohoto rekordu. Stanislav Šulc Přečíst článek