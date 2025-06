Muskův otec omlouvá syna po roztržce s Trumpem. Elon udělal chybu, řekl ruskému deníku

Veřejná roztržka mezi nejbohatším mužem světa Elonem Muskem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem vznikla ze stresu a Musk udělal chybu, že se proti prezidentovi veřejně postavil. Ruskému deníku Izvestija to řekl miliardářův otec Errol Musk, který přijel do Moskvy na prokremelskou konferenci Forum budoucnosti 2050.

Musk a Trump se minulý týden na sociálních sítích vzájemně pozuráželi poté, co majitel sítě X a zakladatel společností Tesla a SpaceX označil Trumpův zákon na snížení daní a výdajů za „odpornou ohavnost“, která naopak zvýší schodek federálního rozpočtu.

„Víte, už pět měsíců jsou pod velkým stresem. Dejte jim trochu pokoj,“ řekl Errol Musk deníku Izvestija při své návštěvě ruského hlavního města. „Jsou velmi unavení a ve stresu, takže něco takového se dá očekávat,“ dodal.

„Elon je ve stresu“

„Trump nakonec vytrvá – je to prezident, byl zvolen prezidentem. Takže, víte, myslím, že Elon udělal chybu. Ale je unavený, je ve stresu,“ řekl Errol Musk. Také naznačil, že hádka byla jen drobností a že „zítra bude po všem“. Muskův otec se v Moskvě účastní konference, která se koná dnes a v úterý a kterou moderuje nacionalistický ideolog Alexandr Dugin.

Později na konferenci Errol Musk své tvrzení o pěti měsících silného stresu zopakoval v odpovědi na otázku agentury Reuters. „Když už zmizela veškerá opozice a v aréně zůstali jen dva lidé, celou dobu dělali jen jedno – zbavovali se všeho a teď se snaží zbavit i sebe navzájem. Tohle ale musí skončit,“ řekl s tím, že spor bude brzy v dobrém ukončen. „Elon se drží svých zásad, ale ve skutečném světe se jimi vždy řídit nedá,“ řekl Muskův otec. „Někdy je potřeba ustoupit a hledat kompromis,“ dodal.

Během konference Errol Musk po boku oligarchy Konstantina Malofejeva podle Reuters také prohlásil o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovu, že je to velmi vyrovnaný a příjemný muž. V této souvislosti obvinil „falešná média“ na Západě z toho, že šíří to, co označil za naprosté nesmysly o Rusku, a vykreslují ho jako nepřítele.

Vzhledem k časovému posunu se zatím nepodařilo agentuře Reuters spojit s Bílým domem ani Muskem ohledně žádosti o komentář.

Trump v sobotu uvedl, že jeho vztah s Muskem skončil a varoval jej, že bude čelit vážným následkům, pokud se rozhodne ve volbách do Kongresu příští rok finančně podpořit opoziční demokraty, kteří se staví proti Trumpovu daňovému balíčku.

Vítězové a poražení Trumpovy vlády: Vládnou Microsoft, Meta, a Rheinmetall, poraženým je Apple Trhy Akcioví investoři za vlády Donalda Trumpa značně mění preference. Rezignovali na vše spojené se životním prostředím, naopak se ještě více snaží vsázet na technologický sektor, ale také do zbrojení. Ukazuje to analýza The Financial Times, z níž se jasně ukazuje, komu Trump „pomohl“, a komu naopak ublížil. Vítězů je celá řada, stejně tak i poražených. Stanislav Šulc Přečíst článek