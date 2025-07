Karel Pučelík: Muskova nová strana možná uškodí Trumpovi, pak se ale nevyhnutelně odebere do zapomnění

Elon Musk se prý chystá založit vlastní stranu. Téměř jistě neuspěje, potřebuje totiž kvality, které si ani nejbohatší člověk planety nemůže koupit. Je však možné, aby projektem zavařil Donaldu Trumpovi.

„Chcete novou politickou stranu a budete ji mít! Pokud jde o bankrot naší země plýtváním a úplatky, žijeme v systému jedné strany, nikoliv v demokracii,“ oznámil o víkendu Elon Musk na své síti X. O svém plánu na založení nové formace zvané „America Party“ nechal své příznivce o den dříve hlasovat. Jedná se tak o další úkrok od prezidenta Donalda Trumpa.

Elon Musk byl jedním z nejdůležitějších sponzorů kampaně Donalda Trumpa a vstoupil s ním i do Bílého domu jako „divoká karta“ na vládní šetření. Jejich bromance ale skončila po několika týdnech (ještě dříve, než jsme předpovídali). Prvotní slovní přestřelka mezi Trumpem a Muskem se zdála být zažehnána, ale vypadá to, že se jejich cesty definitivně rozešly. Trump by rád podnikatele deportoval, a Musk naopak spřádá plány, jak prezidentovi podkopat základy jeho politické moci.

Musk se po odchodu z vládní funkce měl vrátit k vedení svých firem na plný úvazek, jak po něm požadovali zděšení akcionáři. Jak už se to občas lidem stává, jak jednou okusil pokušení moci, už mu přespávání v zasedačkách a image excentrického podnikatele stačit nebude. Tentokrát zkusí proniknout do politiky pod vlastní vlajkou.

Děsivá kombinace

Miliardář byl neochvějným podporovatelem Donalda Trumpa, ale už v průběhu kampaně jsme mohli čas od času vídat, že jeho politické názory nejsou závislé na Trumpovi. Už vůbec nepodléhaly Republikánské straně, ve které Musk neměl zrovna dobré jméno.

Ochutnávku, jak by mohl vypadat vlastní politický směr jsme už dostali. Musk nemá problém se vměšovat do evropských diskusí a pokoušet se ovlivňovat veřejné mínění v mnoha vzdálených zemích – v Británii se tuhle stavěl za populistu Nigela Farage, tu zase za rasistu Tommyho Robinsona, u našich sousedů podporoval krajně pravicovou Alternativu pro Německo.

Ne náhodou Musk si po světě vybírá za své favority ta nejméně systémová uskupení a někdy i vyložené rasisty. Poslední kapkou pro něj bylo schválení „velkého a krásného zákona“, který je především výdajový a je v přímém rozporu s šetřením, jehož tváří ještě nedávno Musk byl.

Strana Amerika, pokud skutečně vznikne, bude dost možná útočištěm voličů, pro které je MAGA hnutí příliš mainstreamové – což samo o sobě zní dost děsivě.

Odsouzený k neúspěchu

Pokud skutečně vznikne. To jsou důležitá tři slova. Založení politické strany je o dost náročnějším úkolem než postovat své názory na sociální sítě, zvláště pak v zemi s takovým politickým systémem, jako jsou Spojené státy. Úspěšná strana musí mít efektivní aparát, marketingovou mašinerii, lidi v regionech, nějakou členskou základnu. To vyžaduje spoustu práce, a času a systematického úsilí. Při vší úctě, Musk nevypadá jako člověk, který by se pro tuto práci hodil.

A je třeba si to říct na rovinu, Muskovy snahy téměř jistě vyjdou naprázdno. V USA pochopitelně existují třetí strany mimo republikánů a demokratů, ale na nejvyšší úrovni obvykle nemají žádný vliv. Může se jim dařit v regionální politice, ale úspěch na národní úrovni bývá senzací. Platí to i o dlouhodobě fungujících zelených i libertariánech, kteří mají statisíce členů.

Elon Musk má přece jen v něčem pravdu, i když toho není moc. Systém dvou stran do jisté míry eliminuje nepohodlné názory. Často je to sebezáchovné, ale mnohdy to také vede k uniformitě a podřízenosti vedení partají. Jisté však je, že bez vazby na republikány nebo demokraty prakticky nelze uspět. Třeba v Senátu jsou pouze dva členové, kteří nejsou formálně spojení s žádnou ze stran. Stejně ale hlasují s demokraty, jedním z nich je Bernie Sanders.

Bylo by velkým překvapením, kdyby tuto kletbu prolomil nepopulární podnikatel s extrémními názory.

Trumpovy obavy jsou na místě

Donald Trump o Muskovi prohlásil, že se utrhl ze řetězu. „Vždycky to byl systém dvou stran a myslím, že založení třetí strany jen přispívá ke zmatku,“ uvedl k možné nové partaji. Přes všechno výše zmíněné se Trump má čeho obávat.

Musk evidentně nemá zcela přehnaná očekávání, ale chce udeřit tam, kde jsou republikáni nejslabší. V blížících se volbách do Kongresu si podle všeho chce vybrat jen několik obvodů v Senátu a Sněmovně reprezentantů a na ty se zaměřit. Vzhledem k malé republikánské většině v obou komorách by stačila jen hrstka Muskových členů stačila, aby držela jako rukojmí republikány a diktovala si podmínky, za kterých bude ochotna jejich návrhy podpořit. Pravděpodobně by ale politiku táhla ještě víc do extrému, což nikdo nepotřebuje.

Abychom si to shrnuli, jako nová politická síla Muskova America Party určitě neuspěje – jako odveta vůči Trumpovi však účinná být může.