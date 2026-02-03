Nový magazín právě vychází!

Konec nástupnického dramatu: Disney povede Josh D’Amaro

Josh D’Amaro
ČTK
nst
nst

Společnost Disney jmenovala Joshe D’Amara novým generálním ředitelem. Dosavadní šéf divize Disney Experiences ve funkci nahradí Boba Igera a uzavírá tak dlouho sledovaný proces nástupnictví v čele jedné z nejvýznamnějších amerických firem.

Volba nového šéfa přichází po letech nejistoty kolem vedení společnosti. Je to podruhé během šesti let, kdy Disney hledal nástupce Boba Igera. Jeho předchozí volba, tehdejší šéf parků Bob Chapek, se ukázala jako neúspěšná a vyústila v Igerův návrat do čela firmy na konci roku 2022, připomíná server CNBC.

Správní rada společnosti Disney, vedená bývalým šéfem Morgan Stanley Jamesem Gormanem, několik let posuzovala kandidáty především z vlastních řad. Už v roce 2024 absolvovali pohovory s nástupnickým výborem čtyři přímí podřízení Boba Igera, mezi nimi právě D’Amaro. V posledních měsících se výběr zúžil na něj a spolupředsedkyni zábavní divize Danu Waldenovou.

Odcházející prezidentka Lucasfilmu Kathleen Kennedyová

Nejvlivnější žena Hollywoodu končí. Kathleen Kennedyová stála za úspěchem Spielberga a vytvořila nové Star Wars

Leaders

Hollywood se připravuje na konec jedné éry. Producentka Kathleen Kennedyová, jedna z nejvlivnějších osobností filmového průmyslu posledních dekád, opustí pozici prezidentky studia Lucasfilm pod hlavičkou Walt Disney Company. Tím uzavře téměř čtrnáctileté období, v němž stála v čele Star Wars a dalších ikonických značek. Vedení Disneyho oznámilo, že ji nahradí dvojice manažerů Dave Filoni a Lynwen Brennanová. Proč je odchod Kennedyové tak zásadním momentem hollywoodské továrny na sny? Jak výraznou stopu za sebou zanechává? A co vlastně bude Kennedyová nadále dělat?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Snaha upevnit pozici

D’Amaro přebírá vedení v době, kdy se Disney snaží upevnit svou pozici po restrukturalizaci a smíšeném hodnocení ze strany investorů. Společnost oznámila čtvrtletní výsledky, které překonaly očekávání trhu, zejména díky zábavním parkům a streamovacím službám. Přesto akcie firmy po zveřejnění výsledků klesly o sedm procent.

Významnou roli v hospodaření firmy hraje divize Experiences, zahrnující zábavní parky, resorty a výletní lodě. Ta v uplynulém období poprvé vykázala více než 10 miliard dolarů čtvrtletních tržeb. Disney zároveň plánuje výstavbu nového zábavního parku a resortu v Abú Zabí a pokračuje v dlouhodobém investičním programu do svých parků.

Klíčovou výzvou pro nového generálního ředitele zůstává stav zábavního byznysu. Disney se vyrovnává s ústupem tradiční televize a soustředí se na zvyšování ziskovosti streamovacích služeb a na prémiový obsah.

VHS videokazeta

Od VHS k streamingu. Za 25 let se domácí televizní zábava proměnila k nepoznání

Enjoy

Domácí filmová zábava prošla od začátku 21. století zásadní proměnou. Během dvou desetiletí jsme se přesunuli od analogových videokazet VHS a prodeje DVD disků až k éře on-line streamovacích služeb. Zatímco digitální streaming reprezentovaný Netflixem a dalšími globálními hráči se stal jasným vítězem nového modelu konzumace obsahu, fyzické nosiče utrpěly drtivý pokles zájmu.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Konec jedné éry

Bob Iger stál v čele společnosti zhruba dvacet let ve dvou obdobích. Během svého působení proměnil Disney v globálního lídra, dohlížel na významné akvizice a rozvoj streamovací služby Disney+. Po návratu do funkce se zaměřil především na restrukturalizaci firmy, snižování nákladů a reorganizaci do tří hlavních divizí.

Otázka nástupnictví patřila mezi klíčová témata Igerova druhého mandátu. Po prodloužení jeho smlouvy v roce 2023 Disney oznámil, že jméno nového generálního ředitele zveřejní do začátku roku 2026. Jmenování Joshe D’Amara tento proces uzavírá.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Dalibor Martínek: Kuba chce být druhým Babišem. Sorry, obsazeno

Martin Kuba
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Jihočeský hejtman Martin Kuba po týdnech napětí, které v prosinci vyvolal po svém demonstrativním vystoupení z ODS, oznámil značku svého nového politického hnutí. Bude to Naše Česko.

Kuba po boku své manželky ohlásil, že jeho nové hnutí, které se chce ve volbách nabídnout voličům poprvé při podzimních komunálních volbách, nebude ani liberální, ani konzervativní. Chce zastupovat všechny voliče. Dvaadvacet let hájil barvy takzvaně konzervativní ODS. Nyní v sobě objevil strunu liberalismu.

Hejtman zatím nechce představovat konkrétní osobnosti, které budou za jeho hnutí bojovat. Asi jim nechce dát polibek smrti. Podle něj má jeho nové hnutí především spojovat a fungovat mimo principy liberalismu a konzervatismu. Česko je nás všech, prohlásil pateticky při představování své nové entity.

Martin Kupka

Kupka ostře k Babišovi: Vláda nemá být pouťový autodrom pro řádění Motoristů

Politika

Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) selhal ještě dříve, než začal fakticky vládnout. Na úvod mimořádné schůze Sněmovny k návrhu opozice na vyslovení nedůvěry vládě to řekl předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů nepracuje pro Českou republiku a její obyvatele, ale především sama pro sebe. Kabinet podle Kupky vyniká arogancí, střetem zájmů a vnitřními problémy.

nst

Přečíst článek

Martin Kuba, bývalý ministr průmyslu za ODS a také bývalý místopředseda strany, jako mytologický pták Fénix nachází novou podobu. Jeho úspěch v krajských volbách, kdy v roce 2024 získal v jižních Čechách neuvěřitelných 47,5 procenta hlasů a ovládl tamní kraj, mu patrně ošálil mysl.

Jihočeský hejtman Martin Kuba oznámil název politického hnutí Naše Česko ČTK

Kuba to chce brát ze všech stran

Chce se stát vůdcem středových voličů. Čili těch, kteří nemají žádné pevné politické zakotvení. To je většina naší populace. Někdo je pro osobní svobodu, jiný pro silnou roli státu. Typicky důchodci. Většině lidí je toto rozřazení volné. Kuba to ví, a proto chce brát ze všech stran.

Nový věrozvěst má ovšem dvě slabiny. Za prvé, je silný pouze v jižních Čechách. To je na celostátní volební úspěch málo. V jižních Čechách může tento pragmatik zvítězit, sundat prapor ODS a vyvěsit Naše Česko. Spíš to bude Jihočesko. Na severní Moravě Kubova politická avantýra nijak nerezonuje. Ani jinde. Kuba má před sebou spoustu práce, aby zaujal i voliče z jiných regionů. Obecně má jihočeský kraj punc rebelů, kteří se vymykají, nedrží basu. Pro Kubovi celostátní záměry velká výzva.

Tomio Okamura

Okamura: Opozice nemá jiné téma, než někoho stále odvolávat

Politika

Hnutí ANO považuje schůzi k vyslovení nedůvěry vládě za součást taktiky opozice. Opoziční strany nechtějí, aby Sněmovna schvalovala zákony a pracovala pro lidí, řekl před začátkem jednání dolní komory místopředseda ANO Robert Králíček. Uznal ale, že jde o demokratické právo opozice. Předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura novinářům řekl, že opozice nemá jiné téma, než někoho stále odvolávat.

ČTK

Přečíst článek

Obsazené pole

Druhou slabinou Kubova záměru je, že pole, které by chtěl orat, je již obsazené. Nabídnout všechno všem, to už úspěšně dělá Andrej Babiš. Voliče ANO nezajímá rozdělení na levici a pravici. Zajímá je pouze prospěch, který z jeho vládnutí budou mít. Jsou vyslyšeni. Dostanou přidáno, nenažraní kapitalisté dostanou po čuni. Je jaksi jedno, že v čele nového bolševismu stojí miliardář, kterému jeho úspěch umožnil pád komunismu.

Kuba se cpe do zavřených dveří. A nenabízí vastně nic. Žádnou novou myšlenku, ideologii. Nabízí jen sám sebe. Proč Kubu? Je to oportunista, s každým se dohodne. To má být jeho hodnota? Mohl by uspět, ale už je tady Babiš. Kuba nenabízí ani zajímavé osobnosti, mějme prý trpělivost. A nenabízí ani celorepublikový přesah. Na Lipno si Pražák rád v létě zajede, na to nepotřebuje Kubu.

Minimalismus za desítky milionů. Jak se dnes bydlí na Pařížské

Petra Nehasilová
pej

Na Pařížské 25 vznikl byt, který nestaví na dekoracích, ale na nejdražších materiálech a technologiích. Travertin, zakázková výroba a chytrá domácnost ukazují, jak vypadá luxus, když se nešetří.

Na Pařížské 25 vznikl byt, který nestaví na dekoracích, ale na nejdražších materiálech a technologiích. Dispozice 4+kk o ploše 130 metrů čtverečních byla navržena a realizována společností Vimislicki. Byt je určen k pronájmu. „Minimalismus je v tomto případě spíš disciplína než styl. Když odstraníte dekorace, zůstane jen materiál, proporce a detail. A ty musí fungovat stoprocentně,“ říká autor návrhu Lukáš Třešňák ze studia Vimislicki.

14 fotografií v galerii

Základem bytu je téměř padesátimetrový obytný prostor, v němž se kuchyně, jídelna a obývací část propojují do jednoho celku.

Minimalismus, který je vidět na ceně

Klíčovým materiálem interiéru je travertin. Ne jako akcent, ale jako nosný prvek. Nejvýrazněji se objevuje na kuchyňském ostrůvku z masivního kamene s obloukovým tvarem a jemným drážkováním, což je prvek, který působí samozřejmě, ale patří k technologicky i finančně nejnáročnějším částem realizace.

„Travertinový ostrůvek byl nejsložitější prvek celého interiéru. Každý detail jsme museli vyřešit dopředu,“ říká výrobní ředitel společnosti Vimislicki Stanislav Zbranek. Travertin se promítá i do dalších detailů, například do pracovního stolu s kamennou nohou nebo do architektonických prvků napříč bytem.

Veškerý nábytek byl navržen a vyroben na míru tak, aby byl nedílnou součástí architektury bytu. Dřevo s výraznou strukturou se objevuje na solitérních kusech i v ložnicích, kde přirozeně přechází do čel postelí.

Luxusní šachový set

Na pomezí umění a hry. Luxusní šachy mohou stát víc než nová škodovka

Enjoy

Nejlevnější šachy na českém trhu vyjdou na 89 korun. Cena šachového setu ale může růst do netušených výšin. Nejluxusnější sady vyjdou na desítky tisíc. Britských liber. Kdo si ale pořídí šachy od některého z designérů nebo od londýnské společnosti Purling, koupí si v podstatě umělecké dílo.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Byt je vybaven komplexním systémem chytré domácnosti, integrovaným ozvučením a technologiemi, které zvyšují každodenní komfort, aniž by se vizuálně prosazovaly. Technologie zde nejsou designovým tématem, ale samozřejmým standardem odpovídajícím cenové hladině a charakteru adresy.

„Výhodou bylo, že návrh i realizace vznikaly pod jednou značkou. Od začátku jsme věděli, s jakými technickými možnostmi pracujeme, a mohli jsme návrh připravit tak, aby byl realizovatelný bez kompromisů,“ doplňuje Jakub Vymyslický, spolumajitel společnosti.

Dům s minulostí: od brutalismu k luxusní adrese

Současná podoba domu Pařížská 25 je výsledkem radikální proměny. Na jeho místě stála od roku 1974 brutalistická budova Mezinárodního svazu studentstva, navržená architektem Stanislavem Hubičkou. Objekt byl výraznou ukázkou architektury své doby a nesl silnou ideologickou stopu studené války.

Po roce 1989 ztratil svůj původní význam a v posledních letech prošel zásadní rekonstrukcí. Dům je dnes ve vlastnictví investiční skupiny Kaprain podnikatele Karla Pražáka, která objekt přetvořila na víceúčelový městský dům s luxusním retailovým parterem, kancelářemi a rezidenčními patry zakončenými penthousem.

Z původně institucionální stavby se tak stala jedna z nejprestižnějších rezidenčních adres v Praze.

Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž RaumScape, která hledala novou podobu piazzetty před hotelem Fairmont Golden Prague, zná svého vítěze. Porota vybrala návrh studia ADEPT z Dánska.

150 milionů za veřejný prostor. Dánové přetvoří konec Pařížské ulice

Reality

Jedno z nejcennějších míst v centru Prahy čeká proměna. Mezinárodní soutěž RaumScape s rekordní účastí 197 ateliérů vyhrálo dánské studio ADEPT, které navrhne nové náměstí před hotelem Fairmont Golden Prague. Projekt za 150 milionů korun zaplatí soukromý investor.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Pařížská ulice dlouhodobě patří k nejdražším ve střední Evropě. Ceny bytů se zde pohybují v řádech desítek milionů korun a každé rozhodnutí v interiéru má přímý dopad na hodnotu nemovitosti. Byty v tomto projektu našly své majitele prostřednictvím neveřejné nabídky.

Pařížská ulice a její bezprostřední okolí dlouhodobě představují absolutní špičku pražského rezidenčního trhu. Ceny bytů se zde běžně pohybují v rozmezí 40 až 70 milionů korun, u výjimečných nebo nadstandardně řešených jednotek i výrazně výše. Tomu odpovídá i nájemní trh. Prémiové byty o velikosti přibližně 100 až 130 metrů čtverečních se v této lokalitě pronajímají zpravidla za 60 až 100 tisíc korun měsíčně, v závislosti na standardu, výhledech a míře individualizace interiéru.

Architekt Radan Hubička v pražské Babě se svým týmem navrhl velkorysou vilu.

Luxus zpomaluje? Jen zdánlivě. Prémiové nemovitosti dál zdražují

Reality

Průměrné projekty narážejí na cenovou citlivost, ale prémiové nemovitosti si drží cenu nebo dál zdražují. Studie Svoboda & Williams potvrzuje jasný trend: kupující utíkají ke kvalitě.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Legendární Ferrari jde do dražby. Cena? 11,5 milionu liber

OBRAZEM: Do aukce míří vzácný model Ferrari. Vzniklo jen devět kusů

Enjoy

Existují automobily, které nejsou jen technickými artefakty, ale skutečnými ikonami své doby. Ferrari 250 GT LWB Berlinetta s přezdívkou Tour de France patří k těm nejvzácnějším. A právě jeden konkrétní exemplář – šasi 0557 GT – je dnes považován za vůbec nejdůležitější vůz tohoto legendárního rodu. Nyní navíc míří do aukce, kde se očekává cena, která bere dech.

nst

Přečíst článek

