Konec nástupnického dramatu: Disney povede Josh D’Amaro
Společnost Disney jmenovala Joshe D’Amara novým generálním ředitelem. Dosavadní šéf divize Disney Experiences ve funkci nahradí Boba Igera a uzavírá tak dlouho sledovaný proces nástupnictví v čele jedné z nejvýznamnějších amerických firem.
Volba nového šéfa přichází po letech nejistoty kolem vedení společnosti. Je to podruhé během šesti let, kdy Disney hledal nástupce Boba Igera. Jeho předchozí volba, tehdejší šéf parků Bob Chapek, se ukázala jako neúspěšná a vyústila v Igerův návrat do čela firmy na konci roku 2022, připomíná server CNBC.
Správní rada společnosti Disney, vedená bývalým šéfem Morgan Stanley Jamesem Gormanem, několik let posuzovala kandidáty především z vlastních řad. Už v roce 2024 absolvovali pohovory s nástupnickým výborem čtyři přímí podřízení Boba Igera, mezi nimi právě D’Amaro. V posledních měsících se výběr zúžil na něj a spolupředsedkyni zábavní divize Danu Waldenovou.
Hollywood se připravuje na konec jedné éry. Producentka Kathleen Kennedyová, jedna z nejvlivnějších osobností filmového průmyslu posledních dekád, opustí pozici prezidentky studia Lucasfilm pod hlavičkou Walt Disney Company. Tím uzavře téměř čtrnáctileté období, v němž stála v čele Star Wars a dalších ikonických značek. Vedení Disneyho oznámilo, že ji nahradí dvojice manažerů Dave Filoni a Lynwen Brennanová. Proč je odchod Kennedyové tak zásadním momentem hollywoodské továrny na sny? Jak výraznou stopu za sebou zanechává? A co vlastně bude Kennedyová nadále dělat?
Nejvlivnější žena Hollywoodu končí. Kathleen Kennedyová stála za úspěchem Spielberga a vytvořila nové Star Wars
Leaders
Hollywood se připravuje na konec jedné éry. Producentka Kathleen Kennedyová, jedna z nejvlivnějších osobností filmového průmyslu posledních dekád, opustí pozici prezidentky studia Lucasfilm pod hlavičkou Walt Disney Company. Tím uzavře téměř čtrnáctileté období, v němž stála v čele Star Wars a dalších ikonických značek. Vedení Disneyho oznámilo, že ji nahradí dvojice manažerů Dave Filoni a Lynwen Brennanová. Proč je odchod Kennedyové tak zásadním momentem hollywoodské továrny na sny? Jak výraznou stopu za sebou zanechává? A co vlastně bude Kennedyová nadále dělat?
Snaha upevnit pozici
D’Amaro přebírá vedení v době, kdy se Disney snaží upevnit svou pozici po restrukturalizaci a smíšeném hodnocení ze strany investorů. Společnost oznámila čtvrtletní výsledky, které překonaly očekávání trhu, zejména díky zábavním parkům a streamovacím službám. Přesto akcie firmy po zveřejnění výsledků klesly o sedm procent.
Významnou roli v hospodaření firmy hraje divize Experiences, zahrnující zábavní parky, resorty a výletní lodě. Ta v uplynulém období poprvé vykázala více než 10 miliard dolarů čtvrtletních tržeb. Disney zároveň plánuje výstavbu nového zábavního parku a resortu v Abú Zabí a pokračuje v dlouhodobém investičním programu do svých parků.
Klíčovou výzvou pro nového generálního ředitele zůstává stav zábavního byznysu. Disney se vyrovnává s ústupem tradiční televize a soustředí se na zvyšování ziskovosti streamovacích služeb a na prémiový obsah.
Domácí filmová zábava prošla od začátku 21. století zásadní proměnou. Během dvou desetiletí jsme se přesunuli od analogových videokazet VHS a prodeje DVD disků až k éře on-line streamovacích služeb. Zatímco digitální streaming reprezentovaný Netflixem a dalšími globálními hráči se stal jasným vítězem nového modelu konzumace obsahu, fyzické nosiče utrpěly drtivý pokles zájmu.
Od VHS k streamingu. Za 25 let se domácí televizní zábava proměnila k nepoznání
Enjoy
Domácí filmová zábava prošla od začátku 21. století zásadní proměnou. Během dvou desetiletí jsme se přesunuli od analogových videokazet VHS a prodeje DVD disků až k éře on-line streamovacích služeb. Zatímco digitální streaming reprezentovaný Netflixem a dalšími globálními hráči se stal jasným vítězem nového modelu konzumace obsahu, fyzické nosiče utrpěly drtivý pokles zájmu.
Konec jedné éry
Bob Iger stál v čele společnosti zhruba dvacet let ve dvou obdobích. Během svého působení proměnil Disney v globálního lídra, dohlížel na významné akvizice a rozvoj streamovací služby Disney+. Po návratu do funkce se zaměřil především na restrukturalizaci firmy, snižování nákladů a reorganizaci do tří hlavních divizí.
Otázka nástupnictví patřila mezi klíčová témata Igerova druhého mandátu. Po prodloužení jeho smlouvy v roce 2023 Disney oznámil, že jméno nového generálního ředitele zveřejní do začátku roku 2026. Jmenování Joshe D’Amara tento proces uzavírá.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.