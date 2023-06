Apple ukázal soupravu pro virtuální realitu. Ovládat se bude hlasem a očima. Cena ohromí

Očekávaná souprava pro virtuální realitu ponese jméno Vision Pro. Uživatelé v helmě budou moci sledovat filmy, telefonovat či nakupovat na internetu. Apple spojil síly s Walt Disney Company, která na Vision Pro zpřístupní svou videotéku Disney+. V USA se Vision Pro začne prodávat příští rok za 3499 dolarů. Další země budou postupně následovat.

Apple právě představil svou soupravu pro virtuální realitu. Ponese jméno Vision Pro a půjde o průhledné brýle, v nichž si uživatelé budou moci vyvolat téměř všechny aplikace, které znají z iPhonu, Macu nebo iPadu.

Podívejte se, jak bude vypadat virtuální realita od Applu

Apple pro nový obsah pro nový přístroj spojil síly s Walt Disney Company, která letos slaví 100. výročí. Na Vision Pro tak bude dostupná videotéka Disney Plus, a to od prvního dne uvedení nového zařízení.

„Síly spojí největší storyteller světa s nejvíc inovační firmou světa,“ prohlásil CEO Walt Disney Company Robert Iger, který se zúčastnil prezentace Applu.

Podle Applu však nemá jít jen o produkt pro zábavní účely, dokonalost zobrazovací techniky prý je taková, že by měla pomoci například na školách s pochopením anatomie pro studenty medicíny nebo pro strojaře.

Nové počítače i aplikace

Virtuální realita Vision Pro byla hlavním lákadlem letošní jarní prezentace novinek. Apple však ukázal na konerenci WWDC 23 daleko víc. Podle očekávání zveřejnil například svůj nový 15palcový MacBook Air, který je podle Applu nejtenčím notebookem s takto velkým displejem na světě. Nových rychlejších a výkonnějších verzí se dočkaly také Mac Studio a high-endová řada Pro od laptopů po stolní stanice pro profesionální uživatele.

Na úrovni hardware ještě lze zmínit nový režim Game Mode, díky němuž velmi rychle uvedete stroj do režimu, kdy procesor i grafika pojedou na plný výkon a většina výkonu půjde na hraní.

Tim Cook a jeho tým také ukázal softwarové novinky, tedy nové operační systémy pro iPhone, iPad, Mac a hodinky Apple Watch. Společným jmenovatelem je výraznější využívání widgetů, které zjednoduší ovládání. iPhony a iPady se s novým operačním systémem

Apple se zaměří na duševní zdraví

Apple pokračuje ve zlepšování sledování životních funkcí uživatelů. Využívá k tomu zejména hodinky Apple Watch, ale také iPhone a od příští verze iPadOS také iPady, kam se vůbec poprvé dostane aplikace Zdraví.

Nově se však Apple zaměří také na duševní zdraví, a to v programu MentalHealth. Do aplikace Mindfulness budou uživatelé moci zapisovat své aktuální pocity a půjde to i do iPhonu či iPadu. Umělá inteligence vyhodnotí, jaké jsou trendy ve vašem duševním zdraví a zda nejste v ohrožené skupině.

