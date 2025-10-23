HR má klíčovou strategickou roli a musí se podílet na rozhodování, říká Ganna Pidgorna z finančního domu UNIQA
Dnes je již normální, že šéfové HR oddělení zasedají v managementech či představenstvech firem. Dříve to zdaleka nebylo pravidlem a zkušená manažerka z UNIQA zodpovědná za lidské zdroje, značku a udržitelnost Ganna Pidgorna tento posun jednoznačně vítá. „Pokud tomu tak ve firmách není, témata jako lidé, rozvoj, inovace či nové dovednosti nejsou dostatečně reprezentována,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku.
Lidé, značka a udržitelnost. Zní to jako portfolio velmi košaté, až nesourodé. Ganna Pidgorna však tvrdí, že jde o oblasti dosti provázané. „Značka promlouvá ke klientům a také k celé společnosti prostřednictvím našich zaměstnanců. Je tedy velmi úzce propojena s lidmi. Záleží nám také na zkušenostech zákazníků, zkušenostech zaměstnanců a udržitelnosti, která zahrnuje sociální aspekt udržitelného podnikání. Jde o to, že toho, co říkáme navenek, si ceníme i uvnitř,“ vysvětluje ukrajinská rodačka Pidgorna.
Absolventka anglistiky a ekonomie pracuje pro česko-slovenský finanční dům UNIQA pět let. Kariéru ale zahájila v telekomunikacích, konkrétně v ukrajinsko-americkém mobilním operátorovi, kde začínala jako asistentka výkonného ředitele. Její pracovní elán a zapálení přivedly tehdejší management k myšlence, že s těmito vlastnostmi se skvěle hodí do HR oddělení. Pidgorna neváhala a tuto nabídku přijala.
Inspirovalo jí, že k HR se ve firmě přistupovalo jako k velmi důležité divizi. „Měla jsem štěstí, protože tato společnost byla velmi orientovaná na lidi. Pracovalo v ní hodně mladých lidí, a firma se zaměřovala na to, jak růst a rozvíjet se. Dnes je normální považovat HR za zásadního partnera, ale tehdy tak nikdo nepřemýšlel. Tato společnost byla výjimkou. Když zasedal management, personální oddělení bylo vždy u stolu, účastnilo se všech diskusí o podnikání a růstu. Takže to byla opravdu dobrá lekce,“ vzpomíná Pidgorna.
Dnes je situace odlišná a šéfové HR oddělení již pronikají i do představenstev velkých firem, což je ostatně také případ Ganny Pidgorny. Pokud tomu tak ve firmách není, nejsou podle ní témata jako lidé, rozvoj, inovace či nové dovednosti, dostatečně reprezentována. „Domnívám se, že zástupci HR by měli být u toho, když se rozhoduje. Rozvoj lidí, jejich dovedností, organizačních schopností, způsobů práce, angažovanosti, vedení... To vše patří do gesce lidských zdrojů a já věřím, že je to klíčové a strategické,“ vysvětluje svou specializaci.
Cesta k pojišťovnictví
Pojišťovnictví bylo dlouho konzervativní. Určitě nešlo o odvětví, které by lačně absorbovalo technologické inovace. Postupně ale tento obor začal hledat možnosti, jak se posunout dopředu, a v tu chvíli byla Pidgorna se svou zkušeností z bouřlivě se rozvíjející oblasti telekomunikací ideálním člověkem na cestě k pokroku. „Celé odvětví se snažilo stát se více digitálním a inovativním. V tom jsem mohla pomoci,“ dodává Pidgorna.
Jejímu nástupu do pojišťovnictví předcházela ještě jedna zastávka. Po pracovních zkušenostech u mobilního operátora a v gigantickém Microsoftu si Pidgorna založila konzultační firmu. Ta se nakonec ukázala být cestou jak k „lidem“, tak do pojišťovnictví. „S partnerem jsme založili poradenskou firmu zaměřenou na zkušenosti zaměstnanců. V té fázi to bylo docela nové, učili jsme se i ze zkušeností zákazníků, dělali jsme různé projekty a mimo jiné jsem nabídla své služby pojišťovně AXA. Po mé prezentaci mi zavolala tamní HR ředitelka, kterou čekal přesun do centrály, a řekla mi: ´Máme pro vás něco zajímavého, ale je to in-house´,“ líčí Pidgorna. Nabídka ji zaujala, protože si chtěla rozšiřovat obzory profesně i zeměpisně, a tato pozice se měla vykonávat zčásti pro Ukrajinu a zčásti pro střední Evropu, včetně Prahy.
Těžké rozhodnutí
Pro definitivní odchod z Ukrajiny se Pidgorna rozhodla v roce 2019. Tvrdí však, že Prahu si nevybrala ona, ale že tomu bylo naopak. „Moje pozice v pojišťovně AXA byla přestavěna do podoby, která pro mě nebyla příliš zajímavá, a tak jsem odešla. Po nějaké době mě oslovili z české pobočky AXA a zeptali se mě, jestli bych nechtěla přijet,“ přibližuje okolnosti přesunu do Česka.
Rozhodnutí nebylo snadné a vyžádalo si důkladné konzultace v rodinném kruhu. „Zpočátku jsem měla značné obavy. Hned jsem to chtěla odmítnout. Ale jen pár minut před tímto rozhovorem jsem mluvila o tom, že o věcech je třeba přemýšlet. Tak mi v té chvíli došlo: dobře, možná bych se měla řídit svou vlastní radou,“ vzpomíná.
Rozhodování napomohlo i to, že v Praze se lze vzdělávat na německojazyčných školách, takže manažerčin syn mohl navázat na své předchozí studium. „Mělo to své klady i zápory. Opustili jsme krásný dům, spoustu přátel, příbuzných, ale byla to také příležitost začít něco nového, poznat nový život, novou kulturu. Prahu jsem znala a milovala, znala jsem prostředí pojišťovny AXA a důvěřovala tamním lidem, což bylo důležité. Změnit všechno a jít do úplně neznámého prostředí musí být těžší,“ srovnává Pidgorna.
Překvapení ale přesto přišlo záhy po přesunu do Prahy. Pidgorna ještě ani nestihla vybalit všechny své věci, když přišel telefonát od šéfa. „Zeptal se mě, jestli sedím. Řekla jsem, že ne, protože jsem si ještě nerozbalila židle. A on řekl, že jsme na prodej. Prakticky ve stejnou dobu dorazil covid,“ líčí složitý začátek v Praze.
Jak se Ganně Pidgorně podařilo v těchto náročných podmínkách adaptovat?
Proč do studia Global Minds přišla s ubrusem?
A kde vidí spojnice mezi svou profesí a improvizační divadelní formou Playback?
I to se dozvíte v podcastu Global Minds. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i v kanále Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts.
Ganna Pidgorna
Po dokončení studia anglického jazyka, literatury a ekonomie v ukrajinském Charkově se Ganna vydala na kariérní dráhu v technologickém sektoru, kde se zaměřovala především na oblast lidských zdrojů a firemní kultury. Její profesní cesta ji později zavedla do společnosti AXA, kde působila jak v regionu střední Evropy, tak na Ukrajině. V současné době zastává pozici ředitelky pro lidské zdroje, značku a udržitelnost v česko-slovenském finančním domě UNIQA. V této funkci se věnuje nejen budování firemní kultury a prostředí, které posiluje jednotlivce, ale i podpoře efektivního fungování týmů a rozvoji živé komunity, což umožňuje všem plně realizovat svůj potenciál. Zaměřuje se také na prosazování strategie a identity značky UNIQA a agendu udržitelnosti, aby společnost zůstala v regionu odpovědnou a inspirativní. Ganna je certifikovanou odbornicí na metody vnitřní práce – včetně koučování, improvizace a embodimentu (propojení mysli a těla) – zaměřené na usnadnění změn založených na uvědomění. Žije v Praze se svým manželem a synem a aktivně se věnuje improvizačnímu divadlu.
