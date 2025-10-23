Nový magazín právě vychází!

HR má klíčovou strategickou roli a musí se podílet na rozhodování, říká Ganna Pidgorna z finančního domu UNIQA

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Dnes je již normální, že šéfové HR oddělení zasedají v managementech či představenstvech firem. Dříve to zdaleka nebylo pravidlem a zkušená manažerka z UNIQA zodpovědná za lidské zdroje, značku a udržitelnost Ganna Pidgorna tento posun jednoznačně vítá. „Pokud tomu tak ve firmách není, témata jako lidé, rozvoj, inovace či nové dovednosti nejsou dostatečně reprezentována,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku.

Lidé, značka a udržitelnost. Zní to jako portfolio velmi košaté, až nesourodé. Ganna Pidgorna však tvrdí, že jde o oblasti dosti provázané. „Značka promlouvá ke klientům a také k celé společnosti prostřednictvím našich zaměstnanců. Je tedy velmi úzce propojena s lidmi. Záleží nám také na zkušenostech zákazníků, zkušenostech zaměstnanců a udržitelnosti, která zahrnuje sociální aspekt udržitelného podnikání. Jde o to, že toho, co říkáme navenek, si ceníme i uvnitř,“ vysvětluje ukrajinská rodačka Pidgorna.

Absolventka anglistiky a ekonomie pracuje pro česko-slovenský finanční dům UNIQA pět let. Kariéru ale zahájila v telekomunikacích, konkrétně v ukrajinsko-americkém mobilním operátorovi, kde začínala jako asistentka výkonného ředitele. Její pracovní elán a zapálení přivedly tehdejší management k myšlence, že s těmito vlastnostmi se skvěle hodí do HR oddělení. Pidgorna neváhala a tuto nabídku přijala.

Inspirovalo jí, že k HR se ve firmě přistupovalo jako k velmi důležité divizi. „Měla jsem štěstí, protože tato společnost byla velmi orientovaná na lidi. Pracovalo v ní hodně mladých lidí, a firma se zaměřovala na to, jak růst a rozvíjet se. Dnes je normální považovat HR za zásadního partnera, ale tehdy tak nikdo nepřemýšlel. Tato společnost byla výjimkou. Když zasedal management, personální oddělení bylo vždy u stolu, účastnilo se všech diskusí o podnikání a růstu. Takže to byla opravdu dobrá lekce,“ vzpomíná Pidgorna.

Dnes je situace odlišná a šéfové HR oddělení již pronikají i do představenstev velkých firem, což je ostatně také případ Ganny Pidgorny. Pokud tomu tak ve firmách není, nejsou podle ní témata jako lidé, rozvoj, inovace či nové dovednosti, dostatečně reprezentována. „Domnívám se, že zástupci HR by měli být u toho, když se rozhoduje. Rozvoj lidí, jejich dovedností, organizačních schopností, způsobů práce, angažovanosti, vedení... To vše patří do gesce lidských zdrojů a já věřím, že je to klíčové a strategické,“ vysvětluje svou specializaci.

Cesta k pojišťovnictví

Pojišťovnictví bylo dlouho konzervativní. Určitě nešlo o odvětví, které by lačně absorbovalo technologické inovace. Postupně ale tento obor začal hledat možnosti, jak se posunout dopředu, a v tu chvíli byla Pidgorna se svou zkušeností z bouřlivě se rozvíjející oblasti telekomunikací ideálním člověkem na cestě k pokroku. „Celé odvětví se snažilo stát se více digitálním a inovativním. V tom jsem mohla pomoci,“ dodává Pidgorna.

Jejímu nástupu do pojišťovnictví předcházela ještě jedna zastávka. Po pracovních zkušenostech u mobilního operátora a v gigantickém Microsoftu si Pidgorna založila konzultační firmu. Ta se nakonec ukázala být cestou jak k „lidem“, tak do pojišťovnictví. „S partnerem jsme založili poradenskou firmu zaměřenou na zkušenosti zaměstnanců. V té fázi to bylo docela nové, učili jsme se i ze zkušeností zákazníků, dělali jsme různé projekty a mimo jiné jsem nabídla své služby pojišťovně AXA. Po mé prezentaci mi zavolala tamní HR ředitelka, kterou čekal přesun do centrály, a řekla mi: ´Máme pro vás něco zajímavého, ale je to in-house´,“ líčí Pidgorna. Nabídka ji zaujala, protože si chtěla rozšiřovat obzory profesně i zeměpisně, a tato pozice se měla vykonávat zčásti pro Ukrajinu a zčásti pro střední Evropu, včetně Prahy.

Těžké rozhodnutí

Pro definitivní odchod z Ukrajiny se Pidgorna rozhodla v roce 2019. Tvrdí však, že Prahu si nevybrala ona, ale že tomu bylo naopak. „Moje pozice v pojišťovně AXA byla přestavěna do podoby, která pro mě nebyla příliš zajímavá, a tak jsem odešla. Po nějaké době mě oslovili z české pobočky AXA a zeptali se mě, jestli bych nechtěla přijet,“ přibližuje okolnosti přesunu do Česka.

Rozhodnutí nebylo snadné a vyžádalo si důkladné konzultace v rodinném kruhu. „Zpočátku jsem měla značné obavy. Hned jsem to chtěla odmítnout. Ale jen pár minut před tímto rozhovorem jsem mluvila o tom, že o věcech je třeba přemýšlet. Tak mi v té chvíli došlo: dobře, možná bych se měla řídit svou vlastní radou,“ vzpomíná.

Rozhodování napomohlo i to, že v Praze se lze vzdělávat na německojazyčných školách, takže manažerčin syn mohl navázat na své předchozí studium. „Mělo to své klady i zápory. Opustili jsme krásný dům, spoustu přátel, příbuzných, ale byla to také příležitost začít něco nového, poznat nový život, novou kulturu. Prahu jsem znala a milovala, znala jsem prostředí pojišťovny AXA a důvěřovala tamním lidem, což bylo důležité. Změnit všechno a jít do úplně neznámého prostředí musí být těžší,“ srovnává Pidgorna.

Překvapení ale přesto přišlo záhy po přesunu do Prahy. Pidgorna ještě ani nestihla vybalit všechny své věci, když přišel telefonát od šéfa. „Zeptal se mě, jestli sedím. Řekla jsem, že ne, protože jsem si ještě nerozbalila židle. A on řekl, že jsme na prodej. Prakticky ve stejnou dobu dorazil covid,“ líčí složitý začátek v Praze.

Jak se Ganně Pidgorně podařilo v těchto náročných podmínkách adaptovat?

Proč do studia Global Minds přišla s ubrusem?

A kde vidí spojnice mezi svou profesí a improvizační divadelní formou Playback?

I to se dozvíte v podcastu Global Minds. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i v kanále Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts.

Ganna Pidgorna

Po dokončení studia anglického jazyka, literatury a ekonomie v ukrajinském Charkově se Ganna vydala na kariérní dráhu v technologickém sektoru, kde se zaměřovala především na oblast lidských zdrojů a firemní kultury. Její profesní cesta ji později zavedla do společnosti AXA, kde působila jak v regionu střední Evropy, tak na Ukrajině. V současné době zastává pozici ředitelky pro lidské zdroje, značku a udržitelnost v česko-slovenském finančním domě UNIQA. V této funkci se věnuje nejen budování firemní kultury a prostředí, které posiluje jednotlivce, ale i podpoře efektivního fungování týmů a rozvoji živé komunity, což umožňuje všem plně realizovat svůj potenciál. Zaměřuje se také na prosazování strategie a identity značky UNIQA a agendu udržitelnosti, aby společnost zůstala v regionu odpovědnou a inspirativní. Ganna je certifikovanou odbornicí na metody vnitřní práce – včetně koučování, improvizace a embodimentu (propojení mysli a těla) – zaměřené na usnadnění změn založených na uvědomění. Žije v Praze se svým manželem a synem a aktivně se věnuje improvizačnímu divadlu.

Akcie Beyond Meat vystřelily o tisíc procent. Jsou za tím spekulanti, nikoli vegani

Akcie Beyond Meat letí vzhůru
ČTK
Stanislav Šulc
sta

Výrobce rostlinných náhražek masa se v posledních dnech stal šokujícím hitem investorů. Od konce minulého týdne jeho akcie denně posilují i o stovky procent a celkově již vzrostly o více než tisíc procent. I tak ale cena akcie je o 95 procent pod svým vrcholem, kterého dosáhla v roce 2019. Jaký je důvod aktuálního růstu? Spekulanti, kteří si takto pohráli například s akciemi Game Stop nebo AMC, tedy takzvanými meme-stocks.

Příběh akcií společnosti Beyond Meat je hodně příznačný pro společenské změny v uplynulých deseti letech. Beyond Meat se totiž stal vůdčí firmou na trhu rostlinných alternativ živočišných produktů určených pro vegetariány a vegany. Podařilo se jí přijít s mimořádně kvalitními produkty, které se co do chuti rovnaly standardním burgerům nebo klobásám.

Úspěšný start-up vznikl v roce 2009 a své produkty začal v USA poprvé nabízet o tři roky později. Zakladatelům se dařilo shánět investory v éře levných peněz, a to i díky environmentálnímu příběhu, že díky jejich alternativám masa dojde k omezení přehnaného chovu zejména hovězího skotu.

V roce 2019 společnost vstoupila na burzu, když při IPO získala 240 milionů dolarů. Jednalo se o první veřejně obchodovanou firmu svého druhu na světě. V den vstupu na burzu akcie vystřelily o 163 procent. Po začátku pandemie a zejména po dvou otřesech na burze se ale akcie začaly propadat a z úrovně těsně pod 200 dolary klesla v roce 2022 cena akcií Beyond Meat pod dolar.

Marcel Soural

Marcel Soural a jeho Trigema otevírá fond pro investory. Chce miliardy korun

Reality

Jeden z největších developerů v Česku Marcel Soural, majitel Trigemy, a také jeden z nejbohatších Čechů, se rozhodl otevřít investiční fond pro kvalifikované investory. Spustí ho už v listopadu. Vloží do něj nemovitosti v hodnotě tři čtvrtě miliardy korun s tím, že jak budou přibývat investoři, chce růst na miliardy korun. Investorům nejen slibuje solidní výnos, ale s pomocí jejich peněz chce stavět nové projekty. Nabízí zhodnocení deset procent plus. Soural je na trhu přes třicet let, peníze vloží například do nejvyšší budovy v Česku.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Nastupují spekulanti

To se však změnilo minulý pátek. Akcie ze čtvrtečních 52 centů vystřelily až k sedmi dolarům, což představuje nárůst o více než tisíc procent. I tak hodnota firmy nedosahuje ani 40 milionů dolarů, což je značně pod dřívějšími ciframi. Nejvíce přitom akcie posílily v pondělí. Podle Business Insideru za tím stál post vlivného tradera Demitriho Semenikhina, který akcii zmínil na sociálních sítích.

Beyond Meat se tak stal dalším příkladem takzvané „meme-stock“, tedy akcie, kterou po výrazném propadu masivně nakoupili drobní investoři přes nejrůznější aplikace. Díky nízké ceně jim podobný pohyb může rychle vydělat mimořádný výnos. V minulosti takto vystřelily například akcie řetězce kin AMC nebo prodejce videoher Game Stop. Roundhill Investments navíc akcie Beyond Meat zařadila do svého Roundhill Meme Stock ETF.

Prémiová značka L’OR vstupuje do nové éry – po letech zaměření na kapsle přichází se svým vlastním kávovarem.

Kávovar, který pozná kapsli: L’OR chce změnit domácí přípravu kávy

Zprávy z firem

Prémiová značka L’OR vstupuje do nové éry – po letech zaměření na kapsle přichází se svým vlastním kávovarem. Ten dokáže automaticky rozpoznat typ kapsle a připravit espresso, lungo nebo dvojité lungo během několika sekund. „Chceme, aby si lidé doma mohli dopřát kávový zážitek srovnatelný s kavárnou,“ říká Jakub Los, Marketing Manager CEE ve společnosti Jacobs Douwe Egberts.

Newstream & Partner Advertorial, pez

Přečíst článek

Posílení na trhu

Jenomže podle agentury Bloomberg tu je ještě jeden vliv. Agentura upozorňuje, že na konci září byly prodány téměř dvě třetiny akcií Beyond Meat určených pro spekulaci na pokles ceny (shortování). A tradeři si nyní dokupují akcie, aby vyblokovaly tuto pozici, na níž by tratily.

Na růstu ceny akcie Beyond Meat tak mají hlavní vliv skutečně akcioví spekulanti.

Nicméně i v byznysu Beyond Meat se může situace zlepšit. Americký maloobchodní řetězec Walmart totiž v úterý oznámil, že bude prodávat produkty Beyond Meat ve svých dvou tisících poboček po celých USA.

 „Dohoda o posílení distribuce je skvělá, pokud se povede zvýšit i prodeje. Nicméně Beyond Meat má před sebou ještě hodně dlouhou cestu,“ řekla agentuře Bloomberg Danni Hewson, analytička investiční platformy AJ Bell. „Aktuální vývoj akcií se zdá být spíše důsledkem právě velké míry krátkých pozic než skutečnou změnou zájmu investorů o akcie.“

Profimedia
David Ondráčka
David Ondráčka

Byznys s odpady a skládkami je v Česku jednou z nejméně průhledných branží. Je to komplikovaný obor s mnoha konfliktními zájmy, ale desítky miliard se roky točí bez skutečné kontroly a jasně vynucovaných pravidel. Největší odpadová firma Marius Pedersen nyní v Česku končí a prodává svou divizi. Otázka je komu, nebo spíš přesněji, který oligarcha si ji koupí, aby v tomto prostředí měl svůj vehikl. Sledujme to víc.

Miliardy mizí, kontrola nikde a ministerstvo v roli statisty

Diskuse o tom, kdo obsadí Ministerstvo životního prostředí, by měla být také o tom, jak ten člověk bude přistupovat k odpadovému hospodářství, s jakou strategií  a prioritami.  MŽP má svůj strategický plán na 10 let, kterou jim napsal Ernst & Young. Je to krásný dokument, propojený s řadou dalších koncepčních materiálů a akčních plánů, ale zásadní je, kolik z něj se může přetavit do praxe.

A stejně zásadní je, aby Inspekce měla kapacity to nejen monitorovat, ale hlavně účinně vymáhat. O tom, že se ztrácí ročně tisíce tun nebezpečného odpadu a s poplatky se švindluje ostatně mluví celkem otevřeně i ona Inspekce. S dnešními technologiemi a AI by mělo být možné tento dohled posílit a dělat mnohem efektivněji.

Prototyp užitkového třínápravového auta pro komunální služby s možností automatizovaného řízení a ovládáním na dálku má být dokončen v polovině roku 2028.

Popeláři na vodík. Tatra pracuje na novince pro komunální služby

Zprávy z firem

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks zahájila s partnery vývoj vodíkového nákladního vozidla Tatra Force e-Drive FCEV 6x4.

ČTK

Přečíst článek

Vláda i obce určitě musí investovat do modernizace sběrných systémů a zařízení na zpracování odpadů, ale je to nákladná věc. Měla by se tvořit jasná strategie, jak využít veřejné zdroje financování, dotační prostředky a propojit to se soukromým kapitálem. Tohle partnerství veřejného a soukromého sektoru se však příliš nedaří. Česko v tom zaostává, takže nám nakonec zůstanou jen ty skládky a jejich rozšiřování.

Třicet let tichého soužití politiky a odpadářů

Slavíme už třicet let tichého soužití politiky a odpadářů. Všichni v branži o tom vědí, ale síla a vliv peněz je tak velký, že s nimi stát a ministerstva vyjednávají. Nedivil bych se, kdyby zkusili lobbisticky posunout termín konce skládek zase o pár let. Argument bude, nemáme zatím vybudované alternativy, musíme jet jako dosud.

A v roce 2020 poslanci fakticky odpustili odpadovým firmám dluh na poplatcích za ukládání na skládky v řádu miliard korun. Tuto část pak Ústavní soud letos zrušil jako zjevně neústavní. Ale ty peníze už jim zůstaly a nikdo je nevymáhá zpět.

Odpady jako investiční příležitost

Probíhalo to od euforie k monopolu. Všechno začalo v divokých devadesátkách, kdy se mnohé odpadové firmy uhnízdily do obecních rozpočtů. Byly to divoké doby s místní politikou, ty podpisy smluv „těsně po půlnoci“, které dnes už leží někde na dně těch skládek. Tak se však rodily dlouhodobé kontrakty na správu skládek či obecní infrastruktury. Spousta měst prodalo svoji kontrolu nad odpady firmám za hubičku, dlouhodobě mimořádně nevýhodně.

Stávka zaměstnanců Pražských služeb

David Ondráčka: Napětí v Pražských službách. Praha může skončit zavalená odpadem

Názory

Odboráři Pražských služeb hrozí stávkou, pokud jim pirátská náměstkyně Prahy Komrsková odvolá jejich milovaného ředitele Patrika Romana (ano, bratra toho Martina z ČEZu). V pražské komunální politice hodně věcí velmi smrdí už teď, ani se nemusí válet odpadky na ulicích.

David Ondráčka

Přečíst článek

Třeba PET lahve jsou pro ně doslova zlatý důl, obsah žlutých popelnic totiž dotuje zbytek systému. Jakýkoli zásah do tohoto „stabilního modelu“ je nežádoucí. Systém funguje, dokud je levné skládkování a dokud další „dodatky“ ke smlouvám umožňují rozšiřování skládek na úkor polí, lesa a zdravého rozumu, třeba jako v případě skládky v Ďáblicích.

Dobří sponzoři, dokud se to vyplatí

Zadarmo to nebylo, a to doslova. Ruku v ruce s tím šel také sponzoring. Podpora sportovních klubů, hasičů nebo obecních slavností. Ale jakmile přijde řeč na investice do moderních recyklačních technologií nebo změnu systému, kufry se rychle balí. Blíží se chvíle, kdy další skládky dosáhnou své maximální kapacity. Majitelé si mezitím zabalí kufry, přejmenují firmy a zanechají po sobě hory odpadu i díry v rozpočtech. Skutečné náklady recyklace zaplatí lidé a veřejné rozpočty.

AVE v Čáslavi

Konkurent Marius Pedersen je AVE CZ, která čelí masivní trestní kauze v Čáslavi a dalších městech ve středních Čechách. Police zajistila čtyři miliardy v jejích akciích pro účely vyrovnání možné škody v trestním řízení. Ano, čtyři miliardy na neodvedených poplatcích, a to je vyčísleno jen za pouhé tři roky.

Má smysl sledovat víc, co se odehrává v Čáslavi i dnes, kdy současné vedení města jde firmě na ruku u rozšíření skládky. Velká divočina probíhala kolem místního referenda a PR kolem toho. Firma hrozí, že přestane financovat místní fotbal, pokud město nepodpoří rozšiřování skládky, ta už dnes převyšuje věž kostela. Prostě takhle to funguje. Jdeš nám na ruku, nasypeme ti něco do rozpočtu a ty můžeš vykazovat slavnosti a sport. Nejdeš na ruku, pak ve funkci nakonec skončíš.

Další komentáře protikorupčního experta Davida Ondráčky

