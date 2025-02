Čtyři nejčastější scénáře, jak řešit hypotéku při rozvodu

Rozdělit si spravedlivě majetek po rozvodu bývá oříšek. Ještě komplikovanější to pak je, když se k takovému vypořádání přidává i mnohaletý velký závazek jako je hypotéční úvěr na společně pořízený dům či byt. Přečtěte si, jaké jsou možnosti, jak se elegantně vypořádat s hypotékou po rozvodu.

Cesta tisíců manželských párů v Česku končí každoročně u rozvodu. Jen v roce 2023 bylo podle posledních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) rozvedeno 19,5 tisíce manželství a nevypadá to, že by se tento trend do budoucna jen tak výrazněji změnil. Vedle celé řady záležitostí, které rozvod přináší, může být jednou velkou komplikací ale i společně vlastněná nemovitost zatížená hypotékou na oba manžele. Jen v České spořitelně takových rozvádějících se párů s hypotékou každoročně evidují vyšší desítky případů. Pouze relativně minimum těchto lidí přitom je na rozvodovou situaci předem připraveno předmanželskou smlouvou nebo zápisem o zúžení jmění manželů. Ostatním párům tak nezbývá nic jiného než si zvolit některý ze čtyř bankami doporučovaných scénářů.

Domluva je zásadní jinak hrozí soud

Možností, jak řešit hypotéku při rozvodu, je nicméně podle Filipa Hrubého z České spořitelny celá řada. Rozvádějící se mají na výběr například prodej nemovitosti, vyplacení bývalého partnera či třeba variantu odložených splátek, klíčová je však shoda na řešení. „Manželé, kteří podali žádost o rozvod, si často neuvědomují, že hypoteční závazek vůči bance mají společný, a že se tedy musí spolu domluvit, co budou s majetkem i se svými závazky do budoucna dělat. Pokud se domluví, dá se situace řešit. Pokud ne, problém se táhne delší dobu a může dojít k vážným situacím, třeba i soudním sporům,“ upozorňuje Hrubý.

Nejjednodušší scénář

Ze zmiňovaných důvodů je podle Hrubého obvykle nejjednodušším řešením hypotéky při rozvodu nemovitost pořízenou na hypotéku prodat a následně z peněz získaných prodejem hypoteční úvěr splatit. Navíc v některých bankách je podle hypoteční analytičky Broker Consulting Michaely Pudilové možné, aby původní hypotéku převzali kupující i s původními podmínkami. „V tomto případě se dělá hodnocení přebírajících stejné jako v případě nového obchodu. Ne všechny banky ale tuto variantu nabízejí, někde je nezbytné poskytnout zcela novou hypotéku s aktuálními podmínkami,“ upozorňuje Pudilová.

Hrátky s hypotékou – převzetí či vyplacení

Druhým často využívaným scénářem je podle expertů i varianta, kdy se jeden ze spoludlužníků vyváže ze splácení hypotéky a druhý si ji naopak celou převezme na sebe a pokračuje ve splácení půjčky sám. „Vyvázání musí ale odsouhlasit banka, která bude posuzovat schopnost zbývajícího spoludlužníka platit hypotéku,“ zdůrazňuje hypoteční specialistka Jana Vaisová z FinGO. Třetím, relativně jednoduchým scénářem je podle ní vyplacení jedno z partnerů tím druhým. Pokud na vyplacení chybí dotyčnému, který si chce hypotéku ponechat, finance chybí, je také možné uvažovat i o navýšení stávající hypotéky nebo jejím refinancování. Musíte však mít dostatečné příjmy, abyste mohli hypotéku dále splácet sami.

V případech, kdy z nějakého důvodu není možné hypotéku převzít, anebo ji noví majitelé převzít ani nechtějí, je pak možné hypotéku splatit. Ideální to je v rámci změny fixace úrokové sazby, kdy je hypotéku možné ve všech bankách splatit bez poplatku. Jinak je banka oprávněna požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů, které vzniknou v souvislosti s předčasným splacením úvěrů. „Od 1. září 2024 však došlo v rámci novely o spotřebitelském úvěru k rozšíření důvodů splacení hypotéky bez náhrady a jedním z nich je i zmíněné vypořádání společného jmění manželů (SJM) po rozvodu,“ připomíná Pudilová a dodává, že nová pravidla platí ovšem jen pro úvěry sjednané po 1. září 2024 nebo u běžících smluv až po změně fixace úrokové sazby.

Co nezapomenout doložit bance

V případě vyvázání nebo převzetí je vždy stěžejní bonita nových žadatelů či těch, kteří budou v úvěru pokračovat. „Banka by také měla mít vždy k dispozici dohodu o vypořádání majetku potvrzenou soudem či rozsudek soudu, aby bylo zřejmé, kdo koho bude vypořádávat. Stejně tak se musí jednat o vypořádání týkající se nemovitostí, není možné hypotékou vypořádat například vybavení domácnosti či movité věci. A stejně jak u ostatních účelů musí být úvěr vždy zajištěn nemovitostí,“ shrnuje Pudilová.

