Válka odpařila 100 miliard z trhu s luxusem. Dubaj
Luxusní sektor reaguje na válku v Íránu výrazným poklesem akcií i zhoršením výhledu prodeje na Blízkém východě, který byl dosud jedním z hlavních růstových regionů. Podle analytiků může v extrémním scénáři klesnout poptávka až o polovinu. Investoři mezitím z trhu luxusních firem odmazali zhruba 100 miliard dolarů hodnoty.
Hlavní akcie firem dodávajících luxusní zboží od začátku války v Íránu klesly o 15 procent a více a jejich prodeje tohoto typuzboží na stále důležitějším trhu Blízkého východu by mohly spadnout až o polovinu, citoval portál CNBC řadu analytiků.
Napříkald akcie LVMH a Hermès tento měsíc klesly přibližně o 16, respektive 20 procent, zatímco samotný index S&P 500 oslabil o méně než šest procent. Akcie Ferrari klesly rovněž o 15 procent a společnost oznámila, že dočasně pozastaví dodávky na Blízký východ. Bentley, Maserati a další výrobci luxusních vozů také přerušují dodávky kvůli bezpečnostním rizikům a logistice.
„V tuto chvíli nemáme žádný dopad z hlediska výroby,“ uvedl generální ředitel Bentley Frank-Steffen Walliser na nedávném hovoru s investory. „Ale lidé na Blízkém východě určitě nyní nemají myšlenky na to, aby si pořizovali nové Bentley.“ Pro investory a luxusní firmy válka v Íránu zdůraznila rostoucí význam Blízkého východu pro globální luxusní průmysl a ekonomiku velmi majetných lidí. Přestože region tvoří relativně malý podíl celkových prodejů luxusního zboží, jeho růst se stal pro odvětví klíčovým.
Trable v ráji
Region byl loni nejrychleji rostoucím trhem s luxusním zbožím na světě, když vykázal růst mezi šesti až osmi procenty, zatímco globálně byl růst stagnující, uvedl analytik luxusního sektoru Luca Solca ze společnosti Bernstein. Blízký východ nyní tvoří zhruba šest procent globálních prodejů luxusního zboží a směřuje k tomu, aby se mohl přiblížit Japonsku, které má přibližně devítiprocentní podíl, uvedl Solca.
Dubaj ve Spojených arabských emirátech byla hlavním tahounem růstu, když podle výzkumu Morgan Stanley tvoří přibližně 80 procent růstu v rámci SAE, přičemž samotné SAE představují více než polovinu růstu luxusního trhu v celém regionu.
Problémy na Blízkém východě přicházejí v klíčovém okamžiku pro luxusní průmysl. Po dvou letech stagnace tržeb sázelo odvětví na oživení v roce 2026. Čínský trh vykazuje mírné zlepšení po letech poklesu. Americký zákazník zůstává silný díky rostoucímu bohatství z umělé inteligence a akciových trhů. Evropa zůstává stabilní, částečně díky turistickým výdajům.
Odmazáno sto miliard
Investiční zpráva UBS od luxusní analytičky Zuzanny Pusz a jejího týmu uvedla, že investorský sentiment v luxusním sektoru je „nejvíce medvědí za poslední roky“. Zatímco investoři na začátku roku sázeli na oživení, „zvýšená geopolitická nejistota pravděpodobně zatíží krátkodobé zisky a oddálí dlouho očekávaný bod obratu v fundamentu“.
Pohyby cen akcií již smazaly zhruba 100 miliard dolarů tržní kapitalizace hlavních luxusních firem, přičemž LVMH a Hermès ztratily každá více než 40 miliard dolarů hodnoty. Solca uvedl, že pokud by prodeje na Blízkém východě v březnu klesly o polovinu, což označil za nejhorší možný scénář, čtvrtletní růst by se u mnoha luxusních firem snížil zhruba o jeden procentní bod.
Skupina luxusních značek LVMH je ve finální fázi jednání o hlavním sponzorství Formule 1. Dohoda by francouzskému módnímu konglomerátu umožnila propagovat své hlavní značky přímo u závodní dráhy.
Rolex bojuje s LVMH o sponzorství Formule 1. Ročně jde o 150 milionů dolarů
Zároveň ale uvedl, že pokles může být mírnější. Zatímco obchody a nákupní centra v regionu mohou být z velké části prázdná, mnoho luxusních firem stále pokračuje v prodeji prostřednictvím přímého kontaktu s nejbohatšími klienty a doručováním zboží přímo domů. Solca také uvedl, že bohatí lidé, kteří opustili Dubaj, mohou nadále utrácet za luxus v jiných zemích.
„Většina společností, se kterými jsme mluvili, ve skutečnosti nenaznačuje katastrofální pokles na Blízkém východě,“ uvedl Solca. „Na konci dne, pokud by se to omezilo pouze na měsíc březen, šlo by z velké části o nevýznamnou událost.“
Další faktory nedávného úspěchu Dubaje – nulové daně z příjmu, stabilní vlády, slunečné pláže – zůstávají zachovány. Populace milionářů ve městě se od roku 2014 zdvojnásobila na více než 81 tisíc, uvádí Henley & Partners. Odhadem 9 800 milionářů se v roce 2025 přestěhovalo do Dubaje a přineslo 63 miliard dolarů majetku – více než do jakékoli jiné země na světě, podle Henley. Většina bohatých v Dubaji přichází z Velké Británie, Číny, Indie a dalších částí Evropy a Asie.
První prasklina
Přesto byla pověst Dubaje jako bezpečné a stabilní destinace narušena. Luxusní trh na Blízkém východě je silně závislý na bohatých turistech, kteří mohou region opustit ještě dlouho po případném příměří. Podle Morgan Stanley tvoří přibližně 60 procent výdajů na luxus v SAE turisté, z nichž 60 % tvoří ruští, saúdští, čínští a indičtí návštěvníci. Ze zbývajících 40 procent výdajů místních obyvatel SAE je asi polovina od cizinců žijících v zemi, kteří mohou také změnit své dlouhodobé plány pobytu.
Vyšší ceny ropy mohou také negativně ovlivnit prodeje luxusního zboží. Analytici uvádějí, že aspirativní zákazníci luxusu, kteří jsou citlivější na inflaci a ekonomické zpomalení, mohou omezit výdaje kvůli vyšším cenám pohonných hmot a potravin. Zároveň mohou být bohatí zákazníci znepokojeni volatilními akciovými trhy. Jelikož výdaje bohatých jsou více závislé na akciových trzích a tzv. efektu bohatství, klesající nebo i stagnující trhy mohou vést k omezení utrácení.
„Vyšší ceny ropy mohou vyvolat korekci na globálních akciových trzích a to by bylo velmi špatné,“ uvedl Solca. „Spotřebitelský sentiment lidí s majetkem na akciových trzích by byl poškozen.“
