Kdo nehraje fér - pumpaři, Babiš nebo učitelé?

Kdo nehraje fér - pumpaři, Babiš nebo učitelé?
Dalibor Martínek
Andrej Babiš vytáhl do války proti pumpařům. Vyzval je, aby si snížili podle něj nehorázné marže. Pumpaři se podle Babiše přiživují na válce proti Íránu. Téma cen pohonných hmot táhne na jednání vlády. Babiš znovu odhalil, že jeho přemýšlení uvázlo v osmdesátých letech a zahrnuje jen kontrolu a represe.

Není moc jasné, kde Babiš sebral představu, že vláda má kontrolovat marže soukromých subjektů. Nicméně, když už se benzínem bude zabývat, mohla by probrat realitu. Například fakt, že kontroly ministerstva financí ukázaly, že po vypuknutí konfliktu marže pumpařů klesaly. Ministři by si také mohli připomenout, že polovinu cen benzínu a nafty tvoří daně. Fixní spotřební daň a daň z přidané hodnoty, jejíž objem s růstem cen také roste. Na růstu cen paliv vydělává hlavně stát, ne pumpaři.

Opozice navrhuje krátkodobé snížení daní, Schillerová o tom nechce slyšet. Není se jí co divit, když její rozpočet vypadá jako trhací kalendář. Pro stát znamenají současné ceny u pump měsíčně miliardu korun navíc. Vítaný bonus. To raději pošle na pumpaře kobru a Babiš antimonopolní úřad. Například v Polsku snížili DPH z pohonných hmot krátkodobě z 23 na osm procent.

Zase ty školy

V době, kdy Babiš nenašel peníze na posílení obrany a Donald Trump už vyhrožuje, že můžeme přijít v případě konfliktu o podporu NATO, ministr školství Plaga peníze má. Letos se již tak nadprůměrně ohodnoceným učitelům zvedl plat o 5,7 procenta, šlo na ně o tři miliardy víc. Plaga v Den učitelů prohlásil, že růst bude dál pokračovat.

Za pár dní jsou přijímačky na střední školy, hlásí se na ně sto padesát tisíc dětí. V Praze je na gymnázia dvacetkrát víc uchazečů než míst. Je to chyba žáků, že chtějí být vzdělaní? Zřizovatelé škol nemají na nové školy peníze. Na učitele se vždy najdou.

Za co peníze berou, není jasné. Nedokážou žáky na přijímačky připravit, učí je úplně něco jiného, než z čeho státní Cermat, který spadá pod Plagu, zkouší a rozhoduje o osudech mladých. Rodiče dětí vyhazují desítky tisíc korun za doučování u soukromých lektorů, patrně melouchy zaměstnanců Cermatu. Kdo má peníze, dítě někam dotlačí. Tady se Babišovi ten socialismus trochu vymkl.

Související

Stínová vláda ODS

Dalibor Martínek: Voliči chtějí plnokrevnou ODS, opozici k Babišovi. Zatím mají slabý vývar

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Sobotních shromáždění ve Spojených státech na protest proti politice amerického prezidenta Donalda Trumpa se zúčastnilo nejméně osm milionů lidí. Podle organizujícího hnutí No Kings (Žádní králové) jde o rekordní účast, napsala agentura AFP. Dvě předchozí vlny protestů měly celkem 12 milionů účastníků. V Los Angeles byli podle agentury Reuters zadrženi dva výtržníci kvůli napadení příslušníků bezpečnostních složek.

"Nejméně osm milionů lidí se dnes (v sobotu) sešlo na více než 3300 demonstracích organizovaných ve všech 50 státech," uvedlo hnutí v tiskové zprávě. Americké úřady k tomu zatím neposkytly žádné oficiální údaje. První velká demonstrace loni v červnu přilákala přes pět milionů lidí a v říjnu sedm milionů, dodala agentura AP.

Ve městech Minneapolis, Filadelfie či Boston byli lidé s transparenty s protiválečnými vzkazy a symboly míru v souvislosti s válkou v Íránu, kterou 28. února zahájily Spojenými státy s Izraelem. Desítky tisíc lidí pochodovaly i ulicemi New Yorku, kde akci zahájil herec Robert De Niro, který Trumpa označil za "existenční hrozbu pro naše svobody a bezpečnost".

V michiganském Lansingu měl demonstrant transparent s nápisem "Žádní králové, žádné ICE, žádná válka". ICE odkazuje k Úřadu pro imigraci a cla (ICE) a jeho členovi, který 7. ledna v Minneapolisu zastřelil za volantem jejího vozu 37letou Renée Goodovou. Právě v tomto a nedalekém městě Saint Paul se podle hnutí nacházelo 200 tisíc protestujících. Zpěvák Bruce Springsteen zahrál svou píseň Streets of Minneapolis, kterou napsal na počest Goodové a 37letého Alexe Prettiho, který byl v Minneapolisu zastřelen 24. ledna dvěma agenty Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP).

Protesty byly většinou pokojné, bezpečnostní složky u vazebního věznice Roybal Federal Building v Los Angeles ale musely nasadit slzný plyn kvůli demonstrantům házejícím betonové kostky a další předměty. Losangeleská policie pak podle AP uvedla, že některé lidi zatkla, protože se nerozešli. Reuters podle amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti dodal, že budovu obklíčila zhruba tisícovka lidí a dvě osoby byly zadrženy, protože napadly příslušníky federálních bezpečnostních složek.

Alice Weidel

Evropská krajní pravice chce trumpovskou politiku bez Donalda Trumpa

Politika

Evropští populisté a krajní pravice našli v americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi vzor i impuls k volebním úspěchům. Nyní se však zdá, že tato symbióza končí. Už nelze předstírat, že politika Trumpovy administrativy jde ruku v ruce s evropskými zájmy.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová protestující označila za výplod "levicových finančních sítí", které se těší jen malé podpoře veřejnosti. "Jediní, koho tyto seance 'terapie proti Trumpovi' zajímají, jsou novináři, kteří jsou placeni za to, aby o nich informovali," uvedla podle AP v prohlášení. Americký prezident mezitím hrál golf ve svém soukromém klubu na Floridě, podotkla AFP.

K demonstracím dochází v době, kdy míra podpory pro Donalda Trumpa klesla na 36 procent, což je nejnižší hodnota od jeho návratu do Bílého domu loni v lednu, vyplývá průzkumu Reuters/Ipsos. Demonstrace proti Trumpovi se konaly také v Římě, Amsterodamu, Madridu a Aténách.

Související

Americký prezident Donald Trump dal Íránu 48hodinové ultimatum na otevření Hormuzského průlivu.

Další eskalace války v Íránu. Otevřete Hormuzský průliv, jinak zničíme vaše elektrárny, hrozí Trump

Politika

ČTK

Přečíst článek

Raketový růst cen benzinu a nafty přináší státní kase desítky milionů korun denně navíc díky vyššímu výběru DPH. Zároveň ale zdražování energií zvyšuje výdaje státu, takže celkový efekt pro rozpočet zůstává nejistý.

Rostoucí ceny pohonných hmot v posledních týdnech výrazně navyšují příjmy státu. Důvod je jednoduchý – čím vyšší je konečná cena benzinu a nafty, tím více stát vybere na dani z přidané hodnoty. Podle analytiků jde aktuálně o vysoké desítky milionů korun denně navíc oproti období před vypuknutím konfliktu na Blízkém východě.

Zatímco DPH s cenou paliv roste, spotřební daň zůstává stejná, protože je pevně stanovená na každý litr. V Česku činí 12,84 koruny u benzinu a 9,95 koruny u nafty. K výsledné ceně se pak připočítává ještě marže prodejců, která se dlouhodobě pohybuje kolem tří korun za litr.

Andrej Babiš
Aktualizováno

Babiš zostra na distributory paliv: Nezneužívejte konflikt a zlevněte

Money

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval hlavní distributory pohonných hmot Orlen, Mol a OMV, aby snížili ceny paliv a nezneužívali konflikt na Blízkém východě. Situací by se podle něj měl zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Uvedl to na svém facebooku. Společnost Orlen sdělila, že podniká v souladu se zákony a ceny jsou určovány trhem. Benzin Natural 95 za poslední týden v Česku podle údajů společnosti CCS zdražil o 2,40 koruny na průměrných 41,44 koruny za litr a nafta o 4,75 koruny v průměru na 47,90 koruny za litr.

ČTK

Přečíst článek

Za zdražováním stojí především vývoj na ropném trhu, který ovlivnil konflikt zahájený na konci února. Jen za poslední týden zdražil benzin Natural 95 o více než dvě koruny na zhruba 41 korun za litr. Nafta zdražila ještě výrazněji – téměř o pět korun na bezmála 48 korun za litr. Ve srovnání s koncem února je benzin dražší přibližně o osm korun a diesel dokonce o patnáct korun.

Analytici odhadují, že stát nyní na vyšším výběru DPH inkasuje zhruba 54 milionů korun denně. Pokud by současné ceny vydržely delší dobu, znamenalo by to pro rozpočet miliardové příjmy navíc každý měsíc. Výsledná částka přitom může být ještě vyšší, pokud lidé tankují více než obvykle, což se podle provozovatelů čerpacích stanic dělo zejména v prvních týdnech po začátku konfliktu.

Slovensko zavedlo dvojí ceny paliv

Michal Nosek: Nafta jen pro vyvolené: Slovensko testuje, kam až sahá jeho loajalita k EU

Názory

Dvojí ceny nafty podle poznávací značky nejsou jen krizovým opatřením, ale otevřeným experimentem s diskriminací. Slovensko si v ropné nouzi zkouší, jestli pravidla Evropské unie platí jen tehdy, když se to hodí.

Michal Nosek

Přečíst článek

Na první pohled by se tak mohlo zdát, že stát na drahých palivech vydělává. Realita je ale složitější. Stejné zdražování, které zvyšuje daňové příjmy, totiž zároveň zvyšuje i výdaje státu – především kvůli dražším energiím. Celkový dopad na veřejné finance tak není jednoznačný.

Vláda se proto chystá situaci řešit. Na programu má mimo jiné jednání o možném omezení marží nebo dalších krocích vůči čerpacím stanicím. Dosavadní kontroly ministerstva financí přitom ukázaly, že marže prodejců po vypuknutí konfliktu spíše klesaly.

Související

čerpací stanice, ilustrační foto

Čerpací stanice nezohlednily letní propad cen ropy, pohonné hmoty zdražují

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Ropa

Válka na Blízkém východě se rozšiřuje: Hútíové otevřeli druhou frontu, ropa může citelně zdražit

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme