Kdo nehraje fér - pumpaři, Babiš nebo učitelé?
Andrej Babiš vytáhl do války proti pumpařům. Vyzval je, aby si snížili podle něj nehorázné marže. Pumpaři se podle Babiše přiživují na válce proti Íránu. Téma cen pohonných hmot táhne na jednání vlády. Babiš znovu odhalil, že jeho přemýšlení uvázlo v osmdesátých letech a zahrnuje jen kontrolu a represe.
Není moc jasné, kde Babiš sebral představu, že vláda má kontrolovat marže soukromých subjektů. Nicméně, když už se benzínem bude zabývat, mohla by probrat realitu. Například fakt, že kontroly ministerstva financí ukázaly, že po vypuknutí konfliktu marže pumpařů klesaly. Ministři by si také mohli připomenout, že polovinu cen benzínu a nafty tvoří daně. Fixní spotřební daň a daň z přidané hodnoty, jejíž objem s růstem cen také roste. Na růstu cen paliv vydělává hlavně stát, ne pumpaři.
Opozice navrhuje krátkodobé snížení daní, Schillerová o tom nechce slyšet. Není se jí co divit, když její rozpočet vypadá jako trhací kalendář. Pro stát znamenají současné ceny u pump měsíčně miliardu korun navíc. Vítaný bonus. To raději pošle na pumpaře kobru a Babiš antimonopolní úřad. Například v Polsku snížili DPH z pohonných hmot krátkodobě z 23 na osm procent.
Zase ty školy
V době, kdy Babiš nenašel peníze na posílení obrany a Donald Trump už vyhrožuje, že můžeme přijít v případě konfliktu o podporu NATO, ministr školství Plaga peníze má. Letos se již tak nadprůměrně ohodnoceným učitelům zvedl plat o 5,7 procenta, šlo na ně o tři miliardy víc. Plaga v Den učitelů prohlásil, že růst bude dál pokračovat.
Za pár dní jsou přijímačky na střední školy, hlásí se na ně sto padesát tisíc dětí. V Praze je na gymnázia dvacetkrát víc uchazečů než míst. Je to chyba žáků, že chtějí být vzdělaní? Zřizovatelé škol nemají na nové školy peníze. Na učitele se vždy najdou.
Za co peníze berou, není jasné. Nedokážou žáky na přijímačky připravit, učí je úplně něco jiného, než z čeho státní Cermat, který spadá pod Plagu, zkouší a rozhoduje o osudech mladých. Rodiče dětí vyhazují desítky tisíc korun za doučování u soukromých lektorů, patrně melouchy zaměstnanců Cermatu. Kdo má peníze, dítě někam dotlačí. Tady se Babišovi ten socialismus trochu vymkl.