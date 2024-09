Rolex bojuje s LVMH o sponzorství Formule 1. Ročně jde o 150 milionů dolarů

Skupina luxusních značek LVMH je ve finální fázi jednání o hlavním sponzorství Formule 1. Dohoda by francouzskému módnímu konglomerátu umožnila propagovat své hlavní značky přímo u závodní dráhy.

Společnost LVHM sídlící v Paříži se blíží k dohodě, kdy se její hodinky Tag Heuer a další značky, stanou sponzory F1 a loga značek a produktů budou umístěna na závodních okruzích, píše agentura Bloomberg.

Potenciální dohoda by mohla mít hodnotu 150 milionů dolarů ročně a byla by velkou ranou pro přední švýcarskou značku hodinek Rolex, která je sponzorem časomíry F1 od roku 2013.

Rozhovory pokračují a konečné dohody zatím nebylo dosaženo, uvedli pro Bloomberg lidé obeznámení se situací, kteří si ale přáli zůstat v anonymitě.

Zástupci Formule 1 a hodinářství Rolex se k otázce odmítli vyjádřit. Zástupci LVMH své vyjádření zatím neposkytli. Popularita F1 v posledních letech vystřelila i díky sérii Netflix „Formule 1: Drive to Survive“.

Tradiční sponzoring

Potenciální dohoda s F1 by poskytla širokou globální platformu pro několik značek LVMH a podpořila by obchodní a marketingové ambice zakladatele společnosti a hlavního akcionáře Bernarda Arnaulta, který prostřednictvím řady akvizic vybudoval největší luxusní společnost na světě.

Louis Vuitton společnosti LVMH a značka šperků Tiffany pravidelně vystupují na globálních sportovních akcích. Louis Vuitton vedl zejména slavné reklamní kampaně s fotbalisty Cristianem Ronaldem a Lionelem Messim, stejně jako s tenisty Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem, které zvěčnila fotografka Annie Leibovitzová.

Společnost LVMH byla hlavním sponzorem olympijských a paralympijských her, které se v létě konaly v Paříži, a poskytla finanční podporu v hodnotě 150 milionů eur. Značky módního impéria tak byly vidět při každé soutěži her a bílé hedvábné šaty Christian Dior na sobě měla i zpěvačka Celine Dion, když zpívala z Eiffelovy věže na zahajovacím ceremoniálu olympijských her.

Finanční ředitel LVMH Jean-Jacques Guiony při červencovém konferenčním hovoru s analytiky a investory potvrdil, že společnost jedná s Formulí 1. Nic v té době ale nebylo rozhodnuto. Dohoda F1 s LVMH by podle zainteresovaných pozorovatelů mohla být oznámena před koncem roku, před startem nové sezóny F1.

