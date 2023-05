Irové jako první na světě zavedou varovné etikety na alkoholu. Naštvali tím nejen Italy

Irsko se patrně stane první zemí na světě, která po vzoru varovných nápisů na cigaretových krabičkách zavede povinnost výrobců mít na lahvích s alkoholem podobná varování o škodlivosti alkoholu na lidské zdraví. Platit začne od roku 2026, uvedla BBC. Opatření vyvolalo nelibost výrobců i tradičních zemí vyrábějící alkoholové nápoje.

Irská republika se má stát první zemí na světě, která zavede zdravotní varování na alkoholických výrobcích. Stephen Donnelly, irský ministr zdravotnictví, podepsal nové předpisy, které vstoupí v platnost až v roce 2026. Irsko již jedno podobné prvenství, co se týče ochrany zdraví, má - v roce 2004 bylo také první zemí, která zakázala kouření na uzavřených veřejných místech, včetně restaurací, hospod a barů.

Označení bude spotřebitele varovat před riziky pití alkoholu a také uvádět kalorický obsah produktu, uvedla BBC. Ženy budou varovány před nebezpečím pití během těhotenství a obě pohlaví také před riziky onemocnění jater a smrtelných variant rakoviny.

„Vítám, že jsme první zemí na světě, která učinila tento krok a zavedla komplexní zdravotní značení alkoholických výrobků. Těším se na další země, které budou následovat náš příklad," prohlásil Donnelly.

Nevole u Italů a výrobců alkoholu

Irské plány ale vzbudily nevoli tradičních zemí vyrábějících alkohol. V lednu italský velvyslanec v Irsku Ruggero Corrias řekl irské televizi RTÉ, že plány jsou „zcela nepřiměřené“. Výroba vína je stále v Itálii hlavním exportním odvětvím.

„Na samotných varováních není nic špatného. Jde o to, že varování by měla být přiměřená a v tomto případě, protože mluvíme o víně, je tvrzení, že pití vína způsobuje onemocnění jater, naprosto nepřiměřené," uvedl Corrias.

Proti opatření se postavili šéfové nápojového průmyslu po celém světě, ale schválily ho regulační orgány EU a WTO, upozornil server Politico.eu.

Hlavní irský lobbista pro nápojový průmysl, asociace zastupující výrobce alkoholových nápojů Drinks Ireland, varoval, že přinejmenším někteří výrobci vína a jiných alkoholických nápojů v EU pravděpodobně přestanou zásobovat irské maloobchodníky. „Nebudou vyrábět zboží s obalem jen pro irský trh," uvedla asociace pro server Politico.eu.

Naopak zástupci iniciativ bojujících proti alkoholismu plány irské vlády vítají. „Toto opatření určitým způsobem zajišťuje informování spotřebitelů o některých rizicích alkoholu," řekla BBC generální ředitelka Alcohol Action Ireland Sheila Gilheanyová.

