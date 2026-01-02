Rolls-Royce sází na luxus na míru: Elektromobily chladnou, dvanáctiválce zůstávají
Zájem o první elektrický Rolls-Royce prudce opadl – a to i mezi miliardáři. Britská značka proto přehodnocuje své elektrické ambice a místo toho masivně investuje do zakázkové výroby a osobního přístupu ke klientům. Luxus na míru se ukazuje jako jistější sázka než tichý elektromotor.
Když Rolls-Royce Motor Cars na konci roku 2023 uvedl svůj první elektromobil Rolls-Royce Spectre, reakce ultra-bohatých zákazníků byla nadšená. Elektrický pohon nabízel téměř dokonalé ticho, které konkurovalo i legendárnímu dvanáctiválci. O dva roky později je však situace jiná, píše agentura Bloomberg.
Dodávky modelu Spectre klesly v prvních třech čtvrtletích roku 2025 meziročně o 45 procent, zatímco celkové prodeje Rolls-Royce mírně rostly. Podíl elektromobilu na celkových prodejích značky se propadl z přibližně třetiny v roce 2024 na méně než pětinu letos. Ukazuje se, že ani miliardáři nejsou vůči vlastnostem elektromobilů bezvýhradně přesvědčeni.
Generální ředitel Chris Brownridge proto mluví o realistickém přístupu. Rolls-Royce bude dál uvádět elektrické modely, ale nikoli za cenu opuštění tradičních motorů. Pokud budou zákazníci chtít V12, značka jim ho nabídne. Výroba v sídle značky v Goodwood je natolik flexibilní, že na jedné lince vznikají elektromobily i vozy se spalovacím motorem – vždy až poté, co si je zákazník objedná.
Skutečným motorem růstu se tak stává zakázková výroba. Rolls-Royce rozšiřuje své zázemí v Goodwoodu a investuje do globální sítě privátních kanceláří, kde klienti tráví i měsíce navrhováním svého vysněného vozu – od odstínu laku přes druh dřeva až po nejmenší detaily interiéru. Každý automobil je originál.
Tento posun zapadá do širšího trendu. Řada evropských automobilek ustupuje od ambiciózních plánů na čistě elektrickou budoucnost, Evropská unie zmírnila tlak na zákaz spalovacích motorů a v USA došlo k obratu v podpoře elektromobility. Díky vlastnictví skupinou BMW AG má Rolls-Royce dostatek technické i strategické volnosti, aby se přizpůsobil bez radikálních zvratů.
