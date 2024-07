OBRAZEM: Premiéra luxusního Rolls-Royce ve Varech. Jak vypadá SUV se sedačkami z hedvábí?

Rolls-Royce uvedl na tuzemský trh modelovou řadu SUV. Slavnostní premiéru si vůz prestižní značky odbyl jak jinak než na Mezinárodním festivalu v Karlových Varech.

Modelová řada Cullinan Series II přináší hned několik novinek a vylepšení. Od prvních vozů dodaných klientům plnil Cullinan svůj účel jako vrcholný a dokonale navržený terénní automobil, schopný dovézt svého majitele na místa, která předtím ve voze Rolls-Royce nikdy nenavštívil. Všestrannost a snadná ovladatelnost však vedla k tomu, že se nyní Cullinan stal pro mnoho majitelů vozem pro každodenní použití.

Designové změny doznal jak exteriér, tak i interiér. Nejpodstatnější novinkou v uspořádání interiéru je skleněný panel po celé šířce palubní desky. Premiéru má i jasanová dýha Grey Stained, kterou v Rolls-Roycu vyvíjeli čtyři roky.

