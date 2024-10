Vzkříšení. Scéna divadla Nová Spirála po více než dvaceti letech znovu ožila

Multižánrový kulturní prostor Nová Spirála, ve čtvrtek večer uvítal po více než dvaceti letech opět diváky. Novou etapu černé kruhové stavby zahájila multimediální show Vzkříšení.

„Ve čtvrtek 3. října jsme započali psát novou etapu multižánrové budovy Nová Spirála. Pocity, emoce a radost byly popsány už mnohokrát, ale před čtrnácti dny do té velké radosti bohužel zasáhly události, které vyvolaly staré obavy – povodně. A tak jsme místo příprav premiéry do zálohy připravovali kamiony na odvoz techniky, kdyby se hladina Vltavy vylila. To se naštěstí nestalo a Nová Spirála zůstala ušetřena, ne všude však měli v republice takové štěstí. Proto věnujeme část vstupenek na první představení Vzkříšení v hodnotě necelým 1,8 milionu korun právě pro záchranné složky, které krizovou situaci úspěšně řešily “ říká ke startu nové multižánrové scény Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, pod které Nová Spirála patří.

Multižánrový prostor

Základní tým Nové Spirály se skládá z jedenácti členů, kteří zajišťují technický, organizační a programový chod multižánrového kulturního prostoru. „Jsem velmi pyšný na to, jak zkušenou, zodpovědnou a osobně zaujatou sestavu lidí se podařilo dát dohromady. I když na naši zaoceánskou loď nastupovali postupně, každý v jiné fázi rekonstrukce budovy a přípravy programu, všichni se s chutí pustili do práce a pečlivě připravují loď k vyplutí,“ říká k posádce Jan Makalouš, ředitel Nové Spirály.

Show Vzkříšení startuje novou éru

Slavnou historii i příští cíle Nové Spirály představuje právě hudební show Vzkříšení. Divadlo po více než dvaceti letech ožilo zvuky orchestru a světových hitů od Madonny, Nirvany, Spice Girls, Amy Winehouse, Robbieho Williamse nebo Adele. V představení nechybí ani pocta a vzpomínky na legendární muzikál Jesus Christ Supertar Ježíše. Dvacet písní doprovodily špičkové technologie, mapping, tanec i náročná akrobacie.

Show Vzkříšení už zanedlouho doplní činoherní představení Madisonské mosty, v příštím roce pak varietní The Saturn Revue nebo tenorista Pavel Černoch za hudebního doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava. Prostor zde najdou i akce třetích stran jako TEDx nebo japonský DJ Ryoji Ikeda. Nová Spirála se stává místem, kde mají prostor všechny umělecké žánry, ať už činohra, muzikál, nový cirkus, opera, sportovní nebo multimediální show.

