Kam o prodlouženém víkendu? Filmy, hudba i skvělé jídlo na jednom místě
První prázdninový víkend láká na velké festivaly, hudbu i film. A protože k dobrým zážitkům patří i dobré jídlo, vybrali jsme čtyři akce, kde si užijete obojí. Od Karlových Varů přes Ostravu až po Litomyšl – inspirujte se, kam vyrazit během prodlouženého víkendu.
Ať už se vydáte za filmem, hudbou nebo klasickou kulturou, jedno mají letošní festivaly společné – zajímavá gastronomie je jejich stále důležitější součástí.
Karlovy Vary nejsou jen o filmech
Dnes začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Vedle filmového programu nabídne festival tradičně také pestrou gastronomickou scénu. Ve Smetanových sadech znovu otevře svou festivalovou zónu Rohlík Park, kde se během dne budou podávat snídaně, obědy i večeře. Na menu nechybí vejce Benedikt, burrata s bazalkovým pestem, burgery, hovězí líčka na červeném víně, grilované kuřecí prso, čerstvé těstoviny ani buchtičky se šodó. Nabídku doplní vlastní zmrzlina, dezerty, výběrová káva, koktejly i vína.
Festivalová gastronomie ale nekončí jen u Rohlíku. Součástí dění bude opět také Bokovka, která do Karlových Varů tradičně přesouvá část svého provozu. Před hotelem Thermal pak najdete společný stánek cukrárny Myšák a kavárny Pinkiez, kde si budete moci dopřát dezerty, kávu i další sladké speciality.
Kdy: 4.–12. července 2026
Kde: Karlovy Vary
Beats for Love
Ostrava až do soboty hostí největší festival elektronické hudby ve střední Evropě. Beats for Love každoročně láká nejen na světové DJs, ale také na rozsáhlou gastronomickou zónu s desítkami food trucků, streetfoodových konceptů, kaváren i barů. Letos se jedním z nečekaných hitů festivalu stal stánek obchodního řetězce Penny, který prodává párek v rohlíku za symbolických 9,90 koruny. Před stánkem se během prvních dnů tvořily dlouhé fronty a levná festivalová svačina se rychle stala jedním z nejdiskutovanějších témat mezi návštěvníky.
Kdy: 1.–4. července 2026
Kde: Dolní oblast Vítkovice, Ostrava
Smetanova Litomyšl vrcholí
Jeden z nejvýznamnějších českých festivalů klasické hudby míří do svého finále. Závěrečný víkend 68. ročníku Smetanovy Litomyšle nabídne mimo jiné jazzovou operu Porgy a Bess George Gershwina, koncert houslisty Josefa Špačka s Komorní filharmonií Pardubice i slavnostní zakončení festivalu Italian Film Night. Vedle hlavního programu ožívají také Festivalové zahrady, kde návštěvníky čeká doprovodný program, kavárny, vinaři i stánky s občerstvením.
Kdy: 12. června – 5. července 2026 (závěrečný víkend 3.–5. července)
Kde: Litomyšl
Street Food Festival Vyšší Brod
Pokud míříte na jih Čech, zastavte se v neděli ve Vyšším Brodě. Místní náměstí zaplní food trucky a stánky s kuchyněmi z celého světa. Těšit se můžete na burgery, asijské speciality, mexickou kuchyni, sladké dobroty i lokální výrobce. Atmosféru doplní živá hudba a program pro celou rodinu.
Kdy: 5. července 2026
Kde: Vyšší Brod
První prázdninový víkend nabízí program pro milovníky filmu, hudby i gastronomie. Ať už zamíříte do Karlových Varů, Ostravy, Litomyšle nebo na jih Čech, o inspiraci nebude nouze.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.