Česká kina přešlapují na místě. Zachránit je mají Odyssea a nový Spider-Man
Do českých kin přišlo v první polovině letošního roku 5,77 milionu diváků. Pokud by návštěvnost pokračovala stejným tempem, zaostala by za loňským výsledkem. Provozovatelé nyní spoléhají především na Nolanovu Odysseu a nový film se Spider-Manem.
Kina v Česku zaznamenala během prvního pololetí letošního roku přibližně 5,77 milionu návštěvníků. Při zachování dosavadního tempa by celoroční návštěvnost nedosáhla loňských 12,6 milionu diváků.
Méně lidí naposledy zamířilo do kin v covidovém roce 2021, kdy byla kvůli protiepidemickým opatřením pět měsíců uzavřena. Tržby provozovatelů dosáhly ke konci června 1,07 miliardy korun. Za celý loňský rok činily 2,27 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Unie filmových distributorů.
První půlrok ovládl Ďábel nosí Pradu 2
Nejnavštěvovanějším filmem prvního pololetí se stala americká komediální dramatická novinka Ďábel nosí Pradu 2. Pokračování úspěšného snímku, v němž se Meryl Streepová, Anne Hathawayová, Emily Bluntová a Stanley Tucci vracejí do světa vysoké módy, přilákalo 332 900 diváků.
Nová Odyssea Christophera Nolana ukazuje, že Češi na kina nezanevřeli. Potřebují ale dostatečně silný důvod, aby opustili pohodlí obývacího pokoje. Během prvního víkendu vidělo film 110 tisíc diváků, kteří za vstupenky zaplatili 25,4 milionu korun.
Nolan vrací Čechy do kin. Večer ve dvou stojí klidně tisícovku
Enjoy
Nová Odyssea Christophera Nolana ukazuje, že Češi na kina nezanevřeli. Potřebují ale dostatečně silný důvod, aby opustili pohodlí obývacího pokoje. Během prvního víkendu vidělo film 110 tisíc diváků, kteří za vstupenky zaplatili 25,4 milionu korun.
Za loňským vítězem však výrazně zaostává. Minecraft film vidělo v českých kinech více než 859 tisíc lidí a stal se nejúspěšnějším titulem roku 2025.
Jediným českým snímkem v první desítce letošního žebříčku je sportovní komedie Dream Team. Film se svérázným basketbalovým trenérem Markem v podání Martina Hofmanna obsadil šesté místo.
S květnem do kin přichází nejsilnější část filmového roku. Co Hollywood nevydělá do července, to už nedožene. Zatím to ale vypadá dobře.
Michael Jackson a Meryl Streepová odstartovali sezonu filmových trháků
Enjoy
S květnem do kin přichází nejsilnější část filmového roku. Co Hollywood nevydělá do července, to už nedožene. Zatím to ale vypadá dobře.
Také loni tuzemské produkci dominovala sportovní komedie. Snímek Vyšehrad Dvje s Jakubem Štáfkem v roli výstředního fotbalisty Laviho navštívilo přes 480 tisíc diváků. V celoročním žebříčku mu to vyneslo čtvrté místo.
Nadějí je Nolanova Odyssea
Provozovatelé kin věří, že slabší první pololetí vykompenzují atraktivní premiéry ve druhé části roku. Největší očekávání spojují s Odysseou britského režiséra Christophera Nolana a pokračováním série Spider-Man.
Filmová adaptace Homérova eposu Odyssea se po uvedení okamžitě dostala do čela žebříčku návštěvnosti. Během prvních dvou týdnů ji vidělo více než 256 tisíc diváků a její konečný výsledek by měl ještě výrazně vzrůst.
Dalším tahákem má být snímek Spider-Man: Zbrusu nový den režiséra Destina Daniela Crettona, který vstoupí do široké distribuce 30. července. Spider-Man patří v Česku mezi nejúspěšnější hollywoodské série. Film Spider-Man: Bez domova z roku 2021 přilákal podle UFD celkem 676 397 návštěvníků.
Lístek zdražil za pět let o třicet korun
Průměrná cena vstupenky v českých kinech činila v prvním čtvrtletí letošního roku přibližně 183 korun. Loni návštěvníci platili v průměru 180 korun, zatímco v roce 2024 to bylo 173 korun.
Za posledních pět let tak průměrné vstupné zdražilo o třicet korun. V roce 2021 vyšel lístek do kina přibližně na 153 korun.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.