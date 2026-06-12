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newstream.cz Názory David Ondráčka: Plagův ústup od angličtiny je chyba, kterou pocítí celá generace

David Ondráčka: Plagův ústup od angličtiny je chyba, kterou pocítí celá generace

David Ondráčka: Plagův ústup od angličtiny je chyba, kterou pocítí celá generace
Profimedia
David Ondráčka
David Ondráčka

Plagův ústup od povinné angličtiny od první třídy ukazuje, jak Česko řeší slabiny systému: místo investic a odvahy volí menší ambice. Výsledkem mohou být větší rozdíly mezi dětmi, píše v komentáři pro Newstream protikorupční expert David Ondráčka.

Česko je malá země, a kvůli naší velikosti, poloze a alespoň evropské konkurenceschopnosti potřebujeme, aby lidé mluvili anglicky jako Holanďané nebo Dánové a učili se aktivně i druhý jazyk. Rozumím, že dnes chybí učitelé a kvalita výuky jazyků není většinou moc vysoká. Ale krok ministra Plagy zrušit kvůli tomu povinnou výuku angličtiny od první třídy a výuku druhého jazyka je podle mě velká chyba a ukazuje nedostatek politické odvahy a představivosti.

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Když narazíme na překážku, zrušíme cíl

Jasně, školám chybí učitelé jazyků, ředitelé je strašně těžko hledají a kvalita výuky není všude stejná, to je smutná realita. Znám to dobře i osobně, sám jsem na školách učil, můj táta byl ředitel základky. Ale celé to není argument pro to, aby to stát jen tak smutně konstatoval a celé to odpískal. Pokud někde chybějí matematikáři, také přece nezrušíme matematiku. Nedostatek učitelů je důvod investovat, hledat nové cesty a vytvářet podmínky, nikoli snižovat nároky na vzdělávání celé generace.

Chytrý stát by postupoval jinak. Dal by si cíl zásadně zlepšit kvalitu znalosti angličtiny (a dalších jazyků) a mířil za tím. Nalil by do systému ročně půl miliardy navíc, vytvořil speciální programy pro studenty pedagogických fakult, zapojil univerzity, firmy i zahraniční lektory. Dal by ředitelům škol peníze a větší flexibilitu, aby mohli zaměstnávat studenty jazykových oborů nebo asistenty, kteří by pomáhali zejména v prvních ročnících. Dá se to učit hravě, s dnešními technologiemi a videi, jako něco, co bude ty malé děti bavit. Nakonec jsou to houby, které znalosti nasávají.

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Debata o televizních poplatcích a České televizi může dramaticky ovlivnit i podobu českého filmu. Pokud politici zásadně zaříznou finance ČT, z českého filmu zbyde jen popcorn a product placement. Bez České televize dnes ambiciózní český film vznikne jen těžko; bez ní ho producenti jednoduše nedají dohromady. Vyrobit film je totiž opravdu finančně složitá záležitost.

David Ondráčka

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Nebuďme tak zaprdění ani v roce 2026

Plaga (ANO) to však teď zrušil, vyšel vstříc zájmovým skupinám, části ředitelů, kteří (pochopitelně) těžko shánějí angličtináře a jazykáře. Líbí se to i některým rodičům a zpátečnickým politikům. Ti mu zatleskají. Ale celkově je to chyba. A hlavně se to bude těžko někdy vracet zpět, i kdyby se kapacita učitelů v budoucnu zlepšila.

Rozhodnutí ustoupit od povinné výuky angličtiny od první třídy je ukázkou toho, jak česká vzdělávací politika řeší nedostatky systému tím, že snižuje ambice. Místo otázky, jak zajistit kvalitní výuku jazyků pro všechny děti, přichází jednoduché řešení: tak to prostě nezačínejme tak brzo. Každý ví, že děti v mladším věku přijímají jazyk přirozeněji, bez ostychu a s větší lehkostí. Výsledkem je krok zpět v době, kdy bychom měli šlapat na plyn.

Nechat to na rodičích?

Představa, že výuku angličtiny si vyberou sami rodiče, je iluze. Ti vzdělanější a majetnější své děti do jazyků budou cíleně tlačit, ještě je k tomu pošlou na kurzy, doučování nebo zahraniční pobyty. Děti z méně podnětného prostředí takovou možnost často mít nebudou. Pokud se z kvalitní jazykové výuky stane něco, co závisí hlavně na iniciativě a peněžence rodičů, bude výsledkem méně příležitostí a větší nerovnost. A přesně tomu by se moderní vzdělávací politika měla snažit zabránit. Škola má mimo jiné vyrovnávat startovní čáru, ne rozdíly mezi rodinami dále prohlubovat.

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Učitelé jsou šikulové. Učit, to nic, ať si děti doučí rodiče. Pomůcky pro nový rok výuky stály dva tisíce korun na žáka. Sešit té či oné velikosti, pastelky, obaly, úhelník. Plus družina, kroužky, obědy. Deset tisíc na měsíc pro rodiče. Ale učitelé mají pocit, že mají malý plat.

Dalibor Martínek

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Malá země, malé cíle

Narážíme na podstatu problému. Svět se mění rychleji než kdy dříve, technologie a zejména umělá inteligence ho změní. O to důležitější budou schopnosti, které stroje nenahradí snadno: komunikace, spolupráce, orientace v různých kulturách a schopnost fungovat v mezinárodním prostředí. Cizí jazyky jsou základní výbavou pro život.

Celá debata tak není jen o tom, kdy začít s angličtinou, ale jakou zemí chceme být. Zda budeme hledat cesty, jak děti připravit na svět za hranicemi, nebo zda budeme dál upravovat cíle podle momentálních potíží systému. České školství si tentokrát vybralo tu pohodlnější variantu.

Školství potřebuje řadu dalších reforem

A na závěr je fér dodat, že ministr školství Robert Plaga patří spíše k rozumnějším členům této vlády (mohl by tam sedět někdo mnohem horší). Některé jeho reformní kroky, nebo spíš záměry, dávají smysl. Třeba snaha změnit řízení vysokých škol a univerzit by mohla českému akademickému prostředí výrazně prospět. Tam bych mu jen tleskal, to by bylo skvělé. Proto mě netěší tento ústup od dlouhodobých ambicí.

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Papež se ve Španělku zastal migrantů a vystoupil proti krajní pravici

Papež se ve Španělku zastal migrantů a vystoupil proti krajní pravici
Profimedia.cz
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Na setkání s papežem Lvem XIV. zamířily desetitisíce Španělů. Programu vévodily duchovní události a spousta setkání. Mimo to ale také stihl rozčeřit vody španělské politiky, která aktuálně čelí náporu krajní pravice.

Papež Lev XIV. dnes končí přes týden trvající cestu do Španělska. Jeho program byl nabitý, setkal se s královskou rodinou i zpěvákem Bad Bunnym, který aktuálně vystupuje v Madridu. U příležitosti výročí architekta Antoniho Gaudího požehnal nejvyšší věži jeho slavné baziliky Sagrada Familia, která je zároveň největší kostelní věží na světě. Dokonce se médiím svěřil, že fandí spíše Realu Madrid než katalánské Barceloně. Došlo ale i na aktuální politická témata.

Hlava katolické církve má v mnoha věcech překvapivě blízko se socialistickým premiérem Pedrem Sánchezem. Oba se za poslední měsíce opakovaně stávali terči výpadů amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho souputníků. Jak Lev XIV., tak i Pedro Sánchez jsou hlasitými zastánci zahraniční politiky založené na hodnotách a pravidlech. Oba se proto stali odpůrci americké invaze do Íránu.

Lev XIV.

Svět nedal papežovi čas na rozkoukávání. První rok však zvládl Lev XIV. se ctí

Politika

První severoamerický papež Lev XIV. se takřka přes noc stal jednou z vůbec nejvlivnějších osobností planety. Do politiky se za každou cenu nehrne, přesto je dnes jedním z lídrů světa, který nepřistoupil na pravidla hry trumpovské Ameriky. Mnohé během svého prvního roku překvapil.

Karel Pučelík

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Na Trumpovu válku došlo i tentokrát. „Skutečná bezpečnost vychází ze spravedlnosti, trpělivého dialogu, dodržování mezinárodního práva a politiky, která dokáže upřednostnit životy lidí před zájmy těch, kteří z války těží,“ kladl papež na srdce španělským politikům.

Na straně migrantů

Jejich zájmy se však proťaly i v tématu, které aktuálně hýbe Španělskem, a to přístupem k migrantům. Sánchezův kabinet je vůči nim poměrně vstřícný a nedávno otevřel možnost legalizace pobytu stovkám tisíc lidí bez dokumentů (psali jsme zde), což je pravý opak přístupu většiny Evropy, která se snaží oslabit náboj krajní pravice těsnější migrační politikou.

Lev v otázce migrace navazuje na svého předchůdce Františka, v němž uprchlíci nalezli velkého zastánce. Cesta papeže Lva se točila kolem výročí zmíněného architekta, ale další důraz kladl právě na migraci. V závěru cesty vyrazil i na Kanárské ostrovy, kde osobně i se Sánchezem uctil památku tisíců uprchlíků, kteří na nebezpečné cestě přes moře zemřeli.

Výraznou byla také papežova návštěva a vystoupení v madridském parlamentu před členy obou komor Kongresu. Magazín Politico jeho řeč shrnul jako „kritiku španělských pravicových stran“. Lev XIV. nezůstal u diplomatických a málo říkajících proklamací a hovořil přímo o migraci. „Situace migrantů a uprchlíků vyžaduje přístup, který klade důraz na lidi, řeší základní příčiny, které je nutí k odchodu, a nejde pouze o pouhé řízení migračních toků,“ uvedl papež před zákonodárci s tím, že státy musí nabízet „bezpečné a legální cesty, vstřícné přijetí a reálné možnosti integrace“.

Podpora pro Sáncheze?

Španělsko je v Evropě skutečnou alternativou. Je vstřícné vůči migrantům, neosekává sociální výdaje, dokáže se postavit Trumpovi a prosazovat asertivní zahraniční politiku. Brzy však může být všechno jinak. Parlamentní volby se konají už za rok, přičemž Sánchezova strana v průzkumech ustrnula na 28 procentech. Pokud zůstanou jeho koaliční partneři tak slabí jako nyní, mohla by se do vlády vrátit pravice.

V průzkumech se nejvíce daří lidovcům, ale ani oni s podporou lehce přesahující 30 procent vládní kabinet sami nesloží. Nejspíš by k tomu potřebovali krajně pravicový Vox. Nyní se i lidovci, ačkoli jejich nepříliš výrazný lídr Alberto Núñez Feijóo je ke spolupráci s extremisty rezervovaný, snaží Voxu vzít vítr z plachet posunem doprava, což jsme mohli sledovat v nedávných regionálních volbách.

Barcelona

„Nechceme ani o jednoho turistu víc.“ Barcelona vyhlásila válku nezřízenému cestování

Politika

Centra mnoha evropských měst se mění v rezervace pro turisty. Nevkusné suvenýry a předražené prodejny ultrazpracovaného jídla vytlačují lokální obchody a služby, nájemníky nahrazují krátkodobé pronájmy a tradiční ráz čtvrtí mizí. Křiklavým příkladem je Barcelona. Katalánci však chtějí tomuto převzetí města neudržitelným turismem udělat přítrž. Reformy chystají hned na několika frontách.

Karel Pučelík

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Pedro Sánchez je sice populární v zahraničních levicových kruzích, kde ho oceňují zejména za zahraniční politiku, rovněž se mu daří prosazovat v Bruselu. Doma ale jako by si toho lidé nevšímali, možná kvůli řadě skandálů v jeho okolí. Jestli chce za rok zůstat u moci, bude muset najít způsob, jak přetavit zahraniční slávu v domácí podporu, Pomůže mu, že se nyní objevuje bok po boku papeže, který hlasitě podporuje důležité body Sánchezova programu?

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Dalibor Martínek: Národní rozpočtová rada si říká o své zrušení

Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Národní rozpočtová rada vznikla v roce 2017, za premiérování Bohuslava Sobotky. Měla to být ukázka „objektivnosti“ vlády. Máme tady experty na rozpočet, můžete být občané v klidu, výdaje státu jsou pod kontrolou. Bylo to politické sdělení. Jenže tento nezávislý orgán se trochu utrhl ze řetězu. Aktuálně říká vládě, že moc utrácí. Nepěkná slova se těžko poslouchají.

Vláda dala, vláda také může vzít. Nikde není psáno, že Národní rozpočtová rada tady bude do nekonečna. Byl tu například i poradní orgán vlády, takzvaný NERV, a kde je mu konec.

Mojmír Hampl, šéf rozpočtové rady, si tuto determinaci uvědomuje. Dokud jeho rada funguje, dělá svou práci. A to v tento okamžik znamená, že zásobuje veřejnost ne příliš povzbudivými informacemi. Hlásá pravdu.

Schodek mimo bezpečnou zónu

V poslední zprávě rady se například píše, že příští rok očekává rada schodek veřejných financí okolo tří procent HDP. „Konečná výše bude kriticky záviset na případných dalších přijatých diskrečních opatřeních vlády na příjmové i výdajové straně státního rozpočtu.“

Rozpočtová rada varuje: Schodek může příští rok přesáhnout 350 miliard

Money

Schodek státního rozpočtu může příští rok přesáhnout 350 miliard korun, varuje Národní rozpočtová rada. Upozorňuje také na uvolňování rozpočtových pravidel a rostoucí náklady na obsluhu státního dluhu.

ČTK

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Jinými slovy, která by členové rady ve své diplomatické a striktně ekonomické řeči nepoužili je, že současná vláda vede svým utrácením zemi mimo maastrichtská kritéria.

Což znamená dvě věci. Za prvé, o euro tedy nemáme zájem. Takže nemusíme maastrichtská kritéria naplňovat. K tomuto přístupu se lze postavit různě. Podle průzkumů má asi 70 procent Čechů rádo svou korunu, nechce euro, a věří vedení České národní banky, že pomocí kurzu koruny k euru ohlídá cenovou hladinu v Česku. Zní to možná složitě, prostě máme rádi korunu. A Babiš to ví.

Politika místo pravidel

Druhou linií uvažování o veřejných výdajích je fakt, že vláda přijala myšlenku, že ji euro nezajímá. Potřebuje utratit tolik peněz, kolik se ji zlíbí. Bez ohledu na kritéria. Bez ohledu na Národní rozpočtovou radu. Protože v Česku nyní vládne jenom jeden řád. Ten politický. Utrácet, bez ohledu na cokoliv.

Další detail. Rada tvrdí, že při splnění tříprocentního maastrichtského kritéria může schodek státního rozpočtu na příští rok přesáhnout hladinu 350 miliard korun. Výrazným faktorem bude navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun. V řeči úřadu tato částka „výrazně převyšuje standardní navýšení dle valorizačního vzorce, které by mělo pro státní rozpočet příští rok dopad okolo tří miliard korun.“

Takže zpátky a dokola. Hampl popisuje realitu. Ta je děsivá rozsahem, v němž stát utrácí peníze, které nemá. Babiš brzy nebude chtít slyšet, kdo je Hampl. Mojmír Hampl není naivní, tento způsob uvažování dobře zná. Už mu čelil mnohokrát. Nyní si okatě říká o svůj konec.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

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