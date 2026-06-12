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newstream.cz Enjoy Shakespeare dorazí i do regionů. Letní divadelní scény klepou na dveře

Shakespeare dorazí i do regionů. Letní divadelní scény klepou na dveře

Scéna nabízí působivý videomaping
Newstream Michal Nosek
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

O zábavu nebude v letních měsících nouze. Vedle Letních shakespearovských slavností se otevřou letní divadelní scény na mnoha dalších místech, a to nejen v Praze.

Letošní ročník Letních shakespearovských slavností, největšího divadelního svátku pod širým nebem v České republice, vypukne 24. června a potrvá až do 5. září. Diváky čekají premiéry, derniéry i návrat osvědčených divadelních klasik na nádvoří hradů a zámků. Nehraje se totiž jen v Praze, ale i v Brně, Ostravě, Litomyšli, Hluboké nad Vltavou či na hradech Loket a Kuks.

Největším magnetem letošního léta by se měla stát premiérová inscenace Komedie omylů v režii Vojtěcha Štěpánka. Podle organizátorů svižný příběh plný záměn, humoru a nedorozumění, který vsadil na atraktivní herecké obsazení. V hlavních rolích se divákům představí Aneta Krejčíková, Marek Adamczyk, Tomáš Havlínek, Sára Rychlíková, Jakub Kohák nebo Marek Taclík.

Vedle této novinky se na scénu vracejí divácké jistoty, jako Veselé paničky windsorské, Macbeth, Othello či Marná lásky snaha.

Derniéry a anglický originál

Vedle premiéry přináší letošní ročník Shakespearovských slavností také derniéry. Naposled budou diváci moci shlédnout inscenací Zimní pohádka, která se hrála od června 2019, a Sen noci svatojánské (premiéra v červenci 2022).

Pořadatelé pamatují také na zahraniční publikum a milovníky Shakespeara v původním znění. Soubor Prague Shakespeare Company uvede na hradních pódiích hry As You Like It (Jak se vám líbí) a Twelfth Night (Večer tříkrálový) v angličtině s českými titulky.

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V Praze se Shakespeare tradičně bude hrát na dvou scénách – v Nejvyšším purkrabství Pražského hradu a ve vnitřních prostorách Hudební a taneční fakulty AMU na Malostranském náměstí. Mimo hlavní město festival od 14. července do 4. srpna zajede na brněnský Hrad Špilberk, přičemž program zde zahájí právě derniérová Zimní pohádka. Ostravští diváci si na své přijdou v srpnu na Slezskoostravském hradě a vybraná putovní představení odehrají herci na zámcích v Litomyšli, Hluboké, Lokti nebo na Kuksu.

Metropolitní léto

Letní Shakespearovské slavnosti samozřejmě nejsou jedinou letní scénou pod širým nebem. V první červnové dekádě začal již 23. ročník Metropolitního léta hereckých osobností, který se koná na Letní scéně Vyšehrad, Letní scéně Výstaviště Holešovice a v divadle Studio DVA, pokud jde o Prahu. Z mimopražských míst se mohou diváci na divadlo těšit v Tvrzi Divice a na Letní scéně Vítězná. Letní scény Studia DVA kromě jiného nabídnou premiéru komedie s názvem Blbka od spisovatele Patrika Hartla. Jak upozorňují pořadatelé, hrát se bude za každého počasí a v případě chladu je možné si na místě zapůjčit deku.

Kultura pod hvězdami

Za zmínku, pokud jde o mimopražské scény, jistě stojí putovní open-air festival Kultura pod hvězdami, který propojuje historickou architekturu s divadlem. Podívanou nabídne například v zámku Kačina, kde uvede slavné muzikály jako Rebelové nebo Lotrando a Zubejda či muzikálovou komedie 50 ODSTÍNŮ! V barokním zámku Veltrusy na diváky kromě jiného čeká také romantická komedie Cena za něžnost se Simonou Stašovou a Miroslavem Etzlerem. Další akce se uskuteční na zámku v Mělníku, kde se sejdou tři představitelky Kleopatry v proslulém muzikálu – Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Czáková. Festival dorazí také například do Příbrami.

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UGO vyrostlo z jednoho juice baru v miliardový byznys
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nst
nst

Z jednoho juice baru v Ostravě vyrostla síť s více než šesti desítkami provozoven v Česku a na Slovensku. UGO, které od roku 2012 patří Kofole, letos slaví dvacet let na trhu a čeká obrat 1,2 miliardy korun. Chystá další expanzi a nový formát Freshbar 3.0.

UGO začínalo v době, kdy se v Česku o zdravém fast foodu téměř nemluvilo. Rychlé občerstvení si Češi spojovali s hranolky, burgery a kebabem. Salát k obědu byl spíš nouzová volba než běžný oběd a čerstvá šťáva z ovoce působila jako něco z dovolené. A koncept zdravého fast foodu působil skoro jako sázka proti trhu. Marek a Katka Farníkovi přesto věřili, že tu vzniká prostor pro něco jiného – a po dvaceti letech z toho je byznys s obratem přes miliardu korun.

„Dlouhodobě rostoucí zájem o čerstvé stravování se nám odráží také v prodejích. Za dobu naší existence jsme uskutečnili desítky milionů transakcí,“ říká Farník.

Značka dnes provozuje 63 Freshbarů a Salaterií v Česku a na Slovensku. Největší část byznysu tvoří právě provozovny, které podle firmy představují 85 procent celkového obratu. Zbylých 15 procent připadá na retailové produkty a PET portfolio.

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Začalo to v Austrálii

Příběh UGO začal v Austrálii, kde se manželé nadchli do konceptu juice baru. Do Česka tak přenesli jednoduchou myšlenku: čerstvé suroviny, minimum složitostí a nápoje, které mají fungovat jako rychlá dávka energie. První provozovnu otevřeli v roce 2006 v ostravském obchodním centru Futurum.

Na počátku bylo nejtěžší přesvědčit pronajímatele a vlastně i celé okolí, že to bude fungovat. Tenkrát jsme byli s Katkou jedinými zaměstnanci. Makali jsme od rána do večera. Byla to dřina, ale vlastní zkušenost z reálného provozu byla k nezaplacení,“ vzpomíná Farník.

Z dnešního pohledu působí čerstvá šťáva nebo bowl k obědu jako běžná nabídka v obchodním centru. V polovině nultých let ale šlo o koncept, který si musel místo na trhu teprve vybojovat.

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Kofola přinesla větší měřítko

Důležitý zlom přišel v roce 2012, kdy do UGO vstoupila Kofola. Nápojářská skupina značce pomohla s rozvojem sítě i s přesunem části produktů mimo vlastní provozovny.

Vedle Freshbarů se tak čerstvé šťávy začaly prodávat také v retailu v balené podobě. UGO u nich využívá ošetření vysokým tlakem, takzvanou paskalizaci, která má prodloužit trvanlivost bez klasické tepelné pasterace.

Další posun přišel v roce 2014, kdy vznikla první UGO Salaterie. Ke šťávám a smoothies přibyly saláty, polévky a teplá jídla. Právě Salaterie dnes tvoří důležitou část toho, kam se značka posunula: od rychlého pití do segmentu každodenního městského stravování.

UGO letos dvacetileté výročí připomíná kampaní „Dřív, než to bylo cool“. Pointa je jednoduchá: to, co před lety působilo jako alternativa, je dnes pro část zákazníků běžný oběd.

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Změna je vidět i na expanzi. Letos UGO otevřelo Salaterie ve čtyřech pražských obchodních centrech – v NC Fénix, OC Europark, Metropoli Zličín a OC Letňany. Právě Letňany jsou zároveň důležité pro spolupráci s Lagardere Travel Retail.

„Otevření nové Salaterie UGO v OC Letňany je pro nás přelomovým milníkem. Jde o vůbec první Salaterii z šesti UGO franšíz, kterou otevíráme pod hlavičkou Lagardere Travel Retail,“ říká Richard Procházka, šéf Lagardere Travel Retail.

Pro Lagardere jde zároveň o krok mimo tradiční prostředí nádraží a letišť. Vstup do klasického obchodního centra má podle Procházky otevřít novou etapu expanze.

Další provozovny a Freshbar 3.0

UGO chce v růstu pokračovat i letos. Podle firmy má do konce roku přibýt ještě několik dalších Salaterií. Část expanze má probíhat ve spolupráci s franšízovými partnery.

„Očekáváme, že nové provozovny v pražských obchodních centrech ročně obslouží vysoké desítky až stovky tisíc zákazníků. Část z nich otevíráme ve spolupráci s našimi franšízovými partnery, mezi které patří například společnost Lagardere,“ říká Lukáš Prauss, development director značky UGO.

Vedle klasických provozoven se značka soustředí také na nový koncept Freshbar 3.0. Ten má přinést flexibilnější formát vhodný pro nové typy lokalit, uvedla společnost bez dalších podrobností. 

„UGO vstupuje do další etapy svého vývoje s ambicí dál rozšiřovat dostupnost čerstvého stravování a reagovat na proměňující se potřeby zákazníků. Nyní se soustředíme na rozvoj konceptu Freshbar 3.0,“ říká Anna Schlindenbuch, head of marketing značky UGO.

Významnější roli mají podle ní hrát také digitální projekty, hlavně rozvoj B2B služeb a mobilní aplikace.

Tisíc provozoven jako sen

UGO dnes stojí na trhu, který vypadá úplně jinak než při otevření první ostravské pobočky. Zákazníci víc řeší složení jídel, rychlost obsluhy, možnost vzít si oběd s sebou i to, jestli dostanou alternativu k fast foodu.

Značka zároveň zůstává součástí větší skupiny. Pro Kofolu představuje UGO jiný typ byznysu než klasické nápoje: nejde jen o produkt v lahvi, ale o provozovny, franšízy, retail i přímý kontakt se zákazníkem.

Zakladatel Marek Farník mluví o značce pořád spíš jako o dlouhodobém projektu než uzavřeném příběhu. „Chtěl bych, abychom v UGO dál pracovali se stejnou energií a nadšením jako dnes – a jednou třeba možná měli i tisíc provozoven,“ uzavírá.

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Místo programátorů montéři. Tak tohle je ta AI budoucnost, zuří Američané
Profimedia
Tereza Zavadilová
Tereza Zavadilová

Zářná AI budoucnost není pro každého. Jako na obrázku to ukázal Mark Zuckerberg, když z Mety vyhodil osm tisíc kvalifikovaných lidí a zároveň otevřel školicí centrum pro mnohem hůře placené manuální práce. A v Číně už roboti dostávají občanku, píše v dalším díle seriálu Civilizační deník Tereza Zavadilová.

Mark Zuckerberg to na své síti Threads pěkně schytal. V tradičně pozitivně laděném příspěvku napsal, že jeho Meta bude sponzorovat rekvalifikační program, který pomůže z Ameriky udělat lídra v AI. Věřím, že budoucnost je pro každého, napsal. Jenže Meta nedlouho předtím oznámila, že kvůli AI vyhodí dalších 8 tisíc - a většinou jde o dobře placené, kvalifikované joby, jako jsou produkťáci, softwaroví inženýři a manažeři.

Kdežto inzerovaný program America's Workers Academy chce školit lidi na manuální práce - především na pokladače a montéry optických kabelů, kteří jsou potřeba pro aktuální horečnou výstavbu datových center. Lidé v diskusi mu to moc nedarovali.

AI bere práci

"Strávil jsi roky vývojem algoritmů, které mají nahradit lidi, a teď po těch lidech chceš, aby pro ty algoritmy stavěli infrastrukturu. Tak to je hard sell...," píše například uživatel @s0ftauth0rity. „Takže AI vám vezme práci za 300 tisíc dolarů ročně a vy teď můžete jít zadarmo zpátky do školy, abyste pak dělali práci, kde dostanete tak 65 tisíc ročně, a stavěli tu věc, co vám ten job za 300 tisíc vzala? To dává smysl. Z téhle příležitosti budeme všichni úplně nadšení…,“ tolik @theaustinhomeguy. Pardon, abychom byli přesní, kromě pokladačů kabelů se lze školit i na instalatéry a elektrikáře. Nic proti, ale, jak se ptá jiná diskutující: Zuckerbergu, dáte do takové školy své děti?

Mark Zuckerberg Threads/newstream

Montáž kabelů pro datová centra může být na pár let perspektivní job, než se tedy přesunou na Muskův Měsíc nebo Mars a bude z toho práce jen pro fajnšmekry, ale možná bude zase lépe placená. Teď o zaměstnání přicházejí kancelářští lidé, jenže ani dělnické či méně kvalifikované profese nemají své jisté. To platí i pro gastro. 

Představte si, že robot udělá za hodinu desetkrát tolik tacos než obyčejný člověk. Možná víc. "Robot dokáže za jedinou hodinu připravit 500 salátů, Tex-Mex pokrmů nebo poke bowls s přesnými ingrediencemi podle vašeho přání. Nevím přesně, kolik jich zvládne udělat jeden člověk, ale asi ne víc než 30, možná 45 za hodinu," pochlubil se technologický podnikatel Marc Lore, mimo jiné majitel gastro start-upu Wonder.

Roboty nasadí v řetězci už příští měsíc, v restauraci na skoro non-stop provoz stačí tři živí lidé. A levný provoz mu dovolí držet nízké ceny. Jestli tohle není potrava pro odbory, tak už nic. 

Burrito bowl, fast food

Proto, že roboti jsou na prahu naší hmotné reality, není divu, že se na ně chystá i legislativa. Čína je nejdál, vymyslela 29 místné číslo, které bude humanoidům sloužit jako identifikační doklad, občanka. Robobčanka.

Země se pere s dědictvím své někdejší drastické politiky jednoho dítěte, která vyústila v demografickou krizi. A tak jedno sociální inženýrství vytlouká dalším, chce AI pracovníky masově nasazovat do všech profesí, kde to zvládnou. Čínským úřadům se nástup robotické pracovní síly bude líbit, půjde ji totiž ovládat ještě lépe než lidské dělníky.

Identifikační kód je o jedenáct znaků delší než číslo čínského občana. A do nejmenšího detailu specifikuje národnost, výrobce, model a neopakovatelné sériové číslo. Tento identifikační kód není jen obyčejná statická poznávací značka. Funguje údajně jako "telemetrická pupeční šňůra" v reálném čase, která úřadům hlásí naprosto vše, co robot dělá - od fyzického opotřebení jeho kloubů až po stav baterie a kognitivní kapacitu jeho umělé inteligence. Prostě člověk nemá šanci. 

Bezos lelkuje

Pak skoro až pohladí na duši, když se dozvíme, že jeden z lidí, co ovládají současný závod umělé inteligence, žije jako člověk z masa a kostí. Skoro. Magazín Fortune popsal, jak vypadá denní režim Jeffa Bezose. „Ráno hrozně rád lelkuju.“  Lelkování znamená čtení novin, pití kávy a snídani s dětmi předtím, než odejdou do školy. 

První schůzku má až v 10 hodin dopoledne a cokoli mentálně náročného – říká tomu "schůzky s vysokým IQ“ – si nechává na dobu před obědem. Potom už se prý okno zavírá. „Kolem páté odpoledne už si říkám: o tomhle dneska nedokážu přemýšlet, zkusme to znovu zítra v 10 dopoledne.“ No, tak určitě. 

Profimedia

Kdo se bojí, že i pro jeho job si přijdou roboti s AI, o peníze, nebo obecně budoucnosti, máme i pozitivní zprávy. Umělá inteligence se dá využít na vyhledávání pokladů ve starém harampádí v domácnosti a nějakou tu korunu si přivydělat.  Média referovala o seniorce, která si koupila před šedesáti lety ve starožitnictví nějakou čmáranici za stovku a nyní to díky AI prodala za čtvrt milionu dolarů coby díla skotského koloristy F.C.B. Cadela. Civilizační deník radí: Zkuste se Google Lens podívat, co doma máte. 

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