Shakespeare dorazí i do regionů. Letní divadelní scény klepou na dveře
O zábavu nebude v letních měsících nouze. Vedle Letních shakespearovských slavností se otevřou letní divadelní scény na mnoha dalších místech, a to nejen v Praze.
Letošní ročník Letních shakespearovských slavností, největšího divadelního svátku pod širým nebem v České republice, vypukne 24. června a potrvá až do 5. září. Diváky čekají premiéry, derniéry i návrat osvědčených divadelních klasik na nádvoří hradů a zámků. Nehraje se totiž jen v Praze, ale i v Brně, Ostravě, Litomyšli, Hluboké nad Vltavou či na hradech Loket a Kuks.
Největším magnetem letošního léta by se měla stát premiérová inscenace Komedie omylů v režii Vojtěcha Štěpánka. Podle organizátorů svižný příběh plný záměn, humoru a nedorozumění, který vsadil na atraktivní herecké obsazení. V hlavních rolích se divákům představí Aneta Krejčíková, Marek Adamczyk, Tomáš Havlínek, Sára Rychlíková, Jakub Kohák nebo Marek Taclík.
Vedle této novinky se na scénu vracejí divácké jistoty, jako Veselé paničky windsorské, Macbeth, Othello či Marná lásky snaha.
Derniéry a anglický originál
Vedle premiéry přináší letošní ročník Shakespearovských slavností také derniéry. Naposled budou diváci moci shlédnout inscenací Zimní pohádka, která se hrála od června 2019, a Sen noci svatojánské (premiéra v červenci 2022).
Pořadatelé pamatují také na zahraniční publikum a milovníky Shakespeara v původním znění. Soubor Prague Shakespeare Company uvede na hradních pódiích hry As You Like It (Jak se vám líbí) a Twelfth Night (Večer tříkrálový) v angličtině s českými titulky.
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Festival zamíří do regionů i na Moravu
V Praze se Shakespeare tradičně bude hrát na dvou scénách – v Nejvyšším purkrabství Pražského hradu a ve vnitřních prostorách Hudební a taneční fakulty AMU na Malostranském náměstí. Mimo hlavní město festival od 14. července do 4. srpna zajede na brněnský Hrad Špilberk, přičemž program zde zahájí právě derniérová Zimní pohádka. Ostravští diváci si na své přijdou v srpnu na Slezskoostravském hradě a vybraná putovní představení odehrají herci na zámcích v Litomyšli, Hluboké, Lokti nebo na Kuksu.
Metropolitní léto
Letní Shakespearovské slavnosti samozřejmě nejsou jedinou letní scénou pod širým nebem. V první červnové dekádě začal již 23. ročník Metropolitního léta hereckých osobností, který se koná na Letní scéně Vyšehrad, Letní scéně Výstaviště Holešovice a v divadle Studio DVA, pokud jde o Prahu. Z mimopražských míst se mohou diváci na divadlo těšit v Tvrzi Divice a na Letní scéně Vítězná. Letní scény Studia DVA kromě jiného nabídnou premiéru komedie s názvem Blbka od spisovatele Patrika Hartla. Jak upozorňují pořadatelé, hrát se bude za každého počasí a v případě chladu je možné si na místě zapůjčit deku.
Kultura pod hvězdami
Za zmínku, pokud jde o mimopražské scény, jistě stojí putovní open-air festival Kultura pod hvězdami, který propojuje historickou architekturu s divadlem. Podívanou nabídne například v zámku Kačina, kde uvede slavné muzikály jako Rebelové nebo Lotrando a Zubejda či muzikálovou komedie 50 ODSTÍNŮ! V barokním zámku Veltrusy na diváky kromě jiného čeká také romantická komedie Cena za něžnost se Simonou Stašovou a Miroslavem Etzlerem. Další akce se uskuteční na zámku v Mělníku, kde se sejdou tři představitelky Kleopatry v proslulém muzikálu – Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Czáková. Festival dorazí také například do Příbrami.
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