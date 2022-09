Pět z nejbohatších měst na světě je v USA. V žebříčku stoupají Austin či Dubaj

Nejvyšší počet dolarových milionářů, stomilionářů a miliardářů na světě žije v New Yorku. V žebříčku sestaveném poradenskou společností Henley & Partners je hned polovina z první desítky měst, do nichž se stahují ti nejbohatší, v USA, dva zástupce má Čína, po jednom Japonsko, Velká Británie a Singapur. Oproti předchozímu žebříčku je patrný výrazný vzestup amerického Austinu a Houstonu, což souvisí s přesunem Bit Tech firem z Kalifornie, a také Rijádu či Dubaje, uvedl server CNBC.

Domovem lidí s nejvyšším čistým jměním přesahujícím milion dolarů na světě je New York. Ve městě přezdívaném Big Apple (Velké jablko) žije kolem 345 600 milionářů včetně 15 470 multimilionářů, kteří mají majetek v hodnotě přes 10 milionů dolarů, 737 stomilionářů a 59 miliardářů, uvedl server CNBC s odkazem na zprávu poradenské společnosti Henley & Partners.

Počet milionářů v New Yorku představuje přibližně čtyři procenta z 8,38 milionu obyvatel New Yorku. Podle zprávy poradenské firmy celkové soukromé bohatství v držení obyvatel New Yorku přesahuje tři biliony dolarů.

Japonské hlavní město Tokio se umístilo na druhém místě s 304 900 milionáři. Ve srovnání s New Yorkem má mnohem menší část z nich majetek v hodnotě přes 10 milionů dolarů. Celkem 7350 lidí v Tokiu jsou multimilionáři, 263 má více než 100 milionů dolarů a 12 z nich jsou miliardáři.

Oblast San Francisco Bay Area – která zahrnuje Silicon Valley – uzavírá první trojku nejbohatších měst s 276 400 milionáři, z nichž 12 890 jsou multimilionáři, 623 má majetek v hodnotě nejméně 100 milionů dolarů a ve městě žije 62 miliardářů.

Houston láká Big Tech firmy

Osmé místo zaujal Houston, který má jednu z nejrychleji rostoucích milionářských populací – počet osob s majetkem milion dolarů a více letos podle zprávy Henley & Partners vzrostl o šest procent. Dalšími americkými městy, která od začátku roku zaznamenala velký nárůst osob s vysokým jměním, jsou Austin, Miami, West Palm Beach a Greenwich.

Zpráva to dává do souvislosti s tím, že velké americké společnosti přesouvají svá sídla právě do těchto měst. Od vypuknutí pandemie koronaviru a přechodu na flexibilní práci a homeoffice vyžadují společnosti méně kancelářských prostor a mnoho zaměstnanců se stěhovalo do relativně menších měst, aby zlepšili kvalitu svého života a snížili životní náklady.

Tento trend je obzvláště patrný v technologickém sektoru – Oracle a Tesla se stěhují z Kalifornie do Austinu a Hewlett-Packard Enterprise se počátkem tohoto roku přemístil do Houstonu. Florida pak těží z toho, že je stále více vyhledávaným místem pro odchod do důchodu.

Prvních pět měst s nejrychleji rostoucí milionářskou populací však neleží v USA. V čele tohoto žebříčku jsou Rijád v Saúdské Arábii, Šardžá a Dubaj ve Spojených arabských emirátech, Lusaka v Zambii a Luanda v Angole. V první polovině roku 2022 zaznamenali nárůst počtu obyvatel-milionářů až o 20 procent.

Rijádu či Dubaji pomáhá energetický sektor

Zpráva poradenské firmy to spojuje se vzkvétajícím ropným a plynárenským průmyslem, kterému se daří v době, kdy ceny energií zejména kvůli ruské invazi na Ukrajinu stoupají a akciové trhy v těchto oborech posilují.

Mnoho velkých měst ale zaznamenalo pokles „svých” milionářů. Z deseti měst s největším počtem milionářů jich se to týká sedmi z nich. Londýn například zaznamenal pokles o devět procent, což způsobilo, že se město propadlo v celkovém hodnocení na čtvrté místo. Pouze San Francisco Bay Area, Singapur a Houston registrují růst.

I lídr žebříčku New York letos zaznamenal 12procentní pokles ultrabohatých obyvatel. V Los Angeles činí meziroční pokles šest procent, v Chicagu čtyři procenta.

„Přesuny jednotlivců s velkým majetkem v USA obvykle souvisejí s hledáním lepších obchodních příležitostí v jiném městě či státu. Hlavními hnacími silami jsou také obavy o bezpečnost a míra zdanění,“ řekl CNBC Andrew Amoils, vedoucí výzkumu společnosti New World Wealth, která na zprávě spolupracovala se společností Henley & Partners.

Dalším faktorem je, že celkové bohatství lidí ve světě letos kleslo, uvedl Amoils. „Celosvětové počty vysoce movitých jednotlivců klesly od ledna do června o pět procent. Tento pokles byl způsoben hlavně špatným výkonem hlavních akciových indexů,” míní.

To znamená, že poklesy počtu ultrabohatých obyvatel v daném městě nesouvisejí pouze s tím, že se lidé stěhují do různých měst – do této kategorie prostě spadá také méně lidí.