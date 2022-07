Nejlepší restaurace na světě? Zapomeňte na mrakodrapy či centrum. Je na fotbalovém stadionu

Nejlepší a obvykle nejluxusnější restaurace se obvykle nacházejí v honosném prostředí moderní architektury či historických center. Letošní vítěz žebříčku nejlepších restaurací World's 50 Best, který organizuje a sestavuje britská společnost William Reed Business Media, má vítěze ze zcela neobvyklého prostředí – kodaňský podnik Geranium se totiž nachází na fotbalovém stadionu, uvedla agentura Bloomberg.

Nejlepší restaurací na světě je Geranium v ​​Kodani. Specialitou v Geraniu jsou sezónní skandinávská jídla podávaná v osmém patře fotbalového stadionu s výhledem do parku Fælledparken a na větrné mlýny v Oeresundu. Podnik otevřel uprostřed finanční krize, v roce 2010. „Všechno tehdy hrálo proti nám,“ citoval Bloomberg majitele restaurace a zároveň kuchaře Rasmuse Kofoeda. Vítězství v letošním ročníku ankety World's 50 Best je tak pro podnik oceněním obrovského nasazení celého týmu.

Je to již druhý rok v řadě, kdy se na vrcholu žebříčku umístila restaurace z hlavního města Dánska. Loni vyhrála rovněž kodaňská restaurace Noma. Druhou nejlepší restaurací světa je letos Central v Limě, třetí Disfrutar v Barceloně. Letošní žebříček byl sestaven z hlasů 1070 lidí z gastronomického světa ze 27 regionů světa.

„Kuchyně Geranium je přehledná, lehká a dynamická. Naším posláním je vytvářet jídla, která zapojí všechny naše smysly – obnoví, zpochybní a obohatí,“ uvádí restaurace na svých webových stránkách. Není to ovšem levná záležitost – hlavní menu nazvané Summer Universum rozplánované na tři hodiny času stojí 3200 dánských korun (zhruba 10,5 tisíce českých korun).

Výhled z nejlepší restaurace na světě podle žebříčku World´s 50 Best jménem Geranium v dánské Kodani. zdroj: Geranium, s laskavým svolením

Specialitou žebříčku World's 50 Best je, že žádná restaurace nemůže vyhrát dvakrát. Pro předchozí vítěze je ale určena kategorie Best of the Best, kterou právě kodaňská Noma ovládla letos. Letošní vyhlašovací ceremoniál se měl původně uskutečnit v Moskvě, ale v únoru pořadatelé po začátku ruské invaze na Ukrajinu oznámili přesun do Londýna. Na letošním seznamu proto také nejsou žádné restaurace v Rusku, i když loni byly v první třicítce dva moskevské podniky.

V žebříčku až na jednu výjimku nejsou zastoupeny restaurace ze střední a východní Evropy. Jedinou výjimkou je na 34. pozici restaurace Hiša Franko ve slovinském Kobaridu nedaleko italských hranic.

Součástí ankety je nejen výběr pěti desítek nejlepších restaurací na světě, ale i sestavení žebříčku na 51. až 100. místě. Tato druhá polovina oceněných byla vyhlášena na počátku července.

Letošní seznam obsahuje také neobvykle vysoký počet nováčků, celkem 28 v první padesátce a 20 ve druhé. „Gastronomická krajina se od posledního roku hlasování výrazně změnila,“ řekl k výsledkům ředitel World's 50 William Drew. Poznamenal, že existuje mnoho důvodů, proč mají některé regiony nedostatečné zastoupení, které se mohou pohybovat od různých covidových omezení až po „posouvání kulinářských chutí“. „Může to také znamenat, že některá geografická oblast se stává důležitější než dříve,“ dodal.

Top 10 nejlepších restaurací podle žebříčku World's 50 Best:

restaurace (umístění loni) město stát 1. Geranium (2.) Kodaň Dánsko 2. Central (4.) Lima Peru 3. Disfrutar (5.) Barcelona Španělsko 4. Diverxo (20.) Madrid Španělsko 5. Pujol (9.) Mexico City Mexiko 6. Asador Etxebarri (3.) Axpe Španělsko 7. A Casa do Porco (17.) São Paulo Brazílie 8. Lido 84 (15.) Gardone Riviera Itálie 9. Quintonil (27.) Mexico City Mexiko 10. Le Calandre (26.) Rubano Itálie

zdroj: World´s 50 Best, Bloomberg

Tipy na oceněné restaurace v blízkosti České republiky:

13. Steirereck, Vídeň

17. Nobelhart & Schmutzig, Berlín

22. Septime, Paříž

23. The Jane, Antverpy

26. Restaurant Tim Raue, Berlín

28. Le Clarence, Paříž

31. Arpège, Paříž

35. Clove Club, Londýn

49. Ikoyi, Londýn

98. Tantris, Mnichov