Čínský miliardář okrádal své americké stoupence. Hrozí mu 20 let vězení

Dříve jeden z nejbohatších Číňanů, realitní magnát a špion, který se obrátil proti Pekingu. To byl život Kua Wen-kueje před rokem 2014, než uprchl do USA. Tam ho ale nyní uznali vinným z podvádění jeho stoupenců, z nichž vymámil miliardu dolarů, kterou utratil za luxusní statky.

Čínského miliardáře Kuo Wen-kueje, který před lety uprchl do Spojených států, americká porota uznala vinným z několik let trvajícího podvodu na jeho věrných fanoušcích. Informovala o tom agentura AP, podle níž se verdikt týká devíti ze 12 bodů obžaloby. Kuo podle obžaloby vymámil ze stoupenců zhruba miliardu dolarů (kolem 23 miliard korun) a peníze utrácel za luxusní položky.

Realitní magnát si po přesunu do USA svojí kritikou čínské komunistické strany získal mnoho fanoušků na internetu i vlivné spojence v americké politice. V letech 2018 až 2023 podle prokurátorů statisíce investorů vložily peníze do jeho projektů, za tyto prostředky ale Kuo pro sebe a své blízké příbuzné nakoupil panství o rozloze přes 4500 metrů čtverečních, vůz Ferrari za 3,5 milionu dolarů i luxusní jachtu za 37 milionů dolarů.

Americké úřady jej zadržely a obžalovaly na jaře loňského roku. Po téměř dvouměsíčním procesu v New Yorku se porota shodla na vině v několika bodech včetně podvodu a spiknutí za účelem vydírání. Podle agentury Bloomberg mu hrozí až 20 let vězení, trest má být oznámen 19. listopadu.

Podnikatel byl kdysi považován za jednoho z nejbohatších Číňanů. Zemi opustil v roce 2014 během zátahů proti korupci, které nařídil prezident Si Ťin-pching. Tehdy byli zadrženi lidé blízcí Kuovi a on samotný byl obviněn ze znásilnění, únosu, korupce a dalších trestných činů.

Kuo se přestěhoval do New Yorku a vybudoval kontakty na členy administrativy bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Blízký vztah navázal s Trumpovým někdejším poradcem Stevem Bannonem, v roce 2020 dvojice oznámila společný projekt s cílem svrhnout čínskou vládu, píše AP.

Po vynesení verdiktu se v soudní síni usmál na své právníky a potřásl si s nimi ruce, píše Bloomberg. Jeho tým u soudu argumentoval, že obžaloba neprokázala, že by kohokoli podvedl.

