VIP Eva Talks: Prodáváme i zámky, kostely, či hausboty, říká šéf realitní kanceláře RE/MAX Jan Hrubý

Moderátorka Eva Čerešňáková si do svého pořadu VIP Eva Talks na Newstream.tv zve zajímavé osobnosti z mnoha oblastí kultury, sportu a byznysu. Tentokrát pozvání přijal Jan Hrubý, ředitel největší realitní kanceláře v Česku, společnosti RE/MAX. Ten v sobě spojuje jak byznysového manažera, tak sportovce, který zdolává triatlony a maratonské běhy.

Realitní kanceláře RE/MAX letos slaví dvacet let na českém trhu. Celkově je značka RE/MAX zastoupena ve více než stovce zemí světa a v Česku provozuje 80 kanceláří s 1350 makléři. V loňském roce firma zaznamenala rekordní výsledek, když provozní obrat přesáhl hranici 1,3 miliardy korun.

VIP Eva Talks s Janem Hrubým Newstream

“Věřím, že letos to může být 1,5 miliardy. Český realitní trh se stále vyvíjí a my jsme na něm jedničkou. Nyní máme zhruba 15 procent trhu a náš potenciál je výhledově až 30 procent,” předpokládá v rozhovoru Hrubý a dodává, že v portfoliu nemají jen byty, domy, či pozemky. “Prodáváme i zámky, kostely, či hausboty, mnohdy se divím, co všechno se do nabídky dostane,” říká.

video VIP Eva Talks: Operní zpěv vyžaduje obrovskou disciplínu, říká Štěpánka Pučálková Enjoy Do svého pořadu VIP Eva Talks si moderátorka Eva Čerešňáková zve zajímavé hosty. Tentokrát pozvání přijala operní pěvkyně Štěpánka Pučálková. "Prosadit se v opeře je nesmírně náročné," říká. nos Přečíst článek

Jan Hrubý, který s manželkou brzy čeká přírůstek do rodiny však nežije jen prací. K dobíjení energie si kromě času s rodinou zvolil sport, kterému se věnuje od mala. Přes fotbal a cyklistiku se vytrénoval až na triatlonového závodníka. “Závod Iron man, se skládá z plavání na trase dlouhé 3,86 km, jízdy na kole 180 km a maratonského běhu 42,2 km. Před třemi lety jsem si řekl, že bych rád tuto metu zdolal a přihlásil se na závod ve Španělsku, který jsem zvládl.

Za větší zážitek než samotný závod, ale považuji cestu k němu ve formě náročných a pravidelných tréninků,” popisuje své sportovní zážitky. S tím, že nyní bude jeho prioritou rodina, ale plánuje i účast na náročných běžeckých závodech v Alpách.

Jaká je aktuální situace na realitním trhu v Česku?

Co obnáší franšízing jako forma podnikání v realitách?

Proč je při prodeji nemovitosti vhodné si najmout realitního makléře?

Co může klient od makléře očekávat?

Na co si dát pozor při prodeji a nákupu nemovitostí?

Více se dozvíte v aktuálním díle pořadu Evy Čerešňákové VIP Eva Talks na Newstream TV. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.