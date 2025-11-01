Nejlepší manažerky jsou ženy s více dětmi, říká Olga Menzelová
V aktuálním dílu VIP Eva Talks přivítala moderátorka Eva Čerešňáková producentku a maminku tří dětí Olgu Menzelovou. „Čas je můj věčný problém. Měla bych být organizovaná, a někdy mám pocit, že toho stihnu. Reálný čas je ale proti mně. Někdy prostě zapomenu, jak utíká. Takže to je takový můj věčný problém,“ říká Olga.
Olga Menzelová si vybudovala vlastní pozici. Je to žena, která spojuje schopnost vést, tvořit a inspirovat. Umí být vidět. A z každého projektu, do kterého se pustí, dýchá její osobní rukopis. Přesnost, cit pro detail a opravdovost. Stejně tak se věnuje i rodině. „Říká se, že nejlepší manažerky jsou mámy, které mají víc dětí a zvládají práci i ty děti. Tady mám ještě velké rezervy a bojuju s tím,“ dodává skromně.
Profesionálka s intuicí
Olga Menzelová vystudovala marketing a komunikaci, ale její práce nikdy nebyla jen o tabulkách a kampaních. Už v době, kdy působila v oblasti public relations, přistupovala ke komunikaci jako k umění propojit lidi a myšlenky. „Ráda vidím, když něco, co vznikne v hlavě, začne žít mezi lidmi,“ říká.
Postupně se Olga začala zaměřovat na kulturní a umělecké projekty. Organizovala výstavy, podílela se na produkci akcí, kde se potkávala estetika, osobní energie a jasná struktura. Kultura pro ni není jen reprezentací, ale i prostorem, kde se potkává disciplína s emocí. A právě v tom je její síla.
Životní filozofie: tělo, mysl, rovnováha
V posledních letech se Olga Menzelová výrazně profiluje také v oblasti životního stylu a osobního rozvoje. Její vztah k pohybu, zdraví a tělesné síle je inspirativní, ale nikdy ne okázalý.
Pro Olgu je pohyb přirozeným způsobem, jak být v rovnováze. Kombinuje jógu, dechové techniky a fyzickou kondici s duševní disciplínou. Nepropaguje módní trendy, ale spíš návrat k vlastní přirozenosti. Její pohled na krásu a zdraví je civilní, což potvrzuje, když říká, že vlastní čas, kdy se věnuje sportu, je pro ni naprosto zásadní. „Jinak bych nemohla dobře fungovat nejen fyzicky, ale ani mentálně. Pro mě je sport nesmírně důležitý, a péče sama o sebe je prostě důležitá pro každého z nás,“ říká s tím, že dnešní doba je tak strašně zrychlená a plná stresu, že je třeba ten věčný tlak někde ventilovat. „A není nic lepšího než sport, to vám řekne každý psychiatr,“ dodává.
Olga Menzelová dnes působí především jako producentka, kurátorka kulturních iniciativ. Místo mediálního exhibicionismu volí zdrženlivost a opravdovost. Její styl připomíná ženy, které nepotřebují křičet, aby byly slyšet.
Olga byla hostkou pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ji najdete i na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty.
