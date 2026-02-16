OBRAZEM: Růžová řeka v Japonsku. Osm tisíc sakur v Kawazu je v plném květu
Lidé ve městě Kawazu v centrální části Japonska mohou v těchto dnech obdivovat asi 8000 rozkvetlých sakur, které mimo jiné vytvořily i dva souvislé růžové pásy podél místní řeky. Napsal to web Asahi šimbun.
Vedení města Kawazu v prefektuře Šizuoka už v pátek oznámilo, že jeho raně kvetoucí odrůdy Kawazu-zakura jsou v plném květu. Mezi tisíci stromů zaujme přibližně 850 z nich, které lemují obě strany klikaté řeky Kawazugawa. Jejich sytě růžové květy lze i sledovat on-line.
„Měli jsme obavy kvůli nedávnému sněžení, stromy ale krásně kvetou, tak se přijďte podívat,“ řekl zástupce místní turistické asociace s odkazem na festival. Ten lze navštívit do 8. března i po západu slunce, protože květy stromů jsou osvětleny mezi 18:00 a 21:00 místního času.
Sakury Kawazu-zakura, objevené ve městě Kawazu a pojmenované v roce 1974, se považují za přirozený hybrid odrůd Oshima-zakura (Prunus speciosa) a Kanhi-zakura (Prunus campanulata).
