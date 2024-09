Oběd nad Prahou je zážitek. Levné to však není

Po roce se do Prahy na dva víkendy vrátila Dinner in the sky. A u toho jsme nemohli chybět. Jak se jí ve výšce 45 metrů?

Letos se obří jeřáb přesunul na smíchovský břeh Vltavy, kde si u vyšehradského železničního mostu mohou strávníci ve výšce 45 metrů – ne nad mořem, ale nad Vltavou – vychutnat menu Patrika Bečváře. Výhodou nové lokace je možnost parkování přímo v areálu. Občas prý něco spadne dolů, což by ale zde vadit nemělo, protože pod jeřábem není veřejná komunikace, ale soukromý pozemek.

Unikátní zážitek

Při příchodu do koktejlového stanu obdrží hosté na svůj „let“ pamětní cestovní pasy a skleničku šumivého vína. K dispozici jsou také nealko nápoje nebo i koktejly ve spolupráci s barem Anonymous, ty už ale nejsou v ceně oběda či večeře. Bylo nám doporučeno dorazit alespoň 20 minut před časem, abychom stihli skleničku na uvítanou.

Za chvíli už sedíme v kožených křeslech, do kterých personál hosty připoutá a za dalších pár minut se zvedáme. Celkem 22 hostů sedí okolo konstrukce, kde uprostřed stojí dva kuchaři a chystají strávníkům jídlo. Vedle nich ještě dva someliéři jídlo servírují a starají o skleničky s vínem. Je brzké odpoledne a teplota vzduchu se v Praze šplhá k 35 stupňům. Lehký vánek v oněch 45 metrech ve vzduchu z toho činí celkem příjemnou teplotu, díky bytelné střeše jsou všichni hosté během oběda schovaní ve stínu. Tato výška navíc nabízí neokoukané výhledy na Hradčany, Vyšehrad či panorama Pankráce.

Víno překvapilo

Menu je předem dané. Lze si zvolit masovou či vegetariánskou verzi. Zvolil jsem tu první. Jako předkrm se podává máslová paštika z kachních jater s kmínovým chipsem, brusinkami s portským vínem. Hlavnímu chodu vévodí rump steak z Jižní Ameriky. Doplňuje jej karamelizovaná mrkev s divokou brokolicí, bramborové rösti, telecí demi-glace s hořčičným semínkem a uzeným špekem. Na závěr jako dezert jablečná žemlovka s flambovaným sněhem a zmrzlina ze zakysané smetany, kterou za pomoci tekutého dusíku kuchaři připraví přímo ve vzduchu.

Co mile překvapilo, byla vína. Ke každému chodu jiné. Sauvignon ze Sardinie k paštice, červené Primitivo z jihu Itálie ke steaku a české polosladké od Jakuba Šamšuly k dezertu. Vín bylo tolik, že jsem měl co dělat je stíhat vypít během našich zhruba 45 minut ve vzduchu. A po dezertu se jako digestiv ještě podával rum Zacapa.

Dinner in the sky je rozhodně zážitkem. Jídlu není co vytknout a nejde zde jen o to. Jde o celý zážitek a výhled na Prahu z jedinečných úhlu. Ceny tříchodového oběda začínají na 2690 korunách, večeře při západu slunce přijde na 5850 korun.