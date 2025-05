Hokejový šampionát startuje: Komu loni přišlo pivo za stovku drahé, musí se letos připravit na stovky dvě

V pátek ve Švédsku a Dánsku startuje 88. hokejové mistrovství světa. České hospody se na zdražení piva, jak to bylo patrné v loňském roce, kdy se mistrovství konalo v Praze a Ostravě, nechystají. Cena plzeňského ležáku tak zůstane v okolí šedesáti korun. Zato ti, kteří šampionát navštíví osobně, se musejí připravit na pivko za dvě stovky.

Restaurace v okolí hokejových arén v Praze a Ostravě loni v průběhu šampionátu napálily ceny piva až ke sto korunám. To se letos nechystá. „Loni to byla opravdu výjimečná situace, ve fanzóně stálo pivo 110 korun, tak jsme do prodávali za 90. Chodili Češi i cizinci a nikdo nenadával. Všechno pak korunoval titul,” uvedl Jiří Malý z jedné z mnoha restaurací v okolí O2 arény. Letos ponechá ceny na 62 korunách, které účtuje běžně, a obdobně se zachovají i další oslovení hostinští.

Čeští diváci, kteří zůstanou ve svých domovských hospodách, tak mohou zůstat v klidu. Mnohem víc peněz na útratu si musí připravit ti, kteří se do Dánska a Švédska za maskotem mistrovství Beatym vypraví. Ceny jim totiž, přesně v duchu sloganu mistrovství Feel the pulse, rozproudí krev v žilách.

VIP Eva Talks: Sportovci by si zasloužili rentu za reprezentaci, říká Martin Doktor Enjoy Moderátorka Eva Čerešňáková si k rozhovorům zve zajímavé hosty, kteří mají co říct k aktuálnímu dění ve svém oboru. Pro velký zájem uvádíme reprízu březnového rozhovoru se sportovním ředitelem Českého olympijského výboru a olympijským vítězem v rychlostní kanoistice Martinem Doktorem. Michal Nosek Přečíst článek

Ve fan zóně v dánském Heringu, kde bude svá utkání ve skupině hrát česká reprezentace, bude k dispozici zhruba 30 stánků s jídlem a nápoji. Speciální BBQ menu pro jednu osobu stojí dle pořadatelského serveru mch.dk 340 dánských korun (přibližně 1 100 korun českých. Točené pivo se má ve fan zóně dle předběžných informací pohybovat v přepočtu od 186 korun. Oficiální ceníky ještě nejsou zveřejněné, ale v hale bude dle pořadatelů určitě dražší. Vstup do fan zóny je ale zdarma a ta na 18 tisících metrech čtverečních nabízí řadu aktivit, soutěže i gastronomické zážitky. V roce 2018, kdy se zde konalo mistrovství naposledy, ji navštívilo přes 200 tisíc fanoušků.

Dánové ve své aréně nabízejí pro návštěvníky nákup VIP balíčků, jako je Legends Hospitality nebo Premium Lounge. V rámci nich je pivo zahrnuto v neomezené konzumaci nápojů. Ceny těchto balíčků se pohybují v přepočtu od šesti do devíti tisíc českých korun na osobu. Záleží na zvoleném balíčku a místě sezení. Kompletní informace o cenách v Heringu i Stockholmu naleznete na serveru world-prices.com.

Ve stockholmské Avicii Areně, kam se mohou čeští reprezentanti posunout v rámci dalších zápasů, budou také k dispozici kiosky s nápoji a lehkým občerstvením. Ceny piva se mají pohybovat v přepočtu mezi 180 – 230 českými korunami. Je důležité poznamenat, že do arény není povoleno vnášet vlastní jídlo a nápoje. Vedle Avicii Areny před zahájením šampionátu rovněž vznikne oficiální fan zóna o rozloze 10 tisíc metrů čtverečních.

Český hokej láká. Sparta je čtvrtým nejnavštěvovanějším klubem v Evropě Enjoy Českým hokejovým týmům se daří pracovat s fandy a prohlubovat své fanouškovské základny. Sparta v základní části znovu posunula rekord návštěvnosti extraligy a je už čtvrtým nejnavštěvovanějším klubem v Evropě (bez KHL). Do desítky se vešly i Pardubice. nos Přečíst článek