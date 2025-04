REPORTÁŽ: Kam v Brně na jídlo? Do Vídně

V rámci rodinného výletu v Brně jsme stanuli před rozhodnutím, kam zajít na dobré jídlo. A volba padla na restauraci LENZ – Social Dining. Takže jsme vyrazili do Vídně.

Vídeň je město tradice — císařské paláce, klasické kavárny a elegance na každém rohu. Ale uvnitř moderního hotelu Hilton Vienna Park se nachází restaurace, která nabízí svěží pohled na rakouskou kuchyni: LENZ – Social Dining. Ta „servíruje Rakousko“ v malých, ale nápaditých porcích. Zapomeňte na klasiku podávanou pod stříbrnými poklopy.

Tento stylový podnik poblíž Stadtparku přináší nový koncept sdíleného stolování, kde se místní chutě mísí s globálním přístupem. Říká se jim Austro-Tapas, tedy rakouské tapas: malé, vkusně upravené porce regionálních specialit.

Celou sobotu ve Vídni a okolí prší a my do restaurace přicházíme krátce po otevíračce. V ještě prázdné restauraci pořizuji několik fotografií, nebude to totiž trvat dlouho a podnik se naplní do posledního místa. Interiér působí vzdušně a přívětivě. Světlé dřevo, čisté linie a velká okna vytvářejí příjemnou atmosféru.

Netradiční tapas

Začínáme výběrem šesti rakouských tapas za 38 euro, tedy bezmála tisíc korun. Řada pokrmů připomíná českou kuchyni. Dvě porce hovězího tataráku, podávaného v malých kornoutech a krevety, které jsou místo v japonské tempuře v burizonech. Dále přicházejí bramborové knedlíky plněné šneky se zelím a uzeným, takové štýrské vitello – oproti italské verzi je telecí doplněno krémem z uzeného pstruha. Dále dostáváme ještě guláš z hub s knedlíkem.

Z hlavních chodů zkoušíme klasický vídeňský řízek s výběrem salátů – bramborový, okurkový a zelný. Dále steak ze svíčkové, který je skvěle upraven na medium rare a z méně obvyklých pokrmů pak sezonní nabídku. Tou je hovězí řízek z kýty, který je připraven jako klasický řízek – obalený a smažený – a podává se s brambory a křenem.

Tradiční dezerty

Konec povedené večeře obstarávají tradiční rakouské dezerty – císařský trhanec, který je zde ve velmi vydařené karamelizované verzi a švestkové knedlíky. Méně tradiční sladkosti zastupuje hruškový koláč ze sezonní nabídky.

K pití je v nabídce široká nabídka vín po skleničky a také všechny myslitelné koktejly. Zkoušíme místní originální spritz s aperolem, campari a pomerančovým džusem. Kombinace funguje skvěle. Další koktejly jsou tradičnější, ale vždy skvěle provedeny – negroni a espresso martini.

Verdikt

Pro cestovatele, kteří chtějí poznat rakouskou kuchyni jinak než jen skrze tradiční recepty, je podnik trefou do černého. Obsluha je milá a profesionální, i když během nejrušnějších hodin může docházet k mírným prodlevám mezi chody.