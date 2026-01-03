Fyzická zátěž jako při maratonu. Plavání bolí, endorfiny ale vydrží i dva dny, říká otužilec
Plavání v ledové vodě bolí. Přesto se k němu lidé znovu a znovu vracejí – kvůli pocitu, který přichází po výkonu. „Utrpení vyměníte za endorfiny, které v těle vydrží klidně i dva dny,“ řekl zimní plavec Karel Zeman, který se v sobotu zúčastnil tradiční akce Otužilci na Labi v Pardubicích. Letos se konal už její 53. ročník a na start se postavilo zhruba 140 plavců.
Podmínky letos nebyly jednoduché. Plavání komplikoval protivítr a voda byla chladnější než v minulých letech – měla pouhých 0,6 stupně Celsia. „Každý stupeň je znát. Po dvou třech minutách mi zatuhnou ruce i nohy, řeže to do celého těla. Je to utrpení,“ popsal pocity ve vodě Jaroslav Zeman z I. plaveckého klubu Praha. Jak ale dodal, odměna přichází hned po výstupu. „Endorfiny jsou pak mnohem intenzivnější,“ uvedl.
Kvůli extrémnímu chladu se dnes rozhodl zaplavat půl kilometru, zatímco v teplejší vodě zvládá i dvojnásobnou vzdálenost. Podle odborníků přitom kilometr v ledové vodě o teplotě nula až čtyři stupně odpovídá fyzické zátěži maratonu. „Sebere to obrovské množství energie,“ uvedl Zeman, který s otužováním začal před deseti lety a má za sebou 164 soutěží. „Udržuje mě to ve zdraví a hlavně jsme skvělá komunita pozitivních lidí.“
Účastníci si mohli vybrat tratě od 100 metrů až po jeden kilometr. Nejmladšímu plavci nebylo ještě 18 let, nejstaršímu bude letos 86. Pro mnohé z nich jde o celoživotní koníček. „Přemluvili mě kamarádi. Otužuji se v Ústí nad Orlicí nebo v jezírku v České Třebové, které je studené i v létě,“ řekl Michal Bříza. Za hlavní přínos považuje to, že bývá méně nemocný a nachlazení u něj mívá mírnější průběh.
Spánek je základním regulačním mechanismem organismu. Pokud není alespoň v rozumné a udržitelné kvalitě, jakákoliv snaha o dlouhodobé zlepšení zdraví je dříve či později marná. Z pohledu biohackingu a longevity je spánek biologickou podmínkou fungování podporujícího život. Přesto je právě spánek oblastí, kterou lidé často obětují ve prospěch výkonu a povinností. Je Nový rok, a tedy čas předsevzetí. Zdravěji spát by mělo být prioritou. Jak toho dosáhnout?
Na bezpečnost dohlíželi vodní záchranáři i zdravotníci. Na řece byl připraven záchranářský člun, další personál zůstal na břehu. Startovat směli pouze plavci bez zdravotních omezení. „Naštěstí jsou účastníci většinou ve výborné kondici,“ uvedl lékař Ivo Kolář, který akci zajišťuje zhruba deset let. Připomněl ale i výjimečný zásah z roku 2015, kdy musel resuscitovat plavce se srdeční zástavou. „Dopadlo to dobře a příští rok se přišel na závody podívat.“
Podle Koláře má otužování i saunování pozitivní vliv na zdravý životní styl, sám se jim věnuje. Netrenovaným lidem ale podobné výkony nedoporučuje. „Otužilci zátěž zvyšují postupně. Pro připravený organismus není ledová voda takový šok a nezpůsobí zdravotní komplikace,“ dodal.
