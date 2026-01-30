OBRAZEM: Nápor lezců v Krkonoších. Ledopád v Labském dole má letos výjimečnou sezonu
Ledopád v Labském dole u Špindlerova Mlýna láká týdně desítky lezců. Je jediný v Krkonoších, který lze zlézat legálně po předchozí registraci na webu Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Podmínky jsou velmi dobré vzhledem k průběhu současné zimy bez větších teplotních výkyvů, řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
Lezení na ledopádu povoluje správa parku v závislosti na okolnostech, které jsou dané vývojem zimy, aby nedošlo k poškození přírody. Ledopád je v nejcennějším, klidovém území národního parku.
„Na skalním podloží rostou vzácné lišejníky, mechorosty a cévnaté rostliny, proto musí být dostatečně silná vrstva ledu, která je ochrání. Sezona na ledopádu začala v současné zimní sezoně již v prosinci a dosud nemusel být kvůli klimatickým podmínkám uzavřený jediný den,“ uvedl Drahný.
Také dnes na něj bylo přihlášených 16 lezců, tedy maximální denní počet. Na ledopádu byl také Martin Stránský ze Dvora Králové nad Labem. „Ráno sněžilo, teď je polojasno, odhaduji jeden stupeň pod nulou. Podmínky jsou velmi dobré, co do frekvence lezců, počasí i velikosti ledu. Přes den to měkne, led díky tekoucí vodě stále narůstá, což je pro nás lezce důležité. Led se stále vylepšuje,“ řekl před polednem Stránský. Na ledopádu je počtvrté. „Za den to dám tak šestkrát nahoru dolu,“ dodal.
Maximální výška ledopádu je každoročně stejná, liší se mocnost ledu. Nejdelší směr má asi 30 metrů a lezci by měli mít minimálně šedesátimetrové lano. K vybavení lezců na ledu patří zpravidla helma, mačky, cepíny, lana, šrouby do ledu a další věci.
Správa KRNAP ledopád v Labském dole poprvé zpřístupnila lezcům v prosinci 2010 a od té doby každou zimu. „Našim cílem je nabídnout lezcům možnost legálního vyžití a zabránit ničení přírody, pokud by chodili nelegálně lézt na jiná místa v klidových územích národního parku,“ řekl Drahný.
Stovky registrací
Velký zájem o ledopád dokazuje to, že v současné sezoně správa parku eviduje do začátku února více než 300 registrací pro lezení po ledu v Labském dole. Ledopád neslouží jen veřejnosti, ale i k výcviku bezpečnostních složek, integrovaného záchranného systému a horské služby.
Labský důl je spolu s Obřím a Dlouhým dolem lokalitou s nejvyšším počtem lavinových drah v celé ČR. Přístupný ledopád lavinami ohrožen není, je mimo lavinové dráhy.
V Krkonoších v lavinových katastrech nadále platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Při prvním lavinovém stupni jsou podmínky pro túry všeobecně bezpečné. Nebezpečná místa bývají jen ojediněle. Podle dnešní lavinové předpovědi zveřejňované na webu Horské služby Krkonoše je na hřebenech Krkonoš 30 až 70 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných svazích a žlabech. V polohách nad pásmem lesa se mohou vyskytnout laviny deskové z navátého sněhu.
