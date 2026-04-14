Česká stopa u Měsíce: Astronauti mise Artemis letěli v prádle ze Sokolova
Čtveřice astronautů amerického úřadu NASA obletěla začátkem dubna Měsíc ve vlněném prádle vyrobeném rodinnou firmou Lasting ze Sokolova. Spolumajitel společnosti Martin Walter uvedl, že firma si dlouho nebyla jistá, zda se její výrobky skutečně do vesmíru dostanou, přestože to bylo uvedeno v objednávce.
NASA si prádlo vybrala už v roce 2020 a před samotným letem ho více než pět let testovala. Astronauti mise Artemis II nakonec oblékli trika z mimořádně jemného merino vlákna o průměru pouhých 16 mikrometrů. Tento materiál má lepší izolační vlastnosti i prodyšnost než běžná vlna a při nošení nekouše.
„Když to oblečení znáte, poznáte ho i na fotografiích. Jsme strašně rádi, že se to stalo,“ popsal Walter. Podle něj NASA objevila výrobky firmy na veletrhu a následně je oslovila s žádostí o testování. Postupně přišly tři objednávky – první na vzorky, další v roce 2024 a poslední v roce 2025.
Zájem i o další kusy oblečení
Astronauti měli zájem o trika i spodní kalhoty z nejjemnější stoprocentní vlny ve všech velikostech. Důvod byl praktický – posádka byla na palubě déle než týden a neměla možnost prádlo prát. Právě merino vlna je díky svým vlastnostem pro takové podmínky vhodná.
Posádku tvořili američtí astronauti Reid Wiseman, Victor Glover a Christina Koch spolu s Kanaďanem Jeremy Hansen. Během letu dlouhého 1,12 milionu kilometrů se loď Orion dostala až 406 771 kilometrů od Země, čímž překonala dosavadní rekord v dosažené vzdálenosti.
Posádka mise Artemis II se po téměř desetidenním letu úspěšně vrátila na Zemi, když její kosmická loď Orion přistála do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie. Návrat završil první pilotovaný let k Měsíci po více než půl století. Manažer programu Orion Howard Hu na tiskové konferenci uvedl, že dnešní den představuje začátek nové éry lidského průzkumu vesmíru.
Rodinná firma Lasting vznikla v roce 1991 v Kynšperku nad Ohří. Z původní výroby ponožek se postupně přeorientovala na merino oblečení pro sport i volný čas, které dnes vyváží do více než 50 zemí. Ročně vyrobí zhruba 100 tisíc kusů oblečení a zaměstnává asi 55 lidí. Produkty firmy používají například i bezpečnostní složky nebo zahraniční armády.
Úspěch ve vesmíru tak představuje pro firmu nejen prestižní referenci, ale i potvrzení kvality výrobků, které se z českého Sokolova dostaly až na oběžnou dráhu kolem Měsíce.
