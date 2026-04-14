Česká stopa u Měsíce: Astronauti mise Artemis letěli v prádle ze Sokolova

Astronauti NASA oblékli při obletu Měsíce jemné vlněné prádlo ze Sokolova
Čtveřice astronautů amerického úřadu NASA obletěla začátkem dubna Měsíc ve vlněném prádle vyrobeném rodinnou firmou Lasting ze Sokolova. Spolumajitel společnosti Martin Walter uvedl, že firma si dlouho nebyla jistá, zda se její výrobky skutečně do vesmíru dostanou, přestože to bylo uvedeno v objednávce.

NASA si prádlo vybrala už v roce 2020 a před samotným letem ho více než pět let testovala. Astronauti mise Artemis II nakonec oblékli trika z mimořádně jemného merino vlákna o průměru pouhých 16 mikrometrů. Tento materiál má lepší izolační vlastnosti i prodyšnost než běžná vlna a při nošení nekouše.

„Když to oblečení znáte, poznáte ho i na fotografiích. Jsme strašně rádi, že se to stalo,“ popsal Walter. Podle něj NASA objevila výrobky firmy na veletrhu a následně je oslovila s žádostí o testování. Postupně přišly tři objednávky – první na vzorky, další v roce 2024 a poslední v roce 2025.

Zájem i o další kusy oblečení

Astronauti měli zájem o trika i spodní kalhoty z nejjemnější stoprocentní vlny ve všech velikostech. Důvod byl praktický – posádka byla na palubě déle než týden a neměla možnost prádlo prát. Právě merino vlna je díky svým vlastnostem pro takové podmínky vhodná.

Posádku tvořili američtí astronauti Reid Wiseman, Victor Glover a Christina Koch spolu s Kanaďanem Jeremy Hansen. Během letu dlouhého 1,12 milionu kilometrů se loď Orion dostala až 406 771 kilometrů od Země, čímž překonala dosavadní rekord v dosažené vzdálenosti.

FOTOGALERIE: Z odvrácené strany Měsíce zase doma. Jak vypadal návrat členů mise Artemis?

Posádka mise Artemis II se po téměř desetidenním letu úspěšně vrátila na Zemi, když její kosmická loď Orion přistála do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie. Návrat završil první pilotovaný let k Měsíci po více než půl století. Manažer programu Orion Howard Hu na tiskové konferenci uvedl, že dnešní den představuje začátek nové éry lidského průzkumu vesmíru.

Rodinná firma Lasting vznikla v roce 1991 v Kynšperku nad Ohří. Z původní výroby ponožek se postupně přeorientovala na merino oblečení pro sport i volný čas, které dnes vyváží do více než 50 zemí. Ročně vyrobí zhruba 100 tisíc kusů oblečení a zaměstnává asi 55 lidí. Produkty firmy používají například i bezpečnostní složky nebo zahraniční armády.

Úspěch ve vesmíru tak představuje pro firmu nejen prestižní referenci, ale i potvrzení kvality výrobků, které se z českého Sokolova dostaly až na oběžnou dráhu kolem Měsíce.

TTC kupuje velkou kancelář v Praze. Portfolio jí narostlo na miliardy

Technologická a realitní společnost TTC koupila od České spořitelny kancelář na Praze 4. Budova má 25 tisíc metrů čtverečních a celkem osm nadzemních a pět podzemních podlaží. Výši transakce společnosti nesdělily. Portfolio TTC po nákupu vzrostlo na téměř tři miliardy korun.

TTC mohla podle Zdenky Klapalové z Knight Frank, která zastupovala prodávajícího, budovu na Praze 4 koupit, jelikož našla vhodného investora. Transakce byla uzavřena 1. dubna 2026. Ředitel pro rozvoj podnikání v oblasti realit v TTC Ivan Strouhal řekl, že koupě kanceláře pro společnost znamená investiční příležitost i možnost dalšího rozvoje datového centra.

„Praha 4 je dlouhodobě jednou z nejžádanějších byznysových adres v metropoli. S příchodem nové linky metra se její atraktivita pro budoucí nájemce ještě zvýší, což potvrzuje vysoký investiční potenciál této akvizice,“ dodal Strouhal.

V budově aktuálně sídlí společnosti ze skupiny České spořitelny, které zde po přechodné období zůstanou jako nájemci do přesunu do nově budované centrály na Smíchově. Největší česká banka plánuje svou centrálu přestěhovat do nového čtvrti, který vzniká poblíž bývalého smíchovského nákladového nádraží v Praze.

Česká spořitelna po ohlášení změny sídla dříve také ohlásila prodej budov centrály u metra Budějovická společnostem Penta Real Estate a MAT Corporation. Obchod povolil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

TTC je česká technologická a realitní skupina založená v roce 1993. Dříve se se zaměřovala především na telekomunikaci, postupně se začala soustředit i na moderní technologie a bezpečné infrastruktury. Dnes má vlastní pobočky v České republice, na Slovensku, v Německu a na Ukrajině a působí ve více než 40 zemích světa. V roce 2024 měla podle tiskové zprávy TTC obrat 2,39 miliardy korun. Skupinu zastřešuje akciová společnost TTC Holding, která přímo nebo prostřednictvím dceřiných společností drží majetkové podíly ve všech firmách skupiny.

Tajná podmínka míru? USA a Izrael odhalily, co rozhodne o konci války

Odstranění obohaceného uranu z Íránu je nezbytnou podmínkou pro ukončení války ze strany USA a Izraele. Podle médií to řekl izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Podle něj válka zničila íránský jaderný program a schopnost této země vyrobit jadernou zbraň. Írán dlouhodobě popírá, že by v uplynulých letech usiloval o výrobu jaderných zbraní.

Podle izraelského ministra obrany po úderech na Írán zůstává „problém s obohaceným materiálem, který by mohl sloužit jako základ pro pokus o obnovu projektu“ výroby jaderných zbraní. „Spojené státy a Izrael označily odstranění tohoto materiálu z Íránu za nezbytnou podmínku pro ukončení kampaně,“ uvedl Kac.

Spojené státy vyhlásily minulý týden čtrnáctidenní příměří, při kterém zastavily spolu s Izraelem údery na Írán, které zahájily 28. únoru. První pokus o dojednání trvalejšího klidu zbraní o víkendu selhal a americký prezident Donald Trump nařídil námořní blokádu Íránu.

Zasypaný uran

Osud íránského uranu obohaceného na 60 procent je nejasný od loňských amerických a izraelských úderů na Írán. Podle některých médií a představitelů je zasypaný v zasažených íránských zařízeních a úřady tak k němu nemají přístup. Média v uplynulých týdnech také informovala o úvahách, že Spojené státy vyšlou do Íránu své speciální jednotky, aby materiál vyzvedly a odvezly.

Podle odhadů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Írán měl ke květnu loňského roku na 407 kilogramů uranu obohaceného na 60 procent. To je míra výrazně přesahující potřebu pro civilní účely, ale stále nedostatečná pro výrobu jaderné zbraně, které potřebují uran obohacený na 90 procent.

