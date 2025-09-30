Majitelé Red Bullu si rozdělí 1,6 miliardy eur díky mimořádné dividendě

Rakouský výrobce energetických nápojů Red Bull vyplatil akcionářům nejvyšší dividendu za poslední tři roky. K pravidelnému rozdělení zisku přidal i mimořádnou jednorázovou platbu. Informoval o tom server Bloomberg.
Podle údajů z rakouského obchodního rejstříku připadne Marku Mateschitzovi i širší rodině Yoovidhya po 648 milionech eur (761 milionů dolarů), což odpovídá jejich 49% podílům ve firmě. Součástí výplaty je také 500 milionů eur z nerozděleného zisku a zhruba 30 milionů eur vyplacených na základě dvouprocentního podílu, který letos převedl Chalerm Yoovidhya na společnost Fides Trustees.
Red Bull je soukromě držená společnost bez dluhu a bez veřejně obchodovaných akcií či dluhopisů, a proto o svém hospodaření informuje především prostřednictvím výročních zpráv zveřejňovaných v Rakousku.
Pravidelná dividenda odpovídá polovině loňského čistého zisku 1,65 miliardy eur, což je pokles o 5,6 procenta oproti roku 2023 a nejnižší hodnota od roku 2020. Podle údajů zveřejněných na webu společnosti vzrostly čisté tržby Red Bullu v roce 2024 o 6,4 procenta na 11,2 miliardy eur. Firma prodala 12,7 miliardy plechovek svého nápoje, což představuje meziroční nárůst o 4,4 procenta.
Evropské akcie letos ukazují Wall Street záda. A pražská burza je mezi šampiony
Rok 2025 zatím patří evropským akciím. Zatímco americké akcie rostou ani ne o deset procent, burzy na starém kontinentu předvádějí růst o desítky procent. A překvapivým šampionem je v tomto ohledu pražská burza.
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Čínské e-shopy Temu a Shein rychle získávají české zákazníky díky extrémně nízkým cenám, agresivnímu marketingu a rychlé logistice. Jejich obchodní praktiky však vyvolávají otázky ohledně kvality, férové konkurence a plnění daňových povinností. Evropské instituce i český stát začínají hledat způsoby, jak tuto situaci regulovat a ochránit domácí trh. „Je strašné, jak české kontrolní orgány nechávají čínská tržiště a e-shopy dělat, co chtějí,“ komentuje situaci prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
Temu a Shein se v posledních letech staly významnými hráči na českém e-commerce trhu. Obě platformy kombinují přímé dodavatele z Číny s datovým řízením poptávky, rychlou rotací produktů a masivní akvizicí uživatelů prostřednictvím reklamy. Díky tomu dokážou udržet extrémně nízké ceny, což výrazně tlačí na české e-shopy i kamenné prodejny.
Virální marketing i psychologické triky
Jejich obchodní strategie spočívá v několika klíčových oblastech: především v intenzivní cenové politice, kdy platformy absorbují část nákladů a využívají slevy a dynamické ceny, aby přilákaly zákazníky. Dále jde o virální marketing a psychologické triky – gamifikaci, flash-slevy či agresivní kampaně na TikToku a Instagramu –, které urychlují opakované nákupy. Logistika je optimalizovaná tak, že i zboží z Asie dorazí do Česka často během 1–2 týdnů díky kombinaci přímé přepravy, meziskladů v EU a lokálních doručovatelů.
„Na problematiku rozdělování zásilek kvůli obcházení cla a DPH jsme upozornili i celní správu. Ta si vytvořila AI agenta, který vyhodnocuje rizikovost e-shopů z tohoto hlediska. Jakmile se to ujalo, letadla z Číny najednou začala místo v Mošnově přistávat v Maďarsku či Belgii,“ popisuje čínské praktiky Tomáš Prouza s tím, že dokud se nesjednotí fungování celních orgánů v Evropě, problém přetrvá.
Obcházení legislativy
Dalším, co českým obchodníkům na čínských praktikách vadí, je obcházení platné legislativy, které výrazně šetří náklady. Jde například o povinnosti spojené s obaly, překlady manuálů či další opatření, jež čínské e-shopy ignorují. Důležitým aspektem je také informovanost spotřebitelů. Edukace o skutečných nákladech levného zboží – od kvality přes environmentální a sociální dopady po možnosti reklamace – může přispět k uváženějším nákupním rozhodnutím.
„Cestu k boji s praktikami čínských řetězců vidím v zodpovědné práci České obchodní inspekce, která musí na situaci upozorňovat veřejnost. Jenže do rozpočtu dostala ČOI 15 milionů, ale ani koruna nešla do vzdělávání lidí, aby věděli, na co si dát pozor,“ kritizuje Prouza.
K nekalým praktikám čínských obchodníků patří obcházení placení DPH a cel u nízkohodnotných zásilek, zavádějící marketingové kampaně či prodej výrobků, které nemusí splňovat evropské bezpečnostní normy. Evropská unie proto reagovala zavedením systému Import One-Stop-Shop (IOSS) a zpřísněním pravidel DPH, aby snížila konkurenční výhodu zahraničních e-shopů.
„My máme čím dál větší náklady spojené s obaly, a to čínské e-shopy nemají. To by se mělo změnit. Růst čínských tržišť by byl přijatelný, pokud by dodržovala evropské regulace – a to nedělají,“ připomněl obchodní manažer internetového tržiště Allegro Antons Nesterovs.
Česká republika se zařadí mezi první země Evropské unie, které zavedou jednotný systém řízení bezpilotního provozu – U-space. Ten umožní bezpečnou a efektivní integraci dronů do vzdušného prostoru a otevře cestu k jejich masovému využití v dopravě, zdravotnictví i průmyslu.
Kromě legislativních kroků se zvyšuje i dohled nad bezpečností produktů a právní odpovědností platforem. EU už zahájila šetření proti některým velkým platformám, včetně Shein a Temu, kvůli podezření z porušování spotřebitelských a bezpečnostních pravidel. Nová evropská pravidla digitálních tržišť navíc umožňují udělovat vysoké sankce při prokázaném systematickém porušování.
Temu a Shein tak zatím využívají mezery v globálním digitálním obchodu, ale legislativní a regulační nástroje existují a EU i členské státy, včetně Česka, je postupně zavádějí. Klíčové bude, jak rychle a koordinovaně dokážou reagovat, aby ochránily hospodářskou soutěž, bezpečnost spotřebitelů a udržitelnost trhu, aniž by došlo k narušení volného obchodu.
„Každou vteřinu dorazí do Evropy 146 balíčků – a není možné je všechny zkontrolovat. Zatímco Donald Trump situaci s čínskými dovozy vyřešil svými cly, u nás se o tom musíme dlouze dohadovat. Otázka je, kolik e-shopů to do té doby vydrží,“ uzavírá Prouza.
I přes oživení ekonomiky se dvě třetiny Čechů domnívají, že žijeme v hospodářské krizi. Kvůli inflaci a vývoji na finančních trzích se 64 procent domácností obává, že jejich úspory ztratí hodnotu. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Generali Investments CEE. Průzkum zároveň ukázal, že od počátku roku se zvýšil podíl lidí, kteří omezují výdaje kvůli obavám z inflace.
Společnost Mars, globální lídr ve výrobě cukrovinek, občerstvení, potravin, produktů a služeb pro péči o domácí mazlíčky, byla zařazena do prvního vydání žebříčku Nejlepších společností světa 2025. Toto prestižní ocenění udělují časopis TIME a společnost Statista Inc., světově uznávaný statistický portál a poskytovatel oborových žebříčků.
Cena zlata se vyšplhala na další rekordní maximum a přiblížila se k hranici 3900 dolarů (zhruba 80 800 korun) za troyskou unci (31,1 gramu). Vzhůru ji tlačí obavy z možného omezení chodu federální vlády Spojených států v případě, že se tamní politici nedohodnou na jeho dalším financování.
Krátce po 8:00 středoevropského letního času cena zlata vykazovala nárůst o téměř procento a pohybovala se v blízkosti 3870 dolarů za unci, plyne z údajů na internetových stránkách agentury Bloomberg. V pondělí zlato poprvé překonalo hranici 3800 dolarů za unci.
Od začátku září si cena zlata připisuje zhruba 12 procent. Je tak na cestě k nejvýraznějšímu měsíčnímu nárůstu za 14 let, napsala agentura Reuters. Ke zdražování zlata přispívají rovněž vyhlídky na další další snižování úrokových sazeb ve Spojených státech.
Obří deal je hotov. EA kupuje skupina investorů za 55 miliard dolarů, mezi nimi i Trumpův zeť
Skupina investorů, která zahrnuje Saúdskou Arábii a zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa, se dohodla na převzetí amerického vydavatele videoher Electronic Arts (EA) za zhruba 55 miliard dolarů (přes 1,1 bilionu korun). Skupinu tvoří americké investiční společnosti Silver Lake a Affinity Partners a státní investiční fond Saúdské Arábie PIF. Firmu Affinity Partners založil Trumpův zeť Jared Kushner.
Nejnovější jednání amerického prezidenta Donald Trumpa s jeho demokratickými oponenty o financování federální vlády podle Reuters zřejmě nepřinesla žádný výraznější pokrok. Bez dosažení dohody začne takzvaný shutdown, tedy omezení fungování federálních úřadů, již ve středu
„Hrozící shutdown vytváří na trhu nejistotu, což urychlilo růst cen zlata,“ uvedl analytik Tim Waterer ze společnosti KCM Trade. „Úroveň 4000 dolarů nyní pro zlato vypadá jako dosažitelný cíl pro konec roku,“ dodal.
