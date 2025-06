Vláda to schytává za regulaci energetických nápojů. Zákon se bude obcházet, tvrdí výrobci

Regulace energetických nápojů je diskriminační a bude se obcházet. Na semináři v Poslanecké Sněmovně ČR to řekli zástupci Svazu výrobců nealkoholických nápojů.

Odpůrci připravovaného zákona, který počítá se zákazem prodeje a podáváním energetických nápojů dětem, tvrdí, že reakcí na zákaz bude rozvoj produktů, které se budou snažit zákon obcházet. Kritizují také nedostatečné projednání dopadů, vadí jim přibývání regulací. Vyzývají k neschválení a naopak prosazují osvětu.

Německý pivní trh chřadne, sílí naopak pivovary z Ruska Zprávy z firem Německé pivovary ztrácejí pozice mezi největšími světovými producenty piva. Informovala o tom agentura DPA, která se odvolává na data největšího světového obchodníka s chmelem BarthHaas. Největších 40 pivovarů na světě loni vyrobilo téměř 164 miliard litrů piva, což představuje meziroční pokles o 0,6 procenta. V žebříčku se udrželo šest německých výrobců. ČTK Přečíst článek

K regulaci není důvod

Mezi mládeží podle předkladatelů návrhu existuje problém s rizikovou konzumací energetických nápojů, zmiňují například riziko nadváhy, obezity, vysokého krevního tlaku, nadměrné zubní kazivosti, depresí, nervozity, pocitů úzkosti a poruch spánku.

Svaz tvrdí, že energetické nápoje v určitém množství jsou pro děti i mladistvé bezpečné a nevidí důvod k regulaci. Prezident svazu Michal Dyttert zejména kritizoval, že zákon vznikl bez stanovení, co má být jeho cílem a jak se bude hodnotit účinnost regulace. Návrh označil za paskvil, který podle něj způsobí ještě větší problémy. „Výsledkem je špatná legislativa, která omezuje prodej dětem, zakazuje i prodej dospělým přes automaty a obírá český sport a umění o peníze,“ upozornil. Novela mimo jiné omezuje reklamu na hazard.

Svazu vadí, že regulace diskriminuje energetické nápoje proti jiným nápojům s kofeinem a upozorňuje na obcházení. „Existuje desítky podobných produktů na bázi kávy nebo čaje, které nikdo nebude regulovat,“ připomněl Dyttert. Podle něj budou vznikat i další, které jen změní receptury. Za problém také označil, že se část prodejů přesune na některá zahraniční on-line tržiště, například Amazon a Temu, které se nebudou řídit českou legislativou.

Obavy z regulace vyjádřil i Pavel Březina, předseda Asociace českého tradičního obchodu. Mohlo by se podle něj stát, že pokud by byla navrhovaná pravidla byla zavedena, řada zejména větších obchodů by zvažovala vyřazení takových výrobků z prodeje, což by znamenalo přesun z nejlépe kontrolovaného prostředí do prostředí, kde je obcházení jednodušší.

Zpátky do Maďarska. Mattoni obnoví výrobu Pepsi v modernizovaném závodě Zprávy z firem Projekt si klade za cíl posílit tamní výrobu, omezit závislost na dovozu a přispět k ekologicky odpovědnému podnikání. Ročně se díky přesunu výroby ušetří asi 1,5 milionu kilometrů kamionové dopravy. ČTK Přečíst článek

Legislativní nedostatky

Poslanec Karel Haas (ODS) tvrdí, že návrh má i mnoho legislativních nedostatků a sankce, které zavádí - například pokuta až 150 tisíc korun tomu, kdo podá energetický nápoj dítěti mladšímu 16 let, jsou drastické a zasahují do rodičovských práv. „Navrhovatelé tlačí svůj osobní pohled na svět bez jakékoliv konzultace se sektorem, bez analýzy dopadů, bez hledání kompromisu a vyvážených řešení,“ řekl Haas.

Koaliční i opoziční poslanci při druhém čtení podali pozměňovací návrh, který zákaz prodeje a podávání energetických nápojů dětem rozšiřuje na všechny energetické potraviny. Obchodníci by takové zboží nesměli prodat lidem mladším 16 let, nebo dokonce 18 let místo původně navrhovaných 15 let. Ve zdůvodnění stojí, že jsou stejně nebezpečné jako energetické nápoje. „Výskyt chorob, které jsou spjaty s nadměrnou konzumací slazených nápojů, je v ČR vysoký a má stoupající trend, a to i v dětské populaci,“ uvádí důvodová zpráva. Poslanci z řad kritiků předlohy naopak tvrdí, že zakázané věci jsou pro děti lákadlem, a poukazovali na odpovědnost rodičů.

Energetické nápoje pije podle české části mezinárodní studie nejméně dvakrát týdně pětina dětí ve věku 11 až 15 let. Je jich zhruba 70 tisíc, v roce 2018 jich bylo 40 tisíc až 50 tisíc. Na trhu je asi 200 typů těchto nápojů obsahujících kofein.