„Mona Lisa popu“ je na prodej. Foto z alba Davida Bowieho útočí na rekord
Obdivovatelé hudebního chameleona Davida Bowieho by měli zbystřit. Do aukce jde jedna ze zpěvákových ikonických fotografií. Očekává se, že cena bude trhat rekordy.
Zpěvák David Bowie i téměř deset let po smrti stále útočí na světová prvenství. Foto z obalu jeho definujícího alba Alladin Sane bude brzy k prodeji. Patrně se stane vůbec nejdražší fotografií z hudebního alba, která kdy byla prodána.
Jako podklad pro cover alba z roku 1973 vznikl snímek fotografa Briana Duffyho. Je poměrně minimalistický, zpěvákově vybledlému portrétu vévodí slza na holé klíční kosti, rudé vlasy a především červeno-modrý blesk přes obličej se zavřenýma očima. Někomu připomíná ránu, jiným pozorovatelům zase bojové zbarvení. Každopádně je blesk dodnes Bowieho nezaměnitelným symbolem. Duffy byl svůj výtvor patřičně hrdý, prý mu přezdíval „Mona Lisa popu“.
Popová Mona Lisa bude společně s dalšími třemi desítkami fotografových děl k vidění od 22. října v londýnském aukčním domě Bonhams. Pokud máte na účtu volný obnos, je možné si fotografii koupit. Bude ale muset být značný. Očekává se, že se foto vydraží za zhruba 344 tisíc eur. Dosud nejdražším prodaným kouskem byla v roce 2020 hořící vzducholoď z desky Led Zeppelin s cenovkou 325 tisíc dolarů.
Přelomové album
Začátek sedmdesátých let je spojený s patrně nejznámějšími skladbami britského hudebníka. Stejně tak dosahovaly vrcholu jeho koncertní převleky, či spíše alter ega. V té době zrovna objížděl svět jako androgenní mimozemšťan Ziggy Stardust, který si získával posluchače na ostrovech i ve Spojených státech.
Šesté studiové album Davida Bowieho Album Alladin Sane bylo samo o sobě přelomové, ač se to z dnešního pohledu nemusí tak jevit. K padesáti letům od vydání alba připravilo londýnské Southbank Centre velkou výstavu, kde význam zdůraznilo. „Průměrný muž šel ze školy rovnou do továrny, hodně kouřil, trávil dovolenou ve Spojeném království a zemřel v 68 letech,“ dodali tehdy kontext autoři výstavy. Británie byla poměrně uniformní, konzervativní a o nějaké přílišné toleranci, genderové či sexuální rovnosti nemohla být moc řeč.
Dnes by se nejspíš nikdo moc nepodivoval, ale v tehdejší společnosti David Bowie jako androgenní Ziggy vyčníval. Byl provokativní, hudebně inovativní, zpíval o věcech, o kterých se na veřejnosti nemluvilo. Jeho extravagantní převleky pak dokáží pobuřovat i v dnešní době. Pamětníci zdůrazňují, že pro tehdejší mladé lidi byl vzorem tím, že je učil se nestydět za svou jinakost, ale přijmout ji a třeba z ní udělat i přednost.
Na albu se nešetřilo
K výstřednímu albu pochopitelně nemohl chybět pořádný obal. Bowie se nemusel nijak omezovat, měl k dispozici to nejlepší. Po komerčním úspěchu předchozí desky The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars se vydavatel RCA rozhodl do coveru nalít nezvykle vysokou sumu. K tisku mohl Bowie využít sedm barev namísto tehdy běžných čtyř, takže fotografie je (nejen) na poměry hudebního umění mistrovským dílem.
Je třeba dodat, že vizuální část alba Alladin Sane už tehdy jeden rekord překonala, ve své době byla fotografie nejdražším hudebním coverem. Překoná po více než po půl století další?
