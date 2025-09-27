Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy „Mona Lisa popu“ je na prodej. Foto z alba Davida Bowieho útočí na rekord

„Mona Lisa popu“ je na prodej. Foto z alba Davida Bowieho útočí na rekord

„Mona Lisa popu“ je na prodej. Foto z alba Davida Bowieho útočí na rekord
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Obdivovatelé hudebního chameleona Davida Bowieho by měli zbystřit. Do aukce jde jedna ze zpěvákových ikonických fotografií. Očekává se, že cena bude trhat rekordy.

Zpěvák David Bowie i téměř deset let po smrti stále útočí na světová prvenství. Foto z obalu jeho definujícího alba Alladin Sane bude brzy k prodeji. Patrně se stane vůbec nejdražší fotografií z hudebního alba, která kdy byla prodána.

Jako podklad pro cover alba z roku 1973 vznikl snímek fotografa Briana Duffyho. Je poměrně minimalistický, zpěvákově vybledlému portrétu vévodí slza na holé klíční kosti, rudé vlasy a především červeno-modrý blesk přes obličej se zavřenýma očima. Někomu připomíná ránu, jiným pozorovatelům zase bojové zbarvení. Každopádně je blesk dodnes Bowieho nezaměnitelným symbolem. Duffy byl svůj výtvor patřičně hrdý, prý mu přezdíval „Mona Lisa popu“.

Popová Mona Lisa bude společně s dalšími třemi desítkami fotografových děl k vidění od 22. října v londýnském aukčním domě Bonhams. Pokud máte na účtu volný obnos, je možné si fotografii koupit. Bude ale muset být značný. Očekává se, že se foto vydraží za zhruba 344 tisíc eur. Dosud nejdražším prodaným kouskem byla v roce 2020 hořící vzducholoď z desky Led Zeppelin s cenovkou 325 tisíc dolarů.

GCC - projekt Svět nevídaný

Eva Kučmášová: Svět nevídaný nemá být wow projektem, ale skutečnou osvětou

Filantropie

Jedním z nejzajímavějších uměleckých projektů u nás se stal Svět nevídaný. Organizace Czech Photo spojila síly s Canonem a Nadačním fondem Českého rozhlasu Světluškou a nachystaly výstavu, která umožňuje lidem se zrakovým postižením se lépe zapojit do vizuálního světa. Projekt, který soutěží o ceny Good Company Circle, popisuje marketingová ředitelka Canonu Eva Kučmášová.

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

Přelomové album

Začátek sedmdesátých let je spojený s patrně nejznámějšími skladbami britského hudebníka. Stejně tak dosahovaly vrcholu jeho koncertní převleky, či spíše alter ega. V té době zrovna objížděl svět jako androgenní mimozemšťan Ziggy Stardust, který si získával posluchače na ostrovech i ve Spojených státech.

Šesté studiové album Davida Bowieho Album Alladin Sane bylo samo o sobě přelomové, ač se to z dnešního pohledu nemusí tak jevit. K padesáti letům od vydání alba připravilo londýnské Southbank Centre velkou výstavu, kde význam zdůraznilo. „Průměrný muž šel ze školy rovnou do továrny, hodně kouřil, trávil dovolenou ve Spojeném království a zemřel v 68 letech,“ dodali tehdy kontext autoři výstavy. Británie byla poměrně uniformní, konzervativní a o nějaké přílišné toleranci, genderové či sexuální rovnosti nemohla být moc řeč.

Dnes by se nejspíš nikdo moc nepodivoval, ale v tehdejší společnosti David Bowie jako androgenní Ziggy vyčníval. Byl provokativní, hudebně inovativní, zpíval o věcech, o kterých se na veřejnosti nemluvilo. Jeho extravagantní převleky pak dokáží pobuřovat i v dnešní době. Pamětníci zdůrazňují, že pro tehdejší mladé lidi byl vzorem tím, že je učil se nestydět za svou jinakost, ale přijmout ji a třeba z ní udělat i přednost.

Panenky Labubu pronikly i na českou festivalovou scénu

Bez Labubu ani ránu. Plyšový fenomén ovládl i festival Hrady CZ

Zprávy z firem

Osm hradů, stovky koncertů, tisíce návštěvníků a nespočet zážitků. Putovní festival Hrady CZ zakončil na Bezdězu svůj jubilejní 20. ročník. A kromě hudby a gastrozóny letos přinesl i nový fenomén – módní hit v podobě panenek Labubu, které se staly ozdobou stánků i batohů fanoušků.

Michal Nosek

Přečíst článek

Na albu se nešetřilo

K výstřednímu albu pochopitelně nemohl chybět pořádný obal. Bowie se nemusel nijak omezovat, měl k dispozici to nejlepší. Po komerčním úspěchu předchozí desky The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars se vydavatel RCA rozhodl do coveru nalít nezvykle vysokou sumu. K tisku mohl Bowie využít sedm barev namísto tehdy běžných čtyř, takže fotografie je (nejen) na poměry hudebního umění mistrovským dílem.

Je třeba dodat, že vizuální část alba Alladin Sane už tehdy jeden rekord překonala, ve své době byla fotografie nejdražším hudebním coverem. Překoná po více než po půl století další?

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Výstava Tima Burtona nabídne v Praze skoro 600 jeho skic, loutek nebo fotografií

OBRAZEM: Tim Burton po dekádě opět v Praze. Jeho výstava nabízí stovky děl, fotografií a skic

Enjoy

ČTK

Přečíst článek

Vydavatele her EA chce převzít skupina investorů, připraveno mají 50 miliard dolarů

Skupina investorů vede pokročilé rozhovory o převzetí amerického vydavatele videoher Electronic Arts
iStock
ČTK
ČTK

Skupina investorů vede pokročilé rozhovory o převzetí amerického vydavatele videoher Electronic Arts (EA) za zhruba 50 miliard dolarů, tedy přibližně bilion korun, uvedl list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.

Skupina investorů zahrnuje americké investiční společnosti Silver Lake a Affinity Partners i státní investiční fond Saúdské Arábie PIF. Dohoda by podle zdrojů mohla být oficiálně oznámena již příští týden.

Společnost EA je známá například sportovními simulátory a populárními herními sériemi, jako jsou Need for Speed, Medal of Honor, Battlefield a The Sims. „EA dává jako cíl pro převzetí smysl,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Wyatt Swanson ze společnosti D.A. Davidson & Co. Upozornil, že pravidelné vydávaní nových dílů herních titulů zajišťuje firmě předvídatelné příjmy.

Saúdskoarabský investiční fond PIF do herního průmyslu již dříve výrazně investoval a ve společnosti EA vlastní téměř desetiprocentní podíl, píše agentura Bloomberg. V březnu se fond dohodl, že zaplatí 3,5 miliardy dolarů za koupi herní divize vývojářské společnosti Niantic, mezi jejíž tituly patří populární hra pro mobilní zařízení Pokémon Go.

Akce Pod praporem Bergowa pro fanoušky počítačové hry KCD II a všechny příznivce středověku se koanala 19. července na hradě Trosky

Cizinci utrácejí třikrát víc než Češi. Turistika v ČR zažívá i díky videohře Kingdom Come renesanci

Enjoy

Boom v návštěvnosti zaznamenávají místa zachycená ve videohře Kingdom Come: Deliverance II, jako je Suchdol u Kutné Hory či hrad Trosky.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

V USA směřují na trh fondy na spotový bitcoin, část analytiků to má za novou éru

Strategie alternativních fondů se hodně liší. Umožňují ale investovat do nemovitostí, globálních značek i krypta

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek

Vyhoďte ji, zavolal Trump do Microsoftu kvůli manažerce

Americký prezident Donald Trump
ČTK
nst
nst

Microsoft zaměstnal na vysoké pozici zkušenou právničku, která dříve spolupracovala s prezidenty Joem Bidenem a Barackem Obamou. Trump chce její vyhazov.

Prezident Donald Trump vyzval podle agentury Bloomberg společnost Microsoft, aby propustila Lisu Monacovou, prezidentku pro globální záležitosti, kterou dlouhodobě kritizuje. Je to další krok v Trumpově válce proti svým politickým oponentům, spojených s vládami demokratů.

Trump obviňuje Monacovou, která působila jako zástupkyně generálního prokurátora USA za bývalého prezidenta Joea Bidena, že tuto pozici zneužívala k prosazování vyšetřování jeho osoby. V březnu jí zrušil bezpečnostní prověrku a přístup k utajovaným informacím a v pátek tento krok znovu zmínil jako důvod, proč by měla být z Microsoftu propuštěna.

„Hrozba pro národní bezpečnost“

Trump asi nechce, aby mu právnička viděla do karet. Tvrdí totiž, že její pozice v technologickém gigantu jí poskytuje „přístup k vysoce citlivým informacím“, což z ní činí „hrozbu pro národní bezpečnost USA, zvláště s ohledem na hlavní zakázky, které má Microsoft s vládou Spojených států.“ „Podle mého názoru by měla společnost Microsoft okamžitě ukončit pracovní poměr s Lisou Monacovou,“ prohlásil Trump.

Microsoft zatím nereagoval. Trumpova výzva k propuštění manažerky přišla těsně poté, co ministerstvo spravedlnosti USA obžalovalo bývalého ředitele FBI Jamese Comeyho.

Monacová má přitom za sebou zářivou kariéru. Na ministerstvu spravedlnosti byla členkou tzv. Enron Task Force, kde se podílela na obžalobách bývalých vedoucích činitelů společnosti Enron, a obdržela ocenění za mimořádné zásluhy. Postupně zastávala i vyšší pozice, byla poradkyní pro vnitřní bezpečnost a protiterorismus prezidenta Obamy. V administrativě Joea Bidena pak působila jako náměstkyně ministra spravedlnosti od roku 2021 do ledna 2025. Po odchodu z vlády přijala v létě 2025 pozici prezidentky pro globální záležitosti ve společnosti Microsoft. 

Americký prezident Donald Trump

Trump jde po krku lidem, kteří se podíleli na pokusu o impeachment

Politika

Americký prezident Donald Trump vyzval ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou k ostřejšímu vyšetřování jeho politických odpůrců, uvedl server BBC. Trumpovi odpůrci z řad opozičních demokratů jeho výrok označují za cestu k autoritářství.

ČTK

Přečíst článek

Trump je rasista, sexista a islamofob, vrací úder starosta Londýna

Trump je rasista, sexista a islamofob, vrací úder starosta Londýna

Leaders

Starosta Londýna Sadiq Khan ve středu označil amerického prezidenta Donalda Trumpa za rasistu, sexistu a islamofoba v reakci na jeho úterní proslov na Valném shromáždění OSN. Britský politik ve vysílání televize Sky News reagoval na slova šéfa Bílého domu, který tvrdil, že Khan chce město řídit podle islámského práva šaría.

ČTK

Přečíst článek

Související

Doporučujeme