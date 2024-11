V aukci se za miliony vydražily díla Sýkory, Šímy či Kupky

Za 12,1 milionu korun bylo v Praze vydraženo velkoformátové plátno Zdeňka Sýkory. Dílo z roku 2004 nazvané Linie č. 226 šlo do aukce s vyvolávací cenou 9,5 milionu korun. Za více než devět milionů korun se prodaly dva obrazy malíře Josefa Šímy. Celkově byla vydražena díla za 72,5 milionu korun, uvedla aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery.

Aukce nabídla 86 děl současného a moderního umění. Nejdražší položkou byl Sýkorův akryl na plátně Linie č. 226. Sýkora patří mezi nejoriginálnějších osobností evropského umění druhé poloviny 20. století. Byl průkopníkem ve využití počítače jako pomocného nástroje při komponování výtvarného díla. Tato díla patří mezi nejvýznamnější práce jeho mezinárodně uznávané tvorby, která je mezi sběrateli velice žádána, uvedla aukční síň. Loni v březnu byl Sýkorův obraz Linie č. 90 v Praze vydražen za 20 milionů korun.

Za 9,3 milionu korun dnes našla nového majitele olejomalba Chladné světlo (Lumiére froide) Josefa Šímy. Obraz z roku 1969 pochází původně ze sbírky vydavatele a významného sběratele umění Jeana Huguese, který byl Šímovým blízkým přítelem a vlastnil jeho nejlepší obrazy. Za 9,1 milionu se na dnešní aukci prodal i Šímův olej Mraky a vegetace.

Autorský dražební rekord zaznamenal olej Genesis 1 od Václava Boštíka. Na velkoformátovém plátnu z roku 1995 malíř zachytil magický okamžik božského stvoření světa, vznik rostlinné a živočišné říše. Obraz byl vydražen za více než 7,7 milionu korun včetně aukční přirážky. „Jedná se tak o nejdražší dílo autora prodané na aukci v ČR,“ uvedla aukční síň.

Za tři miliony korun byla vydražena drobná olejomalba Františka Kupky nazvaná Mořská krajina u Trégastelu. Obraz z let 1900 až 1902 vznikl v okolí městečka Trégastel v Bretani, kam Kupka následně často jezdil na dovolenou.

